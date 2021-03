Albumy, które nagrał z The Stooges, to kamienie milowe w historii rocka , a jego liczne współprace – m.in. ze wspaniałym Davidem Bowie , bałkańskim kompozytorem Goranem Bregoviciem czy popową księżniczką Keshą – umocniły go na pozycji wielkiego i wszechstronnego, muzycznego gwiazdora. W rozmowie z nami mówi m.in. o tym, jak znajduje partnera idealnego i dzieli się swoim życiowym mottem.

THE RED BULLETIN: Jesteś jednym z tych artystów na muzycznej scenie, z którymi, jak się wydaje, wszyscy chcą pracować. Jak ci się to udaje?

IGGY POP: Ale podobnie jak wielu innych artystów, na początku kariery nie byłem pewien swoich umiejętności.

Sukces dzięki niepewności? Powiedz nam, jak to działa.

Jako młody artysta rzucasz się w różnego rodzaju niepewne sytuacje, ale dzięki nim się rozwijasz. Spotykasz na swojej drodze różnych ludzi, spotykają cię niepowodzenia i odrzucenia. Uczysz się jednak myśleć w nowy sposób i jesteś zmuszony eksperymentować. To klucz do sukcesu. Dopiero mając szeroki zakres wiedzy, stajesz się mistrzem swojej sztuki. Tak, to kamienista droga i po drodze najpewniej upadniesz na twarz…

Moje motto zawsze brzmiało: „Wstań z łóżka i zmierz się z życiem!”. Tak jest nadal. Iggy Pop

Chwileczkę, Iggy Pop upadł na twarz?

Na początku mojej kariery ludzie rzucali we mnie mięsem. I zgaduję, że żaden inny artysta nie został opluty tak często, jak ja we wczesnych latach The Stooges.

Dlaczego nie zrezygnowałeś z muzyki?

Moje motto zawsze brzmiało: „Wstań z łóżka i zmierz się ze swoim życiem!”. Tak jest nadal. Musisz rzucać sobie wyzwania. Musisz się rozwijać. Dlatego zawsze jestem gotów wskoczyć w ogień z kimkolwiek, kogo uważam za dobrego.

Dlaczego tak bardzo lubisz współpracować z innymi?

Ja nie planuję takich rzeczy. Jestem po prostu wolnym duchem. Ale wiem też, że trzeba być