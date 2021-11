Czy można stać się lepszą wersją siebie stosując biohaking?

Niemiec Andreas Breitfeld jest wiodącym ekspertem w dziedzinie biohakingu, albo samooptymalizacji - jak niektórzy nazywają to, co robi. Na jego życie codzienne składają się kąpiele w lodzie, naświetlanie podczerwienią i promieniami UV, ciężki trening interwałowy, odcinanie dopływu krwi do kończyn i terapia polem magnetycznym.

W swoim monachijskim laboratorium zgromadził sprzęt techniczny i medyczny o równowartości dobrze wyposażonej Tesli. To, co robi ze swoim ciałem i umysłem, to próba wglądu w to, jak będziemy sobie radzić z naszym zdrowiem, sprawnością i samopoczuciem w przyszłości.

Pierwsze 42-lata życia Breitfelda były dynamiczne. Mając 14 lat został dziennikarzem, redaktorem jednego z większych niemieckich magazynów fitnessowych. Był instruktorem spinningu w Stanach i w Europie. Założył agencję PR-ową pracującą dla klientów ze świata mody, sportu i lifestyle'u. Dochował się dwójki dzieci i dorobił życiówki w maratonie na poziomie 2h 48m. Jednak w pewnym momencie coś wybuchło.

"To był rok, w którym wylatałem samolotami 228000 mil. Pewnego dnia wszystko się we mnie zawaliło, jak domek z kart zaatakowany przez tajfun" - wspomina. "Nie ma znaczenia, czy nazywasz to wypaleniem, czy załamaniem. Miałem energię na poziomie biurowej, zakurzonej roślinki doniczkowej".

Poranna rutyna Breitfelda: terapia świetlna i inhalacja © Norman Konrad

Dotąd niezniszczalny, prężnie działający człowiek otrzymał długą diagnozę swoich problemów: niewydolne nadnercza, skrajnie nieprawidłowe poziomy hormonów, liczne stany zapalne, owrzodzone jelita i zatrucie metalami ciężkimi. "Byłem zupełnie wyniszczony, do zera".

Życie ocaliło Breitfeldowi doświadczenie dziennikarskie i trenerskie oraz otwarta głowa. "Wiedziałem, jak zbierać informacje, więc zacząłem analizować źródła medyczne na ten temat tak szybko, jak tylko zebrałem siłę, by podnieść ekran laptopa" - powiedział. "Wiedziałem też co nieco o tym, czym jest ludzkie ciało, a mój lekarz był na tyle otwarty, że baczniej przyjrzał się mojej sytuacji i był skłonny spróbować nietypowych metod leczenia".

"Życie ratował mi też Tim Ferriss. Jego książka '4-godzinne ciało' otworzyła przede mną nowy świat. Niemal 70% tego, co napisał Ferriss jest już nieaktualne, ale w tamtym czasie dało mi to wyobrażenie o tym, czego można dokonać, gdy weźmie się odpowiedzialność za swoje własne zdrowie. Był dla mnie niesamowitą inspiracją".

Ustabilizowanie sytuacji zajęło Breitfeldowi dziewięć miesięcy. "Odzyskałem kontrolę nad moim życiem. Zobaczenie, jaki niesamowity postęp można osiągnąć w tak krótkim czasie, za pomocą stosunkowo prostych środków, było dla mnie kluczowe. Te środki to: zmiana diety, odpowiednie ćwiczenia, zwrócenie uwagi na jakość snu i ekspozycję na światło. Kiedy przeżywasz takie doświadczenie, rozwijasz w sobie chęć sprawdzenia, co jeszcze jest możliwe".

Kiedy przeżywasz takie doświadczenie, rozwijasz w sobie chęć sprawdzenia, co jeszcze jest możliwe Andreas Breitfeld

Dziś, cztery lata po załamaniu jeszcze lepiej widać, co jest możliwe. Breitfeld jest potężnie zbudowanym mężczyzną. Mierzy 178 cm wzrostu i waży 90 kg, ale ostatni pomiar tkanki tłuszczowej wykazał zaledwie 6% jej zawartości w ciele. Obecnie jego energia jest już na poziomie małej elektrowni, a nie jak dawniej zwiędłego kwiatka. "Jestem teraz na poziomie 80 do 85% poziomu początkowego" - tłumaczy. Gdy to mówi, ciężko nie zainteresować się tym, co ma na myśli mówiąc o "poziomie początkowym".

Obecnie 47-letni Breitfeld jest w Niemczech pionierem biohakingu. W zależności od twojego osobistego nastawienia do tego rodzaju spraw, możesz to nazwać połączeniem sztuki i nauki, albo absurdalnym działaniem, mającym na celu optymalizację zdrowia i parametrów organizmu.

