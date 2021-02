Heliskiing na wulkanach Kamczatki z Benem Mayrem i Svenem Küenlem

Wycieczka rozpoczyna się od kilku pytań

Jak blisko wulkanicznego krateru można jeździć na nartach? Co o spotkaniach z narciarzami sądzą półtonowe rosyjskie niedźwiedzie? Czy byli wojskowi piloci sprawdzą się za sterami, przystosowanych do turystyki narciarskiej helikopterów? I na koniec najważniejsze - czy przyszły agent nieruchomości pamięta jeszcze jak się jeździ na nartach i będzie w stanie odpalić backflipa w starym dobrym stylu?

Po kilkunastu latach spędzonych na eksplorowaniu najlepszych narciarskich miejscówek, 31-letni Bene Mayt i 26-letni Sven Küenle postanowili odrobinę się ustatkować. Oczywiście nie oznacza to, że Panowie przeszli na sportową emeryturę, bo mimo wielu nowych obowiązków, obaj narciarze mają w kalendarzu zarezerwowane co najmniej kilka terminów na realizację swoich freeride'owych pomysłów. Ostatni z nich to prawdziwa gratka dla łowców ekstremalnych przygód. Narciarska podróż życia, historia rodem z filmów Travisa Rice'a.

Kamczatka to jedno z najdzikszych, najbardziej nieprzyjaznych (pod względem warunków atmosferycznych) miejsc, w jakie mogą zapędzić się narciarze. To niedostępny region, w którym prędzej spotkamy niedźwiedzia, niż podgrzewany sześcioosobowy wyciąg czy dobrze wyposażone schronisko. Dla amatorów, to po prostu strefa śmierci. Dla doświadczonych freeriderów - raj na ziemi.

Freerdie na wulkanach Kamczatki

Dzień 1: Chłodne powitanie

Po dziesięciogodzinnym locie do Pietropawłowska, Sven od razu zaznał słynnej rosyjskiej gościnności. W trakcie sprawdzania swojego plecaka został bezceremonialnie staranowany wózkiem bagażowym. To chyba było "Przepraszam, mógłby się Pan przesunąć" w rosyjskim stylu. Szybko załapaliśmy o co chodzi. Lokalsi raczej nie bawią się w uprzejmości i niespecjalnie przejmują się opinią zagranicznych turystów. Nasi bohaterowie przekonają się o tym ostatniej nocy.

Nie przejmujemy się specjalnie całym zdarzeniem i sprawdzamy prognozę pogody. Przez ostatni tydzień spadło tu kilkadziesiąt centymetrów śniegu, a na kolejne dni zapowiadane są słoneczne dni i sporadyczne opady. Uśmiechnięci i lekko sponiewierani ruszamy do Hotelu Dolce Vita. Plan na dziś to łóżko i walka z jetlagiem.

Bezkresne góry Kamczatki © Richard Walch

Dzień 2: "Klasyczny" wyjazd w góry

Pierwsze wrażenie po przebudzeniu? "Rety, jakie to miasto jest paskudne!" Na szczęście nie przyjechaliśmy tutaj zwiedzać i imprezować, a góry, które spoglądają na nas znad dachów odrapanych budynków, wzywają na pierwsze spotkanie.

W Pietropawłowsku mieszka około 180 tysięcy osób. Miasto portowe jest bazą rosyjskiej floty wojennej i stanowi też świetną bazę wypadową dla narciarskich szaleńców z najróżniejszych stron świata. Mayr i Küenle postanowili rozpocząć swoją wycieczkę od wizyty w lokalnym kościele i zakupów na rybnym targu słynącym z ekstremalnie taniego kawioru i krabów olbrzymów.

Po kilkugodzinnym zwiedzaniu, nadszedł czas na ponowne przepakowanie dobytku i przetransportowanie się w bardziej narciarskie rejony. W drogę ruszamy starym, sześciokołowym pojazdem ekspedycyjnym, który zaskakująco dobrze radzi sobie z ekstremalnie ciężkimi warunkami. W środku znalazło się jeszcze miejsce dla grupy rosyjskich freeriderów. Nawiązujemy nowe znajomości i tracimy wszelkie wątpliwości co do utrwalonych w naszych głowach stereotypów. Ci ludzie kochają głośną muzykę, piją dużo wódki i co pół godziny proszą kierowcę, by zatrzymał się na postój.

