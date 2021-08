Billie Eilish: Bez obgryzania paznokci

Billie Eilish to młoda piosenkarka, autorka tekstów i producentka, która zadebiutowała w 2019 roku płytą „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” i szybko wywołała sporą sensację na muzycznej scenie. Sposób, w jaki to zrobiła robi wrażenie tym bardziej, że jak sama mówi – podchodzi do swojej twórczości raczej bezstresowo. „Wszyscy pewnego dnia umrzemy, więc dlaczego miałbym kwestionować, czy robię to dobrze, czy źle?” - pyta.

Możliwe. I zamiast projektować siebie w określony sposób, przyzwyczaiłam się do intensywnego odczuwania teraźniejszości. Czuję w niej coś wyjątkowego. Chcę być obecna w każdej swojej chwili i odczuwać każdy aspekt tego, co w danej chwili robię. Jeśli akurat jem, myślę o tych wszystkich smakach, jeśli komponuję, łączę się z daną piosenką. Kiedy chodziłam na zajęcia baletu, nie kręciłam w swojej głowie wizji mojej wielkości w przyszłości, ale chciałam dokładnie, w konkretnym momencie, czuć swoje ciało. Podobnie z grą na fortepianie – starałam się jak najgłębiej zanurzyć w nutach. To rodzaj inercji, droga, która prowadzi mnie do radości, jaką daje mi wszystko, co składa się na moje życie. A przecież wszystko się składa: rozmowa, spacer, zachód słońca, czytanie. Myślę, że czasami zapominamy o znaczeniu kontemplacji i o tym, jak może ona wprowadzić nas w stan działania tu i teraz. Miałam to szczęście, że mogłam brać przykład z moich rodziców, którzy ciężko pracowali, byli pochłonięci projektami, ale jednocześnie mieli wystarczająco dużo czasu, by nie musieć żyć w permanentnym napięciu.

