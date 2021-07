David Coulthard: Rywalizację w sezonie 2021 F1 zapamiętamy na lata

Bardzo dobrze pamiętam byłego dyrektora generalnego Daimlera, Dietera Zetsche, który przyznał, że dominacja Mercedesa wcale nie była dobra. Chciał wygrywać i chciał zdobyć mistrzostwo, ale niekoniecznie chciał triumfować w każdym wyścigu. Mercedes, Red Bull i od czasu do czasu Ferrari wygrywające wyścigi i zdobywające pole position to coś, co nakręca ludzi. I to jest dokładnie to, czego potrzebujemy.

I jest niezwykle blisko. Mercedes 2021 jest wyraźnie wyjątkowym samochodem. To nadal maszyna z serii tych zwycięskich bolidów, które doprowadziły ich do siedmiu tytułów konstruktorów. Według mnie, Red Bull wydaje się jednak bardziej zwinny. Mercedes jest dłuższym, niższym autem, nieco łagodniejszym w średnich i szybkich zakrętach. To jest jego mocna strona, ale brakuje mu w wolniejszych łukach.

Max nie dba o to, czy to akurat z Lewisem przyszło mu walczyć – nikt, ani nic, go nie speszy

To naprawdę interesujące zobaczyć walkę z Mercedesem, który dominuje od siedmiu lat. Ale to naturalne, że ich dominacja jest kwestionowana. Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego to wszystko świetnie pracuje przez pewien czas, ale też nie wie, dlaczego po pewnym czasie przestaje działać. Wpływa na to wiele czynników, ale historia pokazuje, że nigdy nie ma jednej drużyny w sporcie, która nieustannie by dominowała.

