The Blaze: Tańczyć z zamkniętymi oczami

, to autorzy projektu, w którym obraz odgrywa równie ważną rolę, co dźwięki. Kiedy Barry Jenkins, reżyser oscarowego „Moonlight” zobaczył ich teledysk do numeru „Territory” powiedział, że dawno nie widział niczego lepszego. A zobaczył go, bo szczerze ten klip polecał w sieci Romain Gavras – inny wzięty filmowiec, autor klipów „Born Free”

„Ogólnie rzecz biorąc, uwielbiamy kino mówiące o ludziach. Uwielbiamy filmy, w których wszystko kręci się wokół emocji i miłości” – mówił w wywiadzie dla „New York Timesa" Guillaume Alric. Jego zainteresowanie kinem wzrosło mniej więcej w tym samym czasie, kiedy kuzyn Jonathan, zaczął zgłębiać tajniki produkcji muzyki. Zanim bowiem stworzyli The Blaze, Jonathan spędził trzy lata studiując sztukę filmową w Brukseli, Guillaume zaś nagrywał inspirowaną Mad Professorem, dubową muzykę pod pseudonimem Mayd Hubbi. Spotkali się w momencie, kiedy Jonathan na koniec studiów musiał nakręcić teledysk, do którego potrzebował ścieżki dźwiękowej. Później naturalnie rozwinęło się to w duet.

i jungle z Wielkiej Brytanii), ale odnoszą się do miejsc, w których ludzie mogą się spotykać i tańczyć. Może to być zarówno jakiś klub, sala („Dancehall”), jak i ulice wielkiej metropolii („Jungle”). Jak mówią muzycy: „Interesuje nas człowiek, interesują nas emocje. I chcemy, aby ludzie poczuli w naszych nagraniach, co to znaczy żyć i cieszyć się tym z innymi”.