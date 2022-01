Airbus ZEROe ma być pierwszym zeroemisyjnym samolotem pasażerskim

Co robić, by latając nie szkodzić? W zależności od różnych czynników, lecąc na trasie z Warszawy do Nowego Jorku samolot pasażerski może wyemitować nawet tyle CO² na osobę, ile generuje ogrzewanie domu jednorodzinnego przez cały sezon. Regionalny lot na biznesowy lunch to 20 razy więcej gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery, niż w przypadku podróży koleją. Ale! Całkiem niedługo samolot może stać się najbardziej przyjaznym środowisku środkiem transportu.