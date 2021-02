Czym jest tętno spoczynkowe i jak je zmierzyć? Jakie powinno być?

Dlaczego spoczynkowe tętno jest tak ważne?

W medycynie chińskiej tętno to jeden z ważniejszych mierników naszego zdrowia. Powstają o nim grube księgi opisujące subtelności udanej diagnostyki opartej na tętnie. I chociaż w cywilizacji zachodniej, do pomiaru tętna nie przywiązuje się aż takiej uwagi, to jednak jesteśmy zgodni co do tego - że tętno jest jednym z ważniejszych wskazań stanu naszego ciała.