Dave Asprey, amerykański ojciec chrzestny biohakingu sprzedaje ubrania chroniące przed elektrosmogiem, które z chińskimi i austriackimi partnerami opracował Breitfeld. Światowe gwiazdy biohakingu, takie jak: Luke Storey, Ben Pakulski i Ben Greenfield wypowiadają się o Breitfeldzie per "ten zwariowany Niemiec". W tych kręgach słowo "zwariowany" to komplement.

W Rosji Breitfeld przyjrzał się bliżej badaniom nad peptydami prowadzonymi w laboratorium wybudowanym na terenie niegdyś należącym do KGB i ich eksperymentalnym aspekcie. "Peptydy to szalenie ekscytujący temat" - stwierdził. Na dowód opowiedział nam o tym, jak usprawnił ścięgno Achillesa uszkodzone latami treningu biegowego poprzez wstrzykiwanie sobie cocktailu peptydowego, który sam opracował.

Tim Ferriss był moją inspiracją. Może inni będą zainspirowani Andreasem Breitfeldem. W jego laboratorium w Monachium, Andreas Breitfeld oferuje sesje trenerskie wszystkim zainteresowanym.

W ostatnich latach Breitfeld nie tylko doprowadził swoją jakość snu, odżywanie, trening i wyniki badań laboratoryjnych do poziomów, o których wielu 30-latków mogłoby tylko pomarzyć, ale uczynił też optymalizację ciała i umysłu swoim zawodem.

Brał udział w największych konferencjach na temat biohakingu organizowanych od Toronto po Helsinki i od Reykjavíku po Los Angeles. Zainteresował się adekwatnymi studiami i książkami, poznał wielu ciekawych ludzi i wypróbował na sobie większość tych genialnych, jak i szalonych pomysłów oraz technologii. W laboratorium w Monachium zgromadził sprzęt o wartości około 80000€. Otworzył je dla wszystkich, za darmo - wystarczy się umówić. Oferuje też sesje treningu personalnego. "Tim Ferriss był moją inspiracją. Może inni będą zainspirowani Andreasem Breitfeldem" - przekonuje. "Chcę, aby ludzie na własnej skórze przekonali się, co jest możliwe, jeśli tylko wezmą odpowiedzialność za własne zdrowie".

I moglibyśmy pozwolić mu filozofować o tym, jak ciekawe są procesy oksydacyjne i antyoksydacyjne zachodzące w naszym ciele, ale szczerze, interesuje nas głównie ten tajemniczy sprzęt, który posiada. Jeśli ciebie również, czytaj dalej.

W laboratorium biohakera Andreasa Breitfelda

Sauna na podczerwień

Andreas Breitfeld w saunie w swoim laboratorium © Norman Konrad

"Biohaking i kabiny infrared to nierozłączna para" - tłumaczy Breitfeld. "W jednym i drugim chodzi o regenerację i detoksykację. Organizm produkuje białka szoku cieplnego, które wpływają na odpowiednie odkładanie białka w organizmie. Wadą większości kabin na podczerwień jest wysoki poziom ekspozycji na elektrosmog. Clearlight jest pionierem na tym polu. Ekspozycja na pole elektromagnetyczne jest tu prawie żadna, nie powoduje wielkiego stresu dla organizmu i detoksykacja jest bardziej wydajna".

Rower stacjonarny

10 minut, trzy razy w tygodniu © Norman Konrad

"CAR.O.L. wygląda zupełnie jak normalny rower stacjonarny, ale ideę HIIT (treningu interwałowego o wysokiej intensywności) wykorzystuje do maksimum, dzięki czemu jest obecnie najbardziej kompaktowym trenażerem układu sercowo-naczyniowego na świecie" - twierdzi Breitfeld. "Wystarczy pedałować na nim przez 10 minut, trzy razy w tygodniu. Inteligentny algorytm, który precyzyjnie dostosowuje się do twojego poziomu wytrenowania wymaga dwukrotnego, maksymalnie 20-sekundowego wysiłku na maksymalnym obciążeniu. To tylko 40 sekund szalonego pedałowania, trzy razy w tygodniu - niczego więcej nie trzeba. To daje taki sam efekt, co trzy treningi biegowe cardio trwające 45 minut. Nawet się nie spocisz, co oznacza, że możesz trenować w garniturze i pod krawatem, jeśli chcesz. Na początku sam w to nie wierzyłem, ale koncept został potwierdzony badaniami. Co za niesamowita maszyna".

