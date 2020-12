"The Old World" - wyniki konkursu i dalsze losy rowerowej superprodukcji

Najbardziej podobała mi się scena, w której główna postać starała się z niepowodzeniem wykonać sztuczki rowerowe. Bardzo mnie to rozśmieszyło. Pokazuje to, czego na pewno wielu z nas, amatorów doświadcza - oglądamy z fascynacją filmy, w których rowerzyści robią ze swoimi maszynami co chcą, sprawiają że to wszystko wygląda na proste. Następnie gdy sami chcemy spróbować swoich sił, wyglądamy jak postać z tej sceny, komicznie. Ważne, żeby się nie poddawać, i próbować dalej, by osiągnąć swój cel. W końcu według najbardziej popularnego wzoru: E=mc^2 (Efekty = motywacja * ciężka praca^2) :)

Wojciech Tonder