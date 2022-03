Formuła 1: Pierwsze techniczne wnioski po testach w Barcelonie

Początek testów, a zwłaszcza pierwszy dzień pierwszej tury to czas ostrożnej jazdy i sprawdzania, czy wszystkie systemy w nowych samochodach działają poprawnie. Jest to tym bardziej istotne w tak przełomowym sezonie, jak ten nadchodzący, że

Pierwszy dzień jazd w Barcelonie był już jednak okazją do założenia w autach licznych czujników takich jak termometry czy rurki Pitota. Umiejscowione np. na przednim skrzydle, osłonach bocznych chłodnic albo w okolicach wlotu powietrza nad głową kierowcy czujniki temperatury pozwalają sprawdzić, jak bardzo rozgrzewają się opony. Rurki Pitota instaluje się z kolei na specjalnych ramach. Takie zestawy, zwane po angielsku aero rakes, mocuje się np. za przednimi lub tylnymi kołami, aby monitorować ciśnienie i pęd powietrza w tym rejonie bolidu. Symulacje komputerowe i dane z tunelu aerodynamicznego pozwalają przewidywać, w jaki sposób powietrze będzie opływać auto i zachowywać się np. po zderzeniu z kołami albo po opuszczeniu dyfuzora. Aero rakes używane podczas testów umożliwiają z kolei weryfikację tych przewidywań. Jeśli dane z toru zgadzają się z tymi z symulacji i tunelu aerodynamicznego, to ekipa może odtrąbić mały sukces. Jeśli nie, oznacza to dla niej spore problemy do rozwiązania.