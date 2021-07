Andrzej Bargiel: Po prostu cieszyć się górami

Zaczynał od zera. Dosłownie. Pierwsze trampki do biegania zszył sobie sam. W pierwsze narty, po dziadku, wbijał młotkiem gwoździe, by wkręcić wiązania. Na pierwsze zawody Słowacy podwieźli go autostopem. Dziś zna go cała Polska, a w kręgach górskich – cały świat. Pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z K2 oraz kilku innych ośmiotysięczników. Co go motywuje? Czy ma obsesję gór? Co kotłuje się w jego głowie przed i w trakcie wypraw? Zapraszamy na obszerną rozmowę z Andrzejem Bargielem , którą specjalnie dla polskiej elektronicznej edycji „The Red Bulletin”, przeprowadził Dominik Szczepański, dziennikarz, pisarz, autor bestsellerów o górach.

Dominik Szczepański: Znalazłeś się kiedyś w takiej sytuacji, że pomyślałeś: „to koniec”?

Andrzej Bargiel: Raz. Zgubiłem się wtedy na… Kasprowym Wierchu.

Żartujesz?

Skąd. Byłem totalnym małolatem, przygotowywałem się do sezonu skialpinistycznego – w dzień pomagałem bratu remontować mieszkanie, a po pracy w ramach treningu wbiegałem na Kasprowy, żeby się tam przespać.

Żeby zjechać z góry, trzeba się na nią wspiąć © Jakub Gzela, Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

To była dziwna zima. Wystąpiła anomalia. Najpierw śnieg wcale nie padał. Ale akurat tego dnia w ciągu kilkunastu godzin spadło tyle, że ogłoszono piąty stopień zagrożenia lawinowego. Zaczęło sypać, gdy byłem już w drodze. Z nieba leciały wielkie płaty, nie było widać kompletnie niczego. Szybko straciłem orientację. Nie istniały wtedy jeszcze smartfony, nie mogłem sprawdzić, gdzie jestem. Telefon mi zamarzł, chciałem ogrzać baterię, ale wypadła mi z rąk i wylądowała w śniegu.

Byłem lekko ubrany, normalnie wejście na Kasprowy zajmowało mi godzinę Andrzej Bargiel

Wygrzebałem baterię ze śniegu, ogrzałem ją, włożyłem do telefonu, dodzwoniłem się do TOPR-u, ale nie potrafiłem podać żadnej wskazówki. Nie wiedzieli, gdzie jestem. W centrali siedziało kilkudziesięciu ratowników, jednak naczelnik zabronił im wychodzić na akcję ratunkową.

Dlaczego?

- Miał w pamięci tragedię pod Szpiglasową Przełęczą. W 2001 r. zginęło tam dwoje turystów i dwóch próbujących im pomóc ratowników. Nie chciał powtórki.

Warunki były tragiczne. Nawet ratrak nie mógł wyjechać ze stacji. W życiu czegoś takiego nie doświadczyłem.

Musiałem się ruszać, doszedłem pod jakieś skały, ale bałem się iść dalej, bo stok pode mną mógł wyjechać w każdej chwili. Wiało tak, że trzy metry za plecami nie było widać już śladów. Trwało to parę godzin. W końcu wiatr zmienił kierunek, ratrak odjechał od stacji na 50 metrów i zaczął świecić. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Mrugał raz na pięć minut, ale światło dobiegało z dziwnego miejsca. Później się dowiedziałem, że jeśli pójdziesz Kotłem Goryczkowym pod odpowiednim kątem, to bez przełamywania go, przejdziesz na słowacką stronę. I ja tam wylądowałem!

Ruszyłem w kierunku światła. Do stacji doszedłem o trzeciej w nocy.

Andrzej Bargiel na szczycie Yawash Sar II © Kuba Gzela

To doświadczenie coś zmieniło?

- Nigdy później nie poczułem tak wyraźnie potęgi żywiołu. Uzmysłowiłem sobie wtedy, że w górach nie ma żartów, niezależnie, gdzie jesteś. Na Kasprowy wchodziłem przecież setki razy, to było jak wycieczka do parku. A nagle znalazłem się w sytuacji, w której pomyślałem, że zaraz może mnie nie być. Postawiło mnie to do pionu.

