Ashnikko: Poszukiwaczka przyjemności

Dzieciństwo Ashton Nicole Casey, bo tak Ashnikko nazywa się naprawdę, w małym miasteczku w Północnej Karolinie nie rymuje się z ekstrawagancją i liberalnymi ideałami. Kiedy była nastolatką, jej rodzina przeniosła się do Estonii, a następnie na Łotwę. To wtedy odkryła feminizm... na Tumblrze i nauczyła się więcej o swojej płci i seksualności. W wieku 18 lat Ashnikko przeniosła się do Londynu, gdzie zaczęła muzyczną karierę. Dziś ucieleśnia wszystkie swoje pomysły. Jest postacią inspirowaną kulturą cybergothu i mangi, której muzyka łączy brzmienia trap i chwytliwe melodie, nawołujące do emancypacji. To, co na pewno ją wyróżnia, to surowe teksty, przy których zarumieni się niejeden nauczyciel edukacji seksualnej.