Wanna do kąpieli lodowych

Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia, niż poranna kąpiel w lodzie © Norman Konrad

Konstrukcja własna – około 1200€

"Sam to zbudowałem i każdy kto posiada podstawowe umiejętności manualne może skonstruować sobie coś takiego" - twierdzi Breitfeld. "Po prostu rozbierz i uszczelnij zamrażarkę a następnie zaopatrz ją w system filtracji wody z UV. Woda w mojej wannie jest stale chłodzona do 3°C. Co rano kąpię się w niej przez 6 minut i 30 sekund. To wspaniałe uczucie. Już po kilku głębokich oddechach jestem uwolniony od stresu i całkowicie gotowy na resztę dnia".

Nogawki kompresyjne

Nogawki kompresyjne i mata na podczerwień © Norman Konrad

Rapid Reboot, 1000€ - rapidreboot.com

Richway Biomat Professional, 1800€ - aquacentrum.de

"Nogawki Rapid Reboot łączą masaż z drenażem limfatycznym. Wspomagają regenerację po treningu, a jako przyjemny efekt uboczny, uwalniając hormon szczęścia, oksytocynę".

"To pomarańczowe, to moja biomata. Zawsze, gdy mam gości, zachęcam ich, by ją wypróbowali. To promieniowanie podczerwone połączone z ciepłem i energią generowaną przez zmielone ametysty i turmaliny. Kiedy z niej wstają, czują się, jakby zaliczyli krótkie wakacje na Karaibach".

Pantofle uziemiające

"Stópki" biohackera Andreasa Breitfelda © Norman Konrad

"To najbardziej radykalne pantofle na świecie" - tłumaczy Breitfeld. "Wyglądają jak kolczuga dla stóp. Te buty nawet cię uziemiają".

Zestaw do treningu oporowego z ograniczaniem przepływu krwi

Widerstandsband-Training und Bloodflow Restriction © Norman Konrad

"Ludzie pytają, jak kilka gumowych taśm i drążek, mogą kosztować 500€. Ja uważam, że ten system jest wart każdego eurocenta. Jest po prostu genialny. Pozwala na wykonywanie wszystkich podstawowych ćwiczeń siłowych z zerowym ryzykiem kontuzji jednocześnie wymagając minimum miejsca. Mój X3 zawsze towarzyszy mi w podróży".

"Na zdjęciu możecie zauważyć, że podczas treningu siłowego przewiązałem sobie ramiona specjalnymi pasami, które częściowo ograniczają przepływ krwi. Wymyślono to w Japonii. Trening siłowy z przewiązanymi kończynami daje wszystkie efekty treningu z dużymi ciężarami, bez ryzyka kontuzji".

Czerwone światło, opaska do medytacji i inhalator

Poranna rutyna Breitfelda: terapia świetlna i inhalacja © Norman Konrad

"Kiedy zacząłem biohakować, aspekt światła był dla mnie wielkim odkryciem. Nic nie kontroluje twojego rytmu dobowego tak dobrze jak promieniowanie UV, światło czerwone i podczerwone. Śpi się lepiej, medytuje głębiej i regeneruje szybciej dzięki niemu. To poprawia też formowanie się kolagenu w skórze i stymuluje wzrost włosów. Światło podczerwone o długości fali 850 nanometrów aktywuje produkcję hormonów w tarczycy i jądrach jeśli wystawi się je na nie bezpośrednio. Naturalnie robię to. Ostatnie badania sugerują również, że podczerwień może znacznie zmniejszyć stan zapalny w jelitach. Jeśli potrafisz operować światłem, to znaczy że opanowałeś najpotężniejsze narzędzie biohakingowe. Jest cała masa korzyści zdrowotnych z odpowiedniego światła".

"EZ water to przypominający galaretę stan skupienia wody w naszych ścianach komórkowych. Kluczowa termin jakim się nią określa, to czwarty stan skupienia wody. U młodych ludzi jej produkcja zachodzi stosunkowo łatwo, ale jest to trochę bardziej skomplikowane w przypadku starszych gości, jak ja. Brak tej wody postarza nas i sprawia, że chorujemy. To niesamowite urządzenie pozwala ci produkować EZ water dzięki inhalacji specjalnego typu pary. W moim przypadku efekty są niesamowite. Przez kilka pierwszych tygodni czułem się jak na haju, miałem mnóstwo energii".

"Na koniec opaska. Oczywiście można medytować bez niej, ale ona dostarcza ekscytującej informacji zwrotnej. Możesz zmierzyć, jak głęboko wszedłeś w stan medytacji, dowiedzieć się czegoś o sobie. To bardzo użyteczna zabawka".

