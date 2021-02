Jedni lubią gry krakowskiego Bloober Team , inni raczej ich unikają - studio to skupiło się bowiem na tworzeniu produkcji z jednego gatunku, a mowa tu o grach grozy. Tych na przestrzeni ostatnich lat deweloper wyprodukował już kilka - i prawie każda z nich, nie licząc przeciętnego Layers of Fear 2 , okazała się hitem. Czy na podobny sukces zanosi się w przypadku The Medium - gry, która miała pojawić się na sklepowych półkach w dniu premiery Cyberpunka 2077 , ale finalnie przesunięto jej debiut na końcówkę stycznia? W skrócie odpowiedzieć można, że... zdecydowanie tak!

Tytułem wstępu warto jednak wspomnieć, że The Medium jest produkcją inną od poprzednich dzieł studia. Poszukiwacze jump-scare'ów na starcie tytuł ten powinni sobie odpuścić, bo najnowszy tytuł Bloobera to gra stawiająca na doświadczanie gęstego jak kisiel klimatu i naprawdę intrygującej historii, ale... Mimo że miejscami wywołuje gęsią skórkę na plecach raczej nie spowoduje, że z przerażenia będziecie piszczeć podczas rozgrywki jak małe dziewczynki. Dla kogo jest więc The Medium i dlaczego naprawdę warto sięgnąć po ten tytuł?

The Medium - podróże między światami są naprawdę fajne!

Historia opowiedziana przez The Medium rozpoczyna się w jednej z krakowskich kamienic. Podobnie jak w Observerze (innej grze grozy tego samego studia), tak i akcja nowej gry Bloober Team osadzona została na terenie stolicy województwa małopolskiego. W przeciwieństwie do Observera jednak The Medium stawia na namacalny realizm, przynajmniej na początku wirtualnej opowieści - już pierwsza lokacja, w której pojawia się bohaterka (mieszkanie niejakiego Jacka usytuowane w jednej z krakowskich kamienic), wywołuje opad szczęki. Wnętrze wydaje się niezwykle znajome... Może przez fakt realistycznie wyglądającej meblościanki, która na myśl przywodzić może mieszkania naszych dziadków, tak charakterystyczne dla Polaków starej daty i... tak przesiąknięte architektonicznym stylem PRLu?

Wskutek wydarzeń przedstawionych na ekranie poznajemy Mariannę, Jacka oraz inne postaci ważne dla śledzonej przez gracza historii - nie mniej ważny jest jednak kontekst historyczny, w który wpisana została przygoda, który śledzić możemy z porozsiewanych tu i ówdzie dokumentów, wycinków prasowych, pocztówek (do których jeszcze za chwilę wrócimy). Trzeba przyznać Blooberowi, że badanie znajdziek jest niezwykle istotne dla zrozumienia fabuły , która może wydawać się nieskomplikowana na samym początku, ale im bardziej będziemy ją poznawać, tym bardziej będzie wydawała się pogmatwana. Nic w tym dziwnego - w końcu mowa o opowieści z kilkoma fajnymi twistami, przy której jednak trzeba się skupić, by delektować się nią w pełnej krasie.

W grze natrafimy na wiele ujęć, które przypominać mogą niepokojące obrazy! © Bloober Team

Rozgrywka z kolei jest prosta. Nie oznacza to jednak, że można nazwać ją prostacką! Protagonistą (w zależności od sytuacji jest to dwóch bohaterów: niejaka Marianna oraz tajemniczy Tomasz, któremu twarzy użyczył Marcin Dorociński) sterujemy przy użyciu WSADu, wchodząc w interakcje z łatwo namierzalnymi elementami otoczenia. Gdybyśmy się jednak zgubili, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć "widzenia" (domyślnie przytrzymanie CTRLu), aby podświetlić elementy, z którymi można coś zdziałać). Przedmioty takie musimy najczęściej zebrać, aby wejść w interakcje z innymi obiektami.

