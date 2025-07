Przygotowania do Red Bull Hardline: testy trasy na rowerach i motocyklach

to najbardziej hardkorowe zawody zjazdowe na świecie, w których co roku startuje garstka nieustraszonych riderów z różnych części globu. Motywem przewodnim i najważniejszym punktem całej imprezy jest piekielnie trudna i niebezpieczna trasa, na której znajdują się ponad 20-metrowe skocznie, sekcje z głazami wielkości lodówek, pralek i oldschoolowych meblościanek, a także szybkie proste, na których zawodnicy osiągają prędkości dochodzące do 70 km/h.

To dla ciebie nowość? Dobrze się składa, bo bez zbędnej rozgrzewki przechodzimy do konkretów – i to z najwyższej półki.