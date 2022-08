4 piosenki, które pomogły Flo Milli zabłysnąć

hitem, „Beef FloMix”. Jego kontynuacją był album „In The Party” oraz mixtape „Ho, Why Is You Here?”, po których Flo Mili została nominowana do nagrody BET, w kategorii Best New Artist. A przez wiele młodych słuchaczek uznana za swoją nową idolkę. Ona sama, wychowana na muzyce takich artystek, jak Jill Scott czy

Flo Mili: To był bardzo silny dla mnie i potrzebny hymn w momencie, gdy się ukazał. Wszystko, co ta piosenka mówiła, było bardzo wzmacniające. Kiedy byłam małą dziewczynką, musiałam po prostu usłyszeć te słowa. Dodały mi one pewności siebie i nauczyły, że nie ma co się bać. Muszę być tylko pewna siebie.