Po jakimś czasie gameplay rozszerzony zostaje o rzeczywistość eteryczną - czyli alternatywną wersję naszego świata. Wtedy akcję obserwujemy czasem wyłącznie z jednej perspektywy (Marianny prawdziwej lub jej wersji eterycznej) - innym razem zmuszeni zostajemy do prowadzenia obu postaci naraz. Wtedy ekran dzieli się na pół, a gracz kontroluje obie protagonistki w jednym momencie - kierując oczywiście jedną, ale obie Marianny wykonują dokładnie te same czynności symultanicznie, tylko w swoich światach. To właśnie wtedy rozgrywka wydaje się najciekawsza - ponieważ czasem natrafiamy na bariery w jednej rzeczywistości, innym razem z problemami uniemożliwiającymi dalszą eksplorację zmierzyć się będziemy musieli w alternatywnej wersji świata. Za każdym razem celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której możliwe będzie pokonanie konkretnych przeszkód przez obie postaci.

W grze będziemy obserwować poczynania Marianny w dwóch rzeczywistościach © Bloober Team

Najczęściej mierzyć musimy się więc nie tyle z presją czasu czy przeciwnikiem, który realnie nam zagraża (takich etapów jest zaledwie garstka w całej grze), ale z wyzwaniami logicznymi - przez co miłośnicy grozy w grach mogą kręcić na The Medium nosem . W tym miejscu warto zaznaczyć, że gra nie jest przerażającym horrorem, a klimatyczną przygodówką z elementami wywołującymi dreszczyk emocji. Głównym celem twórców nie było jednak nastraszyć gracza (czego dowodem jest umieszczenie w grze JEDNEGO jump-scare'a - czyli straszaka mającego wywołać w graczu nagłe, skokowe przerażenie), a przeprowadzić go w sposób liniowy przez naprawdę intrygującą opowieść - i to się deweloperom z Bloober Team udało w 100 procentach.

Na drodze do ukończenia gry - którą da się przejść w mniej niż 10 godzin - stają więc graczom przede wszystkim zagadki środowiskowe, w których musimy znaleźć konkretne przedmioty i umieścić je w konkretnym miejscu. Czasem zebrane fanty trzeba będzie też połączyć. Informacji o świecie gry i wydarzeniach wpływających na fabułę dowiadujemy się z kolei ze wspomnianych już znajdziek tekstowych oraz wykorzystując specjalne zdolności protagonisty do badania wydarzeń z przeszłości - ta ostatnia zdolność pozwala na aktywowanie prostej, ale przyjemnej minigry umożliwiającej odtwarzanie rozmów mających miejsce nawet lata przed fabułą gry. Wszystkie te elementy pasują do siebie, składając się w jedną całość - pod kątem rozgrywki nie ma tu rzeczy, które znacząco odstają od reszty produkcji, wprawiając gracza w gameplayowy dysonans.

Filmowość poszczególnych ujęć kamery - jeden z ważniejszych plusów gry! © Bloober Team

Spora w tym zasługa nie tylko świetnej narracji - autentycznie przykuwającej do monitora i motywującej, aby poznać całą historię ośrodka wypoczynkowego Niwa i Marianny w roli tytułowego medium - ale także sposobu przedstawienia akcji gry . Kamera nie jest zawieszona za plecami bohaterki/-a - w zamian tego umieszczona została w konkretnych punktach każdej lokacji, która intuicyjnie przeskakuje do następnych ustawień w zależności od położenia bohaterki w konkretnych lokacjach. Rozwiązanie to sprawdziło się w starszych odsłonach serii Resident Evil i sprawdza się również - z okazjonalnymi wyjątkami, gdzie postać znika i blokuje się w przestrzeni, której nie widzimy - w The Medium, nadając całej produkcji artystycznego sznytu filmowego (wiele kadrów jak w wysokobudżetowych filmach hollywoodzkich, wielki plus za to!).

Gra ma kilka minusów. Drobnych, ale ma...

The Medium okazuje się więc grą ponadprzeciętnie dobrą - tytuł ten nie ustrzegł się jednak wad, które z niewyjaśnionych powodów musiały zostać zaakceptowane przez twórców (bo są widoczne aż za nadto - i raczej nie ma szans, aby deweloperzy nie widzieli, że w tych miejscach produkcja aż trzeszczy i zgrzyta).

