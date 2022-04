The Nines 2022 - kluczowe informacje o imprezie

"The Nines" to impreza o bardzo nietypowym formacie. Chociaż wydarzenie nie ma nic wspólnego z zawodami i rywalizacją, to chyba wszyscy fani sportów ekstremalnych zdają sobie sprawę z tego, że jeśli ktoś ma odblokować zupełnie nową sztuczkę, to zrobi to właśnie na "Ninesach". Ten event to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Najlepsi narciarze i snowboardziści z całego świata, legendarni filmowcy i fotografowie oraz najbardziej szalony snowpark jaki kiedykolwiek został zbudowany na ziemi. Panie i Panowie, witamy na "The Nines 2022!"