Parę lat później poczułem zagrożenie podczas narodowej wyprawy na Lhotse. Miałem 24 lata i nie do końca rozumiałem, o co chodzi – niektórzy wspinacze mieli ogromne parcie, żeby wejść na szczyt, podczas gdy ja miałem wrażenie, że coś tu nie gra. Zginął jeden z Szerpów, drugi był odmrożony z naszej winy, bo niektórzy chcieli wejść na wierzchołek za wszelką cenę. Zacząłem go sprowadzać, musiałem zacząć się spieszyć, bo groziła mu co najmniej amputacja palców. Był taki moment, że poszedł przodem, musiał przejść nad szczeliną po lodowym klinie. I gdy on przeszedł, ten klin łupnął w czeluść. Wtedy poczułem, że niewiele brakowało. Jakoś przedostałem się na drugą stronę szczeliny. Potem z kucharzem wnieśliśmy butlę z tlenem i udało się uratować tego Szerpę. Ale uświadomiłem sobie, że narodowe wyprawy nie są dla mnie. Chciałem robić swoje rzeczy. Po swojemu.

Andrzej Bargiel przygotowuje sprzęt do ataku szczytowego © Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

W jednym z wywiadów powiedziałeś, że pchasz się w góry, bo z natury jesteś leniwy i jak nie masz celu, to marnujesz czas, a jak jest mnóstwo pracy, to dostajesz kopniaka. Podtrzymujesz?

- Wszyscy potrzebujemy celów, żeby napędzać motywację. Dzięki celom jakoś to działa.

A jak to działa w pandemii, kiedy każdy wyjazd jest loterią i w ostatniej chwili może nie dojść do skutku?

- To trudne. Musiałem znaleźć sobie coś na miejscu. Zająłem się zaległościami, na które wcześniej nie miałem czasu. Cele są więc mniej górskie, a bardziej życiowe. Remontowałem rodzinny dom. Sport ograniczał się do działalności w Tatrach. Zeszłego lata, kiedy można się było powspinać, czy próbować wyjechać w Alpy, zachorowałem na COVID i sześć tygodni przesiedziałem w domu.

Przez ostatni rok wszystko się przewartościowało. Zacząłem patrzeć na to, co mam w inny sposób. Doceniłem najbliższe otoczenie, bo my tu na Podhalu nie mamy tak źle. Wyobrażam sobie, że w bloku z rodziną jest trudniej.

Żeby zjechać z góry, najpierw trzeba na nią wejść © Jakub Gzela, Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

Małe cele ci wystarczają?

- Duże to mnóstwo zamieszania, trzeba się przy nich narobić. A jeśli można coś zrealizować bez zamieszania i nakładów pracy, to ja tak wolę. Idealna sytuacja: skupić się wyłącznie na sporcie, cieszyć się z przebywania w górach. Brzmi banalnie? Może, ale dopiero z wiekiem się tego nauczyłem. Wcześniej interesował mnie wynik, potem akcja, ale w końcu zrozumiałem, że nie zawsze musi się udawać, by czerpać z tego przyjemność. Samo próbowanie jest wartościowe.

Nie potrzebujesz, żeby było coraz trudniej?

- Nigdy nie potrzebowałem. Kolejne cele były raczej konsekwencją poprzednich albo wynikały z odwiedzenia nowego miejsca. Jechałem, dostrzegałem jakiś szczyt, jakąś ścianę i próbowałem. Nigdy nie chodziło, żeby być pierwszym.

Przez ostatnie lata namawiano mnie na udział w zimowej wyprawie na K2.

K2. Z wyprawy Andrzeja przywieziono pierwsze ujęcia wierzchołka z drona © Bartek Bargiel / Red Bull Content Pool Już nie muszę się migać Andrzej Bargiel

W jaki sposób?

- Zwykle słowami: „Jak to nie chcesz? Możesz być pierwszym Polakiem na K2 w zimie". Piotrek Snopczyński, kierujący bazą ostatniej narodowej wyprawy, powtarzał: „Jędrek, będziesz człowiekiem K2. Pojedziesz, wejdziesz, zabijesz flagę". Nigdy tego nie rozumiałem.

Czujesz ulgę, że już nie trzeba?

- Zapanował spokój. Już nie słyszę podpuszczania: „ty nie chcesz nam pomóc”. Wcześniej cały czas ktoś wiercił mi śrubę. Jakoś udało się z tego wybronić, ale nie było łatwo, bo nie chciałem robić przykrości osobom, na których mi zależy. W pewnym momencie pomyślałem sobie nawet: „może trzeba to jednak zrobić. Dla tych ludzi”. Oni przecież pisali historię polskiego himalaizmu, włożyli w to mnóstwo serca. Rozmawiasz z nimi i czujesz, że jest to dla nich niezmiernie ważne.

