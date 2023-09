10 płyt i 10 ciekawostek o The Chemical Brothers

1. Nie zawsze „Chemiczni”

Mało kto dziś o tym pamięta, ale kiedy Tom Rowlands i Ed Simons postanowili założyć w Manchesterze muzyczny duet, wymyślili sobie nazwę The Dust Brothers. I grali pod nią imprezy, robili muzykę przez kilka dobrych lat. Aż w końcu istniejący już w Stanach pod taką samą nazwą duet (produkujący dla m.in. Beastie Boys czy Becka , później odpowiedzialny m.in. za soundtrack do filmu „Fight Club”) wymusił na nich zmianę (patrz tytuł płyty: „Exit Planet Dust”). Każdemu wyszło to na dobre

2. Hej, to najpopularniejszy numer

Lista wszystkich nagranych dotąd utworów The Chemical Brothers idzie poważnie w setki. Ale na jej czele, przynajmniej jeśli chodzi o odtworzenia w serwisie Spotify, jest przebój „Hey Boy Hey Girl” – posiadający dziś ponad 120 mln odtworzeń. Kolejny – „Galvanize” – ponad 102. Trzeci w kolejności jest „Go”, który na Spotify odtworzono ponad 83 mln razy.

The Chemical Brothers © mat. prasowe

3. A to ich pierwszy numerach w ogóle

Dawno, dawno temu, bo na początku lat 90. XX wieku powstał „Song to the Siren” – nagrany przez Simonsa i Rowlanda na domowym sprzęcie hifi, samplerze i keyboardzie. Uznaje się ten numer, nazwany zresztą na cześć utworu Tima Buckleya z lat 80., za pierwszy utwór w dorobku The Chemical Brothers.

4. Kiedy pierwszy koncert?

Tu zdania są podzielone. Jedni mówią, że doszło do niego na imprezie zorganizowanej przez studentów Uniwersytetu w Manchesterze. Inni, że tam był tylko DJ set, a właściwy koncert nieco później, w Happy Jack's Nightclub, w okolicach marca 1994 roku. Jeśli ktoś był, może potwierdzić, zapraszamy.

5. I kiedy pierwszy remix?

Z tym jest już łatwiej. Mamy 1993 rok i The Chemical Brothers, jeszcze działający jako The Dust Brothers, nagrywają pierwszy remix – dokładnie kawałka „Packet of Peace” z repertuaru Lionrock, zespołu dowodzonego przez Justina Robertsona. Może ktoś pamięta, inny singel tej grupy, „Rude Boy Rock” był na ścieżce dźwiękowej do gry FIFA'99,

The Chemical Brothers w boksie Red Red Bull Racing (F1 w Abu Dhabi) © Getty Images / Red Bull Content Pool

6. Najczęściej oglądane video

Zdecydowanie „Galvanize”. Do singla z płyty „Push The Button” (nagrodzonego Grammy dla najlepszego tanecznego utworu w 2006 roku). W momencie pisania tego tekstu ma ponad 98 mln odtworzeń na YouTube. Co ciekawe, teledysk reżyserował Adam Smith – wcześniej znany z kręcenia kilku odcinków seriali „Skins” i „Doctor Who”.

7. Młodzieńcze fascynacje

Co to za tekst o muzyce, jeśli nie ma w nim nic o inspiracjach, prawda? Nadrabiamy! Wiadomo z pewnych źródeł, że zanim The Chemical Brothers powstali i ruszyli na podbój milionów serc fanów muzyki elektronicznej... Tom Rowlands słuchał hip-hopu w stylu Public Enemy , a Ed Simons rocka spod znaku The Stones Roses i New Order.

8. B-Boy na planie

Co łączy The Chemical Brothers i Red Bulla? Poza sympatią do muzyki tanecznej także postać B-Boya Lilou – członka ekipy Red Bull BC One All Stars , który wystąpił w teledysku „Midnight Madness” duetu.Oglądając klip warto jednak zwrócić uwagę, że gra w nim dwóch tancerzy – oprócz Lilou także Daniel Ilabac – freerunner, od którego udziału zaczyna się cały teledysk. Lilou wciela się w postać goblina dopiero podczas sekwencji w teatrze.

13 min Turn It Loose - historia B-Boya Lilou Jeden z najbardziej znanych tancerzy w świecie breakingu - zobacz film o francuskim B-Boy Lilou.

9. Duet na wielkim ekranie

W całej swojej muzycznej karierze, od 1989 roku, The Chemical Brother mieli jak dotąd tylko jedną okazję, by nagrać ścieżkę dźwiękową do kinowego filmu. Dokładnie na przełomie 2010 i 2011 roku, do obrazu „Hanna” w reżyserii Joe Wrighta.

10. Nowa płyta

„For That Beautiful Feeling” – dziesiąty studyjny album w dyskografii duetu. A że takie rocznice warto świętować, wraz z premierą krążka The Chemical Brothers przygotowali wspominkową książkę „Paused in Cosmic Reflection”, w której na temat braci wypowiadają się ich dobrzy, muzyczni koledzy, m.in. Noel Gallagher, Wayne Coyne, Beth Orton, Beck i reżyser Michel Gondry. Miłej lektury!

26 min After the Raves: England. Small City, Big Sound DJ Tommie Sunshine odwiedza Fatboy Slima w Brighton i odkrywa świat brytyjskiej muzyki elektronicznej.