Zobacz rowerowy film "The Old World" i wygrywaj super nagrody!

Premiera filmu rowerowego "The Old World" to historyczny moment. Nigdy wcześniej tak niezwykła produkcja nie była nagrywana w Europie z europejskimi zawodnikami. W rolach głównych wystąpią między innymi bracia Szymon i Dawid Godziek . Będą płomienie, mnóstwo stylowej jazdy, konkretne gleby i historia, która zawróci Ci w głowie! Film będzie dostępny z polskimi napisami na tej stronie już 4 grudnia od godz. 18, ale uwaga - tylko przez 48 godzin. Oczywiście, możecie także zobaczyć go na dowolnym urządzeniu, ściągając darmową aplikację Red Bull TV . Oglądajcie, bo możecie wygrać atrakcyjne nagrody, m.in. od od Godziek Brothers , BMW Driving Experience i Red Bull MOBILE - szczegóły poniżej!

Zobacz trailer filmu "The Old World" (w piątek wieczorem zastąpi go film!):

Trailer - The Old World

KONKURS - oglądaj uważnie film od 4 grudnia i odpowiedz kreatywnie na pytanie w formularzu na dole strony!

Takich nagród, w historii naszych konkursów jeszcze nie było. Trening za sterami najnowszego BMW , smartfon od Red Bull Mobile , gadżety Godziek Brothers , akcesoria z kolekcji Red Bull Rampage - prawdziwa gratka dla każdego fana sportów ekstremalnych!

Co zrobić, żeby zgarnąć nagrody? Wystarczy, że po obejrzeniu filmu odpowiesz na pytanie konkursowe: Która scena filmu podoba Ci się najbardziej i dlaczego? Odpowiedz krótko i kreatywnie! Odpowiedzi można przesyłać od 4 grudnia (godz. 18:00) do niedzieli (godz. 23:59). Zobacz zestawy, jakie przygotowaliśmy dla 5. najlepszych, najbardziej kreatywnych opisów:

LISTA NAGRÓD KONKURSOWYCH:

miejsce: BMW Driving Experience – kurs basic, Smartfon Samsung Galaxy A21s, czapeczka Red Bulla Rampage, zestaw gadżetów od Godziek Brothers (czapka, tuba, kalendarz), powerbank, podkładka antypoślizgowa + starter Red Bull MOBILE, zgrzewka Red Bulla, czapeczka i bandana Red Bull Rampage. miejsce: Czapeczka Red Bull Rampage, zestaw gadżetów od Godziek Brothers (czapka, tuba, kalendarz), powerbank, podkładka antypoślizgowa + starter Red Bull MOBILE, zgrzewka Red Bulla, czapeczka i bandana Red Bull Rampage. miejsce: Czapeczka Red Bull Rampage, zestaw gadżetów od Godziek Brothers (czapka, tuba, kalendarz), podkładka antypoślizgowa + starter Red Bull MOBILE, zgrzewka Red Bulla, czapeczka i bandana Red Bull Rampage. miejsce: Czapeczka Red Bull Rampage, zestaw gadżetów od Godziek Brothers (czapka, tuba, kalendarz), 6pak Red Bulla, czapeczka i bandana Red Bull Rampage. miejsce: Czapeczka Red Bull Rampage, zestaw gadżetów od Godziek Brothers (czapka, tuba, kalendarz), 6pak Red Bulla, czapeczka i bandana Red Bull Rampage.