Andrzej Bargiel rusza na K2 © Marek Ogień / Red Bull Content Pool

Byłem na paru festiwalach górskich, gdzie różne osoby związane z Polskim Związkiem Alpinizmu mówiły, że ty już się praktycznie zgodziłeś.

- Najwięcej, co powiedziałem, to: „no nie wiem, pomyślę". (Śmiech)

Na szczęście już nie muszę się migać. Skończyło się i dobrze. Czas na zmiany, wspinanie wróci do korzeni, może znów będzie więcej miejsca na prawdziwy alpinizm. W Polsce jest wielu utalentowanych młodych wspinaczy, a wszyscy zafiksowali się na tym zimowym K2. I to mimo że wcale nie mieliśmy zbyt wielu himalaistów, którzy nadawaliby się do wzięcia udziału w takiej wyprawie. Teraz w końcu czas na młodzież.

A jak pamiętasz swoją młodość? Osiem lat temu wracałeś z Sziszapangmy, twojej pierwszej narciarskiej wyprawy na ośmiotysięcznik. Podejrzewałeś wtedy, że to się wszystko tak potoczy?

- W ogóle w ten sposób nie myślałem, bo czasy były takie, że nie mogłem niczego wielkiego planować. Każdy wyjazd, który organizowałem, był jazdą pod prąd. Nie było więc sensu snuć odległych wizji.

Negowanie moich marzeń, mówienie, że się nie da, działało na mnie jak płachta na byka Andrzej Bargiel

Andrzej Bargiel pod K2 © Marek Ogień

Nie myślałeś, że porywasz się z motyką na słońce? Jadąc na Sziszapangmę, miałeś 25 lat.

- Nauczyłem się przekonania, że to, co robię, ma sens. Inaczej się nie dało, bo od dziecka słyszałem, że mam złe pomysły. Robiłem więc wszystko po swojemu, a negowanie moich marzeń, mówienie, że się nie da, działało na mnie jak płachta na byka. Szybko zrozumiałem, żeby nie szukać wsparcia i poklasku w otoczeniu. Skupiałem się na tym, co czuję – jeśli coś wydawało mi się sensowne, zaczynałem to robić. Nie ważne, czy ktoś dawał mi choć najmniejsze szanse. Nigdy nie zastanawiałem się, co myślą inni. Dziś postrzegam to jako dużą wartość. Jeżeli nie sugerujesz się opiniami, jest ci po prostu łatwiej. Tym bardziej u nas - w Polsce mamy taką mentalność, że lubimy podcinać innym skrzydła, mówić, że coś jest bez sensu. Nie jesteśmy zbyt otwarci na szeroko rozumianą różnorodność, nie podobają nam się nowe rzeczy, nowatorskie pomysły. Wszyscy tutaj tradycyjnie podchodzą do tematu. (Śmiech)

A co oddziela wiarę w siebie od arogancji?

- Ja wcale jakoś mocno w siebie nie wierzę, nigdy nie mam pewności, że mi się uda. Analizuję jednak swoje szanse i obiektywnie oceniam, że one istnieją. Właśnie o ten obiektywizm mi chodzi - dostrzeżenie, na bazie swoich doświadczeń, szansy na zrealizowanie celu.

W obozie na zboczu K2 © Bartek Bargiel / Red Bull Content Pool

Miałem to szczęście, że wszystko robiłem niezależnie. Nie musiałem działać w ramach struktur – klubów, czy Polskiego Związku Alpinizmu. To była moja prywatna sprawa, nie wiązała mnie hierarchia, nie zamartwiałem się, jak zagadać do kogoś starszego rangą, jak zapytać, czy to, co chcę zrobić, ma w ogóle sens i czy ten ktoś mi pomoże.

W takim razie czym różni się wytrwałość od obsesji? Są wspinacze, którzy jeżdżą pod jedną górę tak długo, aż jej nie zdobędą lub na niej nie zginą. Ty się raz od K2 odbiłeś. Co myślałeś, wracając w Karakorum?

- Szczerze mówiąc, nie chciało mi się. (Śmiech) Z jednej strony miałem cel, z drugiej - nowa wyprawa to nowa podróż, nowe otoczenie. Nowe miejsca dają nową energię, czujesz, że coś dzieje się po raz pierwszy i zarazem ostatni. To ogromna wartość.