Hiperbaryczna komora tlenowa

Hiperbaryczna komora tlenowa leczy całe ciało © Norman Konrad

Wykonana na specjalne zamówienie Breitfeld Biohacking (1,8 bar), około 12000€

"To urządzenie wpływa na ciało za pomocą dwóch mechanizmów. Zwiększone ciśnienie atmosferyczne wpływa na całe ciało, a dodatkowo oddychasz skoncentrowanym tlenem. 20 minut w tej komorze aktywuje wszystkie twoje systemy. W niesamowity sposób poprawia zdolności kognitywne na dwie do trzech godzin i zwiększa współczynnik VO² max (pułap tlenowy - parametr wydolnościowy organizmu dop.) na 60 do 90 minut. Wspiera też formowanie nowych krwinek i ma świetne działanie w leczeniu szumu w uszach, wstrząsu mózgu lub utraty słuchu".

Błękit metylenowy

Andreas używa błękitu metylenowego © Norman Konrad

Blue Cannatine, 50€ za cztery dawki - troscriptions.com

"To, co wygląda jak sproszkowany smerf, to tak naprawdę błękitny barwnik. Błękit metylenowy ma bardzo długą historię zastosowania przemysłowego. W przeszłości był używany na przykład do czyszczenia akwariów. Współcześnie mikro dawki błękitu metylenowego są stosowane jako nootrop - stymulant poprawiający mentalne możliwości, czujność, koncentrację i opanowanie. W skrócie, błękit metylenowy podkręca wszystkie ludzkie regulatory. Wiodące badania w zakresie jego stosowania prowadzi Troscriptions - amerykańska firma prowadzona przez genialnego Dr Teda. Ich produkt nosi nazwę Blue Cannatine".

Analiza snu

Andreas Breitfeld korzysta z Oury by analizować sen © Norman Konrad

"Sen był moją bramą do biohakingu, a Oura Ring był wielkim krokiem dla całej społeczności" - wspomina Breitfeld. "Pierścień monitoruje sen o wiele dokładniej niż jakiekolwiek inne urządzenie dostępne obecnie na rynku. Dzięki niemu dowiadujesz się niesamowitej ilości rzeczy o swoim ciele, tym jak reaguje na różne czynniki. To prawie niemożliwe, żeby spotkać biohakera, który nie ma swojego Oura Ringu."

Ubranie chroniące przed elektrosmogiem

Andreas zaprojektował ubrania blokujące promieniowanie elektromagnetyczne © Norman Konrad

Breitfeld Biohacking, spodnie 600€, czapka 80€, śpiwór 600€ - breitfeld-biohacking.com

"Tekstylia blokujące pola elektromagnetyczne zostały właściwie opracowane przez Breitfeld Biohacking we współpracy z wytwórcą wysokogatunkowych materiałów z Azji KTC" - oświadcza Breitfeld. "Nadmierna ekspozycja na elektrosmog to niesamowity stresor dla organizmu, którego wpływ został udokumentowany w ponad 200 niezależnych badaniach naukowych. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że obecnie nie ma wyrobów tekstylnych zapewniających lepszą ochronę. Zaprojektowałem je z myślą o tych, którzy często podróżują, ponieważ ekspozycja na pola magnetyczne jest najbardziej ekstremalna w samolotach".

Jaka jest poranna rutyna zawodowego biohakera?

"Dzień zaczynam od kąpieli w lodzie, po której zaliczam 12 minutowe naświetlanie podczerwienią. To doskonałe połączenie, ponieważ skóra absorbuje stymulujące światło o wiele lepiej po wystawieniu na działanie chłodu. Potem do działania zaprzęgam terapię polem magnetycznym, jak również ukierunkowaną medytację oddechową do dźwięków dudnień synchronicznych, oczywiście w opasce do medytacji, która monitoruje moje fale mózgowe. Jednocześnie zażywam inhalacji".

Co je biohaker?

"Jem OMAD (one meal a day - jeden posiłek dziennie). Robię to na wieczór. Gdy to tylko możliwe kupuję i gotuję dla siebie korzystając tylko z najlepszej jakości składników organicznych. Prędzej umrę z głodu niż zjem coś niewiadomego pochodzenia. To nieco karkołomne w restauracji".

Każdy powinien się skupić na sile

"W wieku średnim i później, trening siłowy staje się zdrowotną koniecznością dla wszystkich - zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Starzenie prowadzi do naturalnej utraty masy mięśniowej. Jeśli nie przeciwdziałamy temu procesowi, ciało traci najważniejsze wsparcie i system ochrony. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że mięśnie to nie tylko siła i mobilność, ale zachowują się też trochę jak inne organy. Produkują adenozynotrifosforan (ATP), który jest energetyczną walutą organizmu".

"Ćwiczenia są tym, na czym skupiam się najbardziej. To podstawa, która sprawia, że wszystko inne działa. Każdy kto angażuje się w biohaking bez odpowiedniego planu treningowego, spektakularnie mija się z celem".