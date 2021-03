Z miłości do Kim Wilde: bardzo osobista playlista Dave’a Grohla

W 2021 roku Foo Fighters wydali już swój dziesiąty album studyjny. Promująca go trasa koncertowa zapełniłaby pewnie stadiony, ale pandemia każe inaczej pożytkować drzemiącą w muzykach energię.

Cały czas też słucha mnóstwo muzyki. Niezmiennie, od czasów swojej młodości, włącza ulubione piosenki, które... sam chciałby napisać. Przy okazji premiery nowej płyty Foo Fighters „Medicine at Midnight”, Dave podzielił się więc z nami czterema takimi utworami, które mają dla niego szczególne znaczenie. I których innym artystom po prostu zazdrości.

Kim Wilde „Kids in America” (1981)

sam nagrałem „Kids in America”, tak dla kaprysu. To legendarny hymn z lat osiemdziesiątych. Uwielbiam tę piosenkę tak samo, jak kocham Kim Wilde!

Każdy znany mi punk rocker był beznadziejnie zakochany w Kim Wilde. Ja też. Więc jeszcze zanim dostałem się do

Bad Brains „Bad Brains” (1982)