Brat Andrzeja, Bartek filmując dronem zjazd z K2 dokonał przełomu © Marek Ogień

A jeśli gdzieś wracasz, zawsze coś tracisz, czegoś nie przeżyjesz. Zawsze dziwnie się czuję, wracając. Jeżeli pierwszy raz od drugiego dzieli długi czas, to OK. Ale wracać rok po roku? Pamiętam, że idąc pod K2, myślałem sobie: „człowieku, ty znowu tu? Mogłeś robić coś innego". W powrotach brakuje mi świeżości i fascynacji. To nie jest bieg na 100 metrów. Żeby znaleźć się pod K2, trzeba odbyć cały żmudny proces.

Kiedy więc zaczyna się obsesja?

- Gdy podporządkujesz celowi całe swoje życie. Wszystko, co masz. Tracisz, co budowałeś, tracisz swoją prywatność, znajomych, rodzinę, nie ma czasu na nic innego. Mam nadzieję, że nie mam obsesji.

Majestat gór czasami przytłacza © Marek Ogień

A pamiętasz, kiedy się pierwszy raz zaparłeś, że coś zrobisz?

- U nas w domu było tak: jeśli chciałem uprawiać sport, musiałem pracować, a potem uciekać. Ojciec wychodził z założenia, że sport to marnotrawstwo czasu. Sens znajdował w pracy, bo, według niego, praca sprawia, że robisz coś konkretnego i to jest największa wartość. Do dziś zresztą powtarza, że pewnie niedługo przyjdzie do niego komornik, bo niby skąd ja biorę pieniądze. (Śmiech)

K2: Pierwszy zjazd

Kiedy zacząłem startować w zawodach skiturowych, nie miałem sprzętu. Zupełnie. Niczego. Poszedłem z moim bratem Grześkiem na trening w Białce Tatrzańskiej, gdzie dyżurował jako ratownik TOPR-u. Pożyczył mi sprzęt, wszystko było za duże, ale tak się zajawiłem, że tego dnia zrobiłem więcej powtórzeń niż on i jego kumple, choć oni byli w reprezentacji kraju. Za drugim razem wystąpiłem w zawodach. I stwierdziłem, że właśnie to będę robił. Zostanę zawodnikiem.

Zacząłem trenować, choć nie miałem nawet butów do biegania Andrzej Bargiel

W czym biegałeś?

- W trampkach. Potem dostałem od wujka stare, popękane adidasy, które sobie zszywałem. Miałem 14 lat, więc nikt nie wierzył, że coś mogę osiągnąć. Słyszałem, że zacząłem za późno, że nie ma warunków do rozwoju. Ale ja się zaparłem i biegałem po nocach. To był pierwszy moment, w którym poczułem, że coś, co robię, ma sens i działa. Wyobrażałem sobie przyszłość, w której zostaję zawodnikiem i z tego żyję.

Andrzej pod K2 © Marek Ogień / Red Bull Content Pool

Twój brat też wątpił?

- Znał realia. Wiedział, że skialpinizm to niekoniecznie coś, na co trzeba postawić i temu warto podporządkować życie. Od wszystkich słyszałem więc: „gościu, idź na studia". No i chodziłem, ale musiałem też pracować, żeby zarobić na sport. Nie dało się pracować, studiować i trenować na wysokim poziomie. Bujałem się po tych studiach, wywalali mnie, bo fizycznie nie byłem w stanie tego wszystkiego spiąć. Musiałem coś wybrać.

Ze skialpinizmem nie jest u nas jak z piłką. Nie ma wytyczonej drogi wiodącej przez klub, reprezentacje młodzieżowe aż do seniorskiej kadry. W skialpinizmie nie ma niczego takiego. Jest tylko twój pomysł, resztę musisz sobie zorganizować.

Gdyby kopał piłkę tak, jak jeździ na nartach, grałby w Lidze Mistrzów © Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

Skąd miałeś pierwsze narty?

- Po dziadku. Stare, skorodowane. Wbijałem w nie gwoździe, wyciągałem i w te dziury wkręcałem wiązania. Ale to nie działało, bo wiązania wypadały. Potem kupiłem od kolegi narty do skoków z czterema nacięciami. 220 cm długości. Uciąłem je. Z tyłu były grube, przykręciłem wiązania i to były pierwsze narty, na których mogłem swobodnie jeździć.