Jednym z najboleśniejszych baboli, irytujących mnie w trakcie niemal całej rozgrywki, okazało się... wykorzystanie języka angielskiego w grze, której akcja toczy się na terenie naszego pięknego, płynącego mlekiem i miodem kraju . Mógłbym ten aspekt pewnie przełknąć, gdyby nie fakt, że w The Medium znaleźć możemy mnóstwo dokumentów rozjaśniających fabułę - notatki agentów służby bezpieczeństwa, zawiadomienie z dyrekcji polskiej szkoły, a nawet... pocztówki pisane przez Polaków - wszystkie teksty są oczywiście w języku angielskim (nawet formularze na dokumentach SB!), a gracz może przetłumaczyć tekst na polski, kliknąwszy odpowiedni przycisk. Rozwiązanie takie całkowicie zaburza immersję - nie mogę przekonać się do uniwersum, w którym Polacy (a przecież są nimi bohaterowie) porozumiewają się językiem angielskim, jak gdyby był ich językiem natywnym.

W roli tajemniczego Tomasza w The Medium ujrzymy... Marcina Dorocińskiego! © Bloober Team

W dodatku twórcy są bardzo niekonsekwentni w kwestii doboru języka wykorzystywanego w świecie gry. Na każdej zebranej w The Medium notatce literki układają się w angielskie słowa i zdania - ale sporadycznie natrafimy również na napisy w języku polskim, np. w recepcji hotelu Niwa natrafimy na swojsko brzmiące "Klucze/Keys" (a tego typu przykładów jest więcej!). Bezdyskusyjnie twórcy powinni pokusić się tu o pełen polski dubbing (ciarki przechodzą na myśl o Dorocińskim suflującym słowa Tomasza) i angielskie napisy - podobnie w przypadku notatek i dokumentów odnajdywanych w trakcie gry (tekstury z polskimi napisami powinny być domyślne, z opcjonalną możliwością przetłumaczenia na tekst w języku angielskim za wykorzystaniem specjalnej nakładki aktywowanej odpowiednim klawiszem - teraz działa to w przeciwną stronę).

Z innych problemów natrafić można również na spadki klatkarzu - nawet na mocniejszych pecetach gra "chrupie", szczególnie kiedy ekran dzieli się na dwie części i uruchamia się gameplay, w którym kontrolujemy wersje Marianny z obu wymiarów. Po chwili jednak wszystko wraca do normy - spadki klatek są chwilowe i da się je przetrawić bez zgrzytania zębami.

Zadania logiczne opierają się o działanie w dwóch rzeczywistościach! © Bloober Team

Czy warto kupić The Medium?

Dawno żadna gra - poza Cyberpunkiem oczywiście, ale nie liczymy tu najnowszej gry REDów - nie sprawiła, że tak mocno wsiąknąłem w klimat śledzonej na monitorze historii . Oczywiście można się czepiać, że twórcy pokpili sprawę z wersją językową gry - i że nie udało się im ustrzec wpadek związanych ze spadkami klatek. Tylko.... po co? Historia to najmocniejszy punkt nowej gry Bloober Team - widać, że twórcza kondycja deweloperów rośnie, a nie maleje i po świetnym The Medium, przyzwoitym Blair Witch oraz kapitlanych Layers of Fear i Observer liczyć możemy na kolejne, udane produkcje!

Warto nadmienić, że grę dorwać można w Game Passie od Microsoftu - wykupując usługę po raz pierwszy, zapłacimy za nią... tylko 4 zł za miesiąc aktywacji ! Oznacza to, że w tej cenie otrzymamy dostęp do ograniczonej czasowo ogromnej biblioteki gier, które możemy przechodzić w trakcie trwania aktywowania usługi. Gra jest jednak warto swej pełnej ceny - i zdecydowanie opłaca się po nią sięgnąć nawet za niecałe 180 złotych (pełna cena za tytuł przypisany do konta Steam na zawsze), bo dobra rozgrywka to pewnik przy ogrywaniu The Medium!