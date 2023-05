Ellie Goulding: Wow, jaka piękna piosenka!

Swoje pierwsze utwory zaczęła pisać w wieku 15 lat, dziś – ponad 20 lat później – Ellie Goulding ma na swoim koncie dwie BRIT Awards i nominację do Grammy za wielki przebój z 2015 roku „Love Me Like You Do”. Jej dyskografię uzupełnił niedawno piąty album „Higher Than Heaven”, z którym znowu wylądowała na szczycie listy UK Albums Chart. W sumie udało jej się to już cztery razy, czyli tyle samo, co Adele. W Wlk. Brytanii pod tym względem nie mają one sobie równych.