Dużo kosztowały?

- Zamieniłem się za paletki do ping ponga. Pierwsze skitury dostałem od Ryśka Gajewskiego [ratownika TOPR-u, himalaisty, pierwszego zimowego zdobywcy Manaslu - przyp. dsz]. Grzesiek wynajmował pokój u jego mamy, zawsze gdy do niego przyjeżdżałem, w otwartym garażu widziałem żółte narty. Leżały w folii, długo się przyglądałem, w końcu Rysiek dał mi je w zamian za pomalowanie dachu. Zabrałem je na wieś, do Łętowni, i trenowałem. Długo tam jeszcze mieszkałem, bo nie było kasy, żebym chodził do szkoły w Zakopanem. Oprócz mnie rodzice wychowywali dziesięcioro mojego rodzeństwa.

Jak trafiłeś na zawody skialpinistycznego Pucharu Świata?

- Autostopem. Słowacy mnie podwozili. Dojeżdżałem na miejsce, a tam serwismeni, lekarze, masażyści, trenerzy. Inni zawodnicy mieli fachową opiekę, a ja – byłem sam. W dodatku ta niepewność - trenowałem, ile mogłem, a nawet nie wiedziałem, czy uda mi się wziąć udział w zawodach, bo w międzyczasie musiałem zorganizować pieniądze na start.

W 2008 r. przyszedł kryzys gospodarczy. Z punktu widzenia sportów nieolimpijskich - ogromny cios, bo ucięto finansowanie. Było naprawdę ciężko, ale się zaparłem i pamiętam, że robiło to wrażenie na zagranicznych trenerach. Nie mogli uwierzyć, kiedy dowiadywali się, jak dotarłem na zawody, jakie są w Polsce realia tej dyscypliny. Potem zacząłem jeździć pożyczonym samochodem. Jechałem 20 godzin, chwilę odpoczywałem, na starcie byłem już zmęczony. Po zawodach nie spałem, tylko jechałem z powrotem. Wierzyłem w to wszystko na tyle mocno, że nie myślałem o ograniczeniach. Nie przeżywałem, że mam gorzej.

Wszystko działo się szybko. Zaczęło mną targać. Śnieg był mokry. Obracał mną, kotłował się wokół, a gdy się zatrzymywałem, kumulował się i betonował Andrzej Bargiel

Wierzyłeś, że wszystko zmieni się z chwilą, gdy skialpinizm stanie się sportem olimpijskim?

- Szanse były naprawdę duże, byliśmy bliżej igrzysk niż wspinaczka sportowa. Wszystko zmieniła lawina w 2006 r., która zeszła podczas mistrzostw świata. Do Artesiny przyjechali działacze z komitetu olimpijskiego. Tydzień wcześniej w Turynie zakończyły się zimowe igrzyska. Na następnych, w Vancouver, mieliśmy już być dyscypliną pokazową. Włosi chcieli zrobić widowiskowe zawody. Było trudno, trasa bardzo techniczna, słowem – kwintesencja tego sportu. Przyszło ocieplenie. Mieli zmienić trasę, ale tylko opóźnili start. Trzeba było podejść długim kuluarem. Nadleciały śmigłowce z ekipami telewizyjnymi, bo miało być z rozmachem. Jeden z nich zatrzymał się na dużym nawisie. I ten nawis się oderwał. Byliśmy dzieciakami. Niewiele pamiętam. Poczułem żywioł, nad którym nie miałem kontroli. Wszystko działo się szybko. Zaczęło mną targać. Śnieg był mokry. Obracał mną, kotłował się wokół, a gdy się zatrzymywałem, kumulował się i betonował. Wyciągnęli mnie w porę. Trochę dziwne to było, ale od dzieciństwa robiłem dziwne rzeczy, byłem więc zaprawiony.

Tamta lawina oddaliła szansę na igrzyska. Działacze się pokłócili, a skialpinizm odłączył się od federacji. Jego władze sobie nie poradziły, doprowadziły tę dyscyplinę do ruiny i cały proces przyjęcia do rodziny sportów olimpijskich zaczął się od nowa.

Co się zmieniło w Polsce w postrzeganiu sportów ekstremalnych od czasu twojego pierwszego narciarskiego wyjazdu na Sziszapangmę?

- Zainteresowanie jest większe. Na początku wszyscy patrzyli na mnie jak na szaleńca, mówili, że jakiś wariat jedzie w góry i młody jest. Bo, oczywiście, żeby jechać w góry, trzeba mieć najlepiej 50 lat.

