The Game Awards 2020: Podsumowanie, wyniki i zapowiedzi nowych gier!

The Game Awards 2020 obyło się bez kontrowersji:

The Last of Us: Part 2

W pełni zasłużenie najważniejsze statuetki - w kategorii "Gra Roku", "Najlepsza reżyseria" - zgarnęło The Last of Us: Part 2 . Najnowsza produkcja studia Naughty Dogta zgarnęła również inne nagrody - m.in. za najlepsze udźwiękowienie, innowacje w dostępności i dla najlepszego występu Laury Bailey wcielającej się w rolę Abby. O ile oczywiście ta ostatnia nagroda jest mocno dyskusyjna (aktorka rywalizowała o wyróżnienie z Ashley Johnson - grową Ellie - oraz Nadji Jeter wcielającym się w Milesa Moralesa z Marvel's Spider-Man), tak reszta statuetek zagarniętych przez TLoU2 nie wzbudza większych emocji.

Pozostałe nagrody również nie są zaskoczeniem. Microsoft Flight Simulator zdeklasował konkurencje w kategorii symulacji/strategii (chociaż o statuetkę walczył z naprawdę mocnymi konkurentami - m.in. Crusader Kings 3 i Desperados 3), najlepszą grą sportową okazał się fantastyczny remake Tony Hawk's Pro Skater 1+2 , a wśród produkcji VR jury wskazało giganta gatunku, Half-Life: Alyx . Najlepszym tytułem w kategorii grania familijnego okazało się z kolei idealne do rodzinnego gierczenia Animal Crossing: New Horizons .

Among Us

Ghost of Tsushima przegrał o włos w walce o tytuł Gry Roku, ale zdobył tę statuetkę w głosowaniu publiczności - w dodatku nowa gra Sucker Punch zdobyła wyróżnienie w kategorii "Najlepszy kierunek artystyczny". Żaden tytuł esportowy nie wydarł League of Legends tytułu wywalczonego przed rokiem w walce o miano najlepszej esportowej gry roku. Największym zaskoczeniem jest jednak Among Us - hit tego roku, jeśli chodzi o multiplayery - który zwyciężył zarówno w kategorii "Najlepszej gry mobilnej", jak i w "Najlepszej grze wielooosobowej".

Wyniki najważniejszych kategorii The Game Awards 2020:

The Last of Us: Part 2

NAJLEPSZA REŻYSERIA: The Last of Us: Part 2

Zapowiedzi podczas The Game Awards 2020:

? Brzmi bardzo dziwacznie, ale i niezwykle atrakcyjnie dla graczy. I chociaż na tę chwilę zaprezentowany został jedynie trailer ujawniający, że gra trafi do dystrybucji w 2021, my chcielibyśmy już zagrać w

Połączenie Call of Juarez, Borderlands 3 i potwornym kreatur z dowolnego horroru ? Brzmi bardzo dziwacznie, ale i niezwykle atrakcyjnie dla graczy. I chociaż na tę chwilę zaprezentowany został jedynie trailer ujawniający, że gra trafi do dystrybucji w 2021, my chcielibyśmy już zagrać w Evil West dzisiaj i z niecierpliwością czekamy na jakikolwiek materiał z rozgrywki!

It Takes Two