I to jest narciarski transport z prawdziwego zdarzenia! © Richard Walch

Do "obozu" docieramy późnym popołudniem. Jest już za późno by wyjść w góry, więc przygotowujemy sprzęt w drewnianym domku i powoli rozpisujemy plan na kolejne dni. Na Kamczatce jest około 160 wulkanów, z których można zjechać nachylonymi pod kątem 30/40 stopni, dzikimi stokami. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. To narciarski raj, w najdzikszym wydaniu. Jeździsz na własną odpowiedzialność.

Dzień 3: Okrzyki radości

Rosyjscy przewodnicy, którzy dołączyli do naszej ekipy, wybrali już dla nas górę. Są niezwykle utalentowanymi snowboardzistami i jak się okazało, mieli przyjemność jeździć tutaj z samym Travisem Ricem .

W obozie czeka na nas jeden mały i dwa wielkie wojskowe helikoptery. Mniejszy jest bardzo prosty w obsłudze, za to do obsługi dużego, niezbędna jest trzyosobowa ekipa składająca się z byłych pilotów wojskowych. Każdy, kto latał w Europie lub Kanadzie helikopterami turystycznymi będzie przerażony techniką rosyjskich pilotów. Wysiadka na szczycie odbywa się w ekstremalnie szybkim tempie, ale kapitan ani na moment nie traci panowania nad maszyną. Ci goście wiedzą co robią. I to dobrze.

Bene Mayr w akcji © Richard Walch

Uczucie towarzyszące wysiadce z helikoptera jest nie do opisania. Niezależnie od tego, czy udało Ci się polatać w Szwajcarii, Kanadzie, Stanach, czy właśnie na Kamczatce, piękno otaczającej natury i spokój jaki można znaleźć w górach, są nie do podrobienia. Jesteśmy w raju. Tydzień temu, ekipa narciarzy musiała przelecieć kilkadziesiąt kilometrów by znaleźć linię nadającą się do zjazdu, a dziś już po kilku minutach lotu, otworzyły się przed nami setki możliwości.

Gdy Bene i Sven przygotowują się do akcji, przypominają psy gończe, które zwęszyły zwierzynę. Krótka rozgrzewka i komenda od fotografa. Psy spuszczone ze smyczy. Słychać tylko okrzyki radości, które echem niosą się po dzikich stokach. Stroma linia powoli zmienia się w niekończący stok o nachyleniu 30 stopni. To będzie narciarska przygoda życia.

Dzień 4: Husky i barszcz

Plan na dziś to zjazd freeride'ową linią z widokiem na morze. Przewodnicy zasugerowali nam zjazd dość stromą (jak na Kamczatkę) linią, która okazała się najdłuższym zjazdem, jaki zaliczyliśmy w życiu. Wywołujemy helikopter przez radio. Smartfony w takich warunkach mogą się przydać jedynie do robienia zdjęć...

Jesteśmy właśnie na krańcu świata, w śniegu po kolana i czekamy na wielki helikopter z którym od kilkunastu minut próbujemy nawiązać łączność. Myślimy o niedźwiedziach i lawinach, które są w tym regionie wyjątkowo niebezpieczne. Nagle na horyzoncie widzimy dwa rozpędzone psy husky, które biegną w naszą stronę. Nie mają obroży, ani właściciela, ale na szczęście okazują się bardzo przyjazne. Z czasem nadlatują również nasi piloci, którzy częstują nas gorącym barszczem. Ciepły posiłek po tak wymagającym zjeździe, to coś czego było nam trzeba.

Dzień 5: Skutery śnieżne

Dziś helikoptery mają wolne. Ruszamy na skuterach śnieżnych w stronę zamarzniętych wodospadów i z każdą godziną coraz bardziej cieszymy się z podjętej decyzji. Pełen piec w górę i super zabawa w trakcie zjazdu. Tak powinien wyglądać idealny dzień spędzony na nartach.

Skuter śnieżny to po helikopterze ulubiony środek transportu narciarzy © Richard Walch

Podbijamy kolejne szczyty i wynajdujemy coraz to nowe linie. Kamczatka zdaje się nie mieć końca. To prawdziwy raj dla freeride'rów, którzy cenią sobie wolność wyboru i nie lubią spędzać długich godzin w kolejce do wyciągu.

Dzień 6: Na kraterze

Na dno krateru możesz zjechać raz na kilka lat. Dziś trafił nam się dzień, w którym mogliśmy sobie pozwolić na tak niezwykłą zabawę! To jak jazda na nartach w Mordorze! Marc Baumann, autor

Duży helikopter potrzebuje 3-osobowej ekipy, by wzbić się w powietrze © Richard Walch

Helikopter wyrzuca ekipę na szczycie i po rozładunku, piloci z dość niepewnymi minami, odlatują w kierunku bazy. Kości zostały rzucone. Miejsce, które tysiące lat temu wyrzucało w powietrze tony palącej lawy, stanowi obecnie atrakcję turystyczną, dla najbardziej szalonych narciarzy. Gorąca para bucha spod ziemi. Słychać syki przypominające odgłosy wydawane przez turbiny, a zapach siarki i gęste duszące powietrze przypominają nam o tym, że lepiej się stąd zabierać.

Na końcu zjazdu czeka już na nas helikopter. Na dziś mamy zaplanowaną jeszcze jedna atrakcję - lunch nad brzegiem morza. Sven i Ben brną przez mokry piasek w ciężkich butach narciarskich i uciekają przed falami śmiejąc się jak dzieci. W drogę powrotną lecimy z otwartymi drzwiami. Pod nami rozciąga się widok jakiego z całą pewnością nie zapomnimy do końca życia.

Freeride w Mordorze? W sumie to czemu nie! © Richard Walch

Dzień 7: Lan party

Dzień przerwy. Narty suszą się w narciarni, a na niebie pojawiają się gęste chmury. Jesteśmy zmęczeni i musimy odpocząć. Co ciekawe, w drewnianych domkach na końcu świata jest całkiem niezłe Wi-Fi. Odpisujemy na maile, sprawdzamy co w pracy. Dziś robimy przerwę od jazdy.

Dzień 8: Tylko nie spadnij

To chyba najcięższy dzień naszej wycieczki. Chłopaki odpalają flipy nad kamieniami i przechodzą do flatspinów. Cholera, oni ciągle wiedzą jak się to robi! Sprawdzili kilka spotów i wybudowali kilka niewielkich kickerów - jak za starych dobrych lat. Zaliczyliśmy też kolejny zjazd z najbardziej stromej części wulkanu, w trakcie którego rozpędzili się do prędkości 100 km/h!

W końcu nadszedł moment próby. Znajdowaliśmy się prawie 2000 metrów nad poziomem morza. Światło było po prostu niesamowite, a krajobraz w tle przypominał bajkową scenerię z krainy lodu. Nic tylko dołożyć jakiś konkretny trik lub dwa na pełnej stylówce.

Nie ma to jak stylowy triczek o zachodzie słońca © Richard Walch

Dzień 9: Pożegnanie z Kamczatką

Zmęczeni i szczęśliwi wróciliśmy do Pietropawłowska. Wszamaliśmy kraba giganta i byliśmy po prostu zachwyceni. No w sumie nie wszyscy, bo Sven jest wegetarianinem. W ostatnią noc pozwoliliśmy sobie na trochę szaleństwa.

Mimo, że słupek z rtęcią na termometrze zatrzymał się w okolicy zera, niektóre dziewczyny bawią się w naprawdę krótkich sukienkach. Kilku mężczyzn z niewiadomych przyczyn woli pozostać w cieniu, wszyscy wypili za dużo wódki. W mieście panuje dziwna atmosfera. Nagle jakiś facet zaczyna zaczepiać Benego. Ewidentnie ma z nim jakiś problem, ale zanim zdążymy zareagować, inny wpada w agresora z pełnym impetem. Na nas chyba już czas.

Die Ex-Skiprofis wollen im Sommer mit Surfbrettern nach Kamtschatka kommen. © Richard Walch