Andrzej Bargiel na tle pakistańskich siedmiotysięczników © Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

Jak patrzą teraz?

- Na pewno jest mi łatwiej realizować marzenia, bo mam już do tego narzędzia, znam mechanizmy. Czasy się zmieniły. Nawet, gdy nie masz kasy, możesz spróbować jakoś ją zdobyć. Istnieją platformy, na których ludzie wspierają autorskie pomysły. Kiedyś to było trudniejsze.

Ale ja dalej traktuję góry jako przygodę, staram się nie skupiać na tym, co mi się udało, tylko cieszyć się wszystkim jak kiedyś.

Potrafisz tak jeszcze? Duże wyprawy to duży sponsorzy. Jak się nie dać namówić na coś, czego nie chcesz?

- To bardzo trudne. W dodatku w Polsce wiele firm wciąż uważa, że najważniejsze to pokazać swoje logo i to jak największe. Brakuje kreatywności, wspólnych projektów, po których zostanie coś fajnego, poczucie, że to, co robimy, ma jakiś większy sens. Staram się działać tak, aby wspólnie pracować nad projektami, wspierać partnerów, ale przede wszystkim tworzyć z nimi coś, co ma większą wartość, co pozostanie na dłużej. To jest dla mnie bardzo ważne. Zależy mi też, aby nie rezygnować przy tym z przyzwoitości.

Wierzysz w znaki? Podczas pierwszej wyprawy na Sziszapangmę najpierw wybiłeś sobie bark, który zresztą sam sobie nastawiłeś, a potem znaleźliście stare narty, prawdopodobnie ślad po tragicznej wyprawie Alexa Lowe'a . Myślałeś, że to może są znaki, żeby się tam nie pchać?

- Mistykę gór budowały w mojej wyobraźni książki i zasłyszane historie. Choć zdarzają się chwile, że coś czuję. Pamiętam, jak pierwszy raz znalazłem się pod K2. Działaliśmy wtedy na Broad Peaku, ale Darek Załuski chciał, żebyśmy poszli pod Kopiec Gilkeya, miejsce, gdzie wiesza się tablice upamiętniające tych, którzy zginęli w Karakorum. Wtedy odmówiłem. Dopiero, gdy pojechałem na wyprawę na K2, poszedłem tam i to nie był dobry pomysł. Odechciało mi się wszystkiego, kiedy zobaczyłem tak wiele tablic upamiętniających wspinaczy, którzy zginęli w okolicy. Każda z nich przypominała jakąś tragiczną historię.

Andrzej podczas zjazdu © Jakub Gzela, Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

Mistyczne w górach są chwile, w których udaje się uciec od powtarzalności. Na K2 razem z Darkiem i Jurkiem Natkańskim wbiliśmy się w drogę Kukuczki i Piotrowskiego. Zobaczyłem wtedy u „starych chłopów” szczęście wypisane na twarzach. Cieszyli się jak dzieci, że poruszają się po historycznej drodze. Oczy się im świeciły, gdy natrafiali na stare haki i liny. Było magicznie. Unosiła się mgła, przebijało się prze nią słońce, nie było widać doliny. Zjechałem na nartach, a gdy oni później wrócili do bazy, wyglądali na najszczęśliwszych na świecie, jakby właśnie ze szczytu zeszli. Takie momenty są najbardziej wartościowe. Widzisz coś naturalnego w czasach, kiedy wszystko jest skażone mediami, zainteresowaniem, komercją. Pod K2 są tłumy ludzi, ale jeśli się postarasz, to możesz od nich uciec i to ma ogromną wartość.

A wierzysz w te znaki?

- Trochę wierzę. Staram się być racjonalny, ale nie zawsze się da. Czasem czuję, że coś wisi w powietrzu. Docierają do mnie negatywne sygnały, nie wszystko po prostu działa tak, jak powinno. To mogą być nawet bardzo proste rzeczy. Jestem na nie wyczulony - skoro teraz już coś nie działa, to później może nie działać jeszcze bardziej. A że znam konsekwencje, to bardzo się pilnuję, by do nich nie doprowadzić. Unikam takich sytuacji jak ognia. Bo koniec końców źle nam tutaj nie jest, dobrze się żyje. A przecież nie ma większego znaczenia, czy my tam gdzieś wleziemy czy nie.

Wszyscy oczekują, że na Księżyc polecę Andrzej Bargiel

Zjechałeś na nartach z najtrudniejszego ośmiotysięcznika. Porównajmy to z innym sportem: taki Siergiej Bubka podwyższał sobie poprzeczkę wyznaczającą rekord świata o centymetr. Znalazł sposób na zarabianie pieniędzy i podtrzymywanie rozpoznawalności. A ty z K2 już zjechałeś. Trudno wyobrazić sobie coś trudniejszego. Nie za szybko?

- Od kiedy przestałem startować w zawodach, zmieniłem podejście. Kiedyś chciałem być najlepszy. Ważne były rekordy, zwycięstwa. Wyprawy to bardziej przygoda. Wyzwania, które sobie wymyślasz i próbujesz im sprostać. Nigdy nie zastanawiałem się, co robić, żeby mieć kasę i sposób na życie. Szedłem na żywioł i naturalnie udawało się robić to, czego chciałem. Nie było w tym wielkiej logiki. A teraz wszyscy się pytają: „co teraz, co dalej”. Wszyscy oczekują, że na Księżyc polecę.

Co odpowiadasz?

- Że: „nic”. Siedzę sobie w domu. Fajnie jest.

Najważniejsze, żeby się zdystansować, bo to, co robię, nie jest bezpieczne. Gdybym się uzależnił od ciągłego podwyższania sobie poprzeczki, droga byłaby krótka. Trzeba się wyluzować. Motywacja musi płynąć ze środka, nie możesz robić tego, czego wymagają od ciebie inni. Przerobiłem to, gdy namawiano mnie do udziału w zimowej wyprawie na K2.

W filmie o zjeździe z K2 jako najtrudniejszy moment przedstawiono trawers Messnera. Tak było?

- Na początku tak, bo nikt nie wiedział, czy ten fragment jest w ogóle do przejścia. Ale później, w trakcie samego zjazdu, już wiedziałem, że da się to zrobić.

Andrzej Bargiel © Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

To co było najtrudniejsze?

- Ogarnięcie tego wszystkiego. Całej sytuacji – musiałem wejść w ścianę, gdzie nie ma nikogo, pogodzić się z tym, że jestem tam sam i mam dużo decyzji do podjęcia, a każda z nich wpływa na moje bezpieczeństwo. Zarządzanie ryzykiem, zagrożeniem lawinowym, tym, że nie wszystko przewidzisz, bo coś po prostu może spaść.

Największe wrażenie K2 robi z Concordii, ostatniego przystanku w drodze pod górę. Patrzysz na nią i próbujesz pojąć, co właściwie znaczy, że chcesz z niej zjechać. I nawet widzisz teoretyczną linię zjazdu. „Do diabła, co ja tu w ogóle robię?” – myślisz sobie. Na szczęście z daleka wszystko wygląda o wiele gorzej niż na miejscu.

Czujesz dumę, że zjechałeś z K2 jako pierwszy?

- Przede wszystkimi jestem pod wrażeniem, że w ogóle chciało mi się tam wrócić. Po pierwszej, nieudanej wyprawie, wcale nie było tak, że jakoś bardzo tego chciałem. Długo z nikim o tym nie rozmawiałem. Dopiero trzy miesiące przed drugą wyprawą stwierdziłem, że pojadę. I dalej nikomu nic nie mówiłem.

Budowanie zależności między finansami a oczekiwaniami jest zgubne Andrzej Bargiel

A gdyby się coś zepsuło? Zebrałeś kasę, napięcie jest duże i u ciebie i sponsorów, bo to już drugi raz, zbliża się atak szczytowy, a tu nagle wypadek, trzeba komuś pomóc. I ta pomoc sprawia, że zjazd z K2 się oddala. Co wtedy robisz?

- Szczęśliwie, nigdy nie spotkała mnie taka sytuacja, ale to nie byłby problem. Mam lekką rękę do pieniędzy, nigdy ich za dużo nie posiadałem, więc nawet jakbym miał przerwać zjazd, to oczywiście, że bym przerwał i pomógł. Nigdy nie czułem, że jeśli jadę na wyprawę dzięki sponsorom, to muszę się spiąć ponad siły, a zwłaszcza, aby to miało wpływ na moje zachowanie w sytuacji, w której trzeba kogoś ratować. Ta ludzka strona działalności w górach jest bardzo istotna. Pieniądze nigdy nie były dla mnie mechanizmem wprowadzającym stres. Nigdy nie kalkulowałem, nie robiłem tego, co się opłaca, tylko to, co chciałem, niezależnie od tego, czy to wprowadzało mnie w kłopoty finansowe. Myślę, że to ważne, bo budowanie zależności między finansami a oczekiwaniami jest zgubne.

Co cię stresuje?

- Połączenie swoich zajawek z normalnym życiem. Znalezienie rozsądnej granicy. Staram się robić tak, żeby było dobrze, ale nie wiem, czy jest dobrze i czy inni tak to odbierają. Bo chcesz prowadzić normalne życie, mieć dziewczynę, rodzinę, jakoś to poukładać. A przecież mając rodzinę, dzieci, przestaniesz jeździć na ośmiotysięczniki, bo nie będziesz chciał ryzykować.

Nie będziesz?

- Jeszcze nie wiem, gdzie tu jest złoty środek.

Czujesz w górach strach?

- Pewnie.

I jak on na ciebie działa?

- Od razu idę do domu. Jeśli widzę, że jest nieciekawie, w ogóle mnie to nie kręci. Nie mam potrzeby walki z żywiołem. Jeśli wiatr przewraca cię w Tatrach, ale wiesz, że to się dzieje bez żadnej konsekwencji, tylko trochę się męczysz, zabawa jest za to przednia, to pewnie. Ale jeśli jest zbyt duże zagrożenie, lecą jakieś skały, to nie.

Bałeś się, zjeżdżając z K2?

- Nie, bo proces trwał za długo. Jak jeździsz na nartach, to robisz coś szybko, emocje są więc nagłe. A na K2 wszystko przebiegało na spokojnie, powoli, wszystko było przemyślane. Chociaż nawet mój starszy brat mówił, że to nie ma sensu. Radził, żebym może inną górę sobie wybrał, bo przecież stamtąd się nie da zjechać. Chyba się nie da.

Sprzęt Andrzeja używany podczas ostatniej wyprawy © Bartek Pawlikowski / Red Bull Content Pool

Niedawno wróciłeś z wyprawy do Pakistanu. Jak było?

Mało czasu i dobrej pogody, dużo przemieszczania się. Ale i tak mieliśmy szczęście, bo w trzy tygodnie udało nam się wejść na dwie góry i z nich zjechać.

Dziewiczy sześciotysięcznik Yawash Sar II zdobyłeś sam, choć w kierunku szczytu ruszyliście razem z Jędrkiem Baranowskim. Dlaczego?

Szliśmy trochę za wolno, Jędrek był pierwszy raz w górach wysokich i nie zdążył się jeszcze odpowiednio zaaklimatyzować. Do tego trzeba czasu i doświadczenia, a i tak każdy organizm działa inaczej. Ze względu na słabą pogodę nie mogliśmy zawrócić i spróbować kiedy indziej. Zdecydowaliśmy, że Jędrek poczeka na mnie w bezpiecznym miejscu, a ja, skoro mam energię, spróbuję wejść. Udało się. Czułem się wyjątkowo, szczyt był dziewiczy. Fajnie mieć całą górę dla siebie. W dodatku z pobliskiej wioski Shimshal zobaczyliśmy mnóstwo gór, które mogą być naszymi celami w przyszłości. W to miejsce można jeździć praktycznie w nieskończoność.

Potem razem weszliście na inny sześciotysięcznik - Laila Peak. Poszło łatwiej?

Gdy dotarliśmy pod górę, to nawet nie widzieliśmy szczytu – taka była pogoda. Ruszyliśmy w nocy, zakładając, że najwyżej zawrócimy. Szczęśliwie wykorzystaliśmy kilkanaście godzin dobrej pogody, potem znów wszystko skryło się w chmurach. Jędrek czuł się lepiej. Pod szczytem musieliśmy jednak ściągnąć narty, bo oceniliśmy, że jest zbyt niebezpiecznie.

Jak wam się współpracowało?

- Bardzo dobrze. Działanie we dwóch jest trochę inne, bo ponosimy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za partnera. Trzeba kontrolować, co się z nim dzieje, a że Jędrek pierwszy raz wspinał się na takiej wysokości, to zależało mi, żeby czuł się naprawdę dobrze. Zjazd jest czasem trudny technicznie, trzeba mieć pełną kontrolę, dlatego ważne, żeby po wejściu być w dobrej formie. Od tego może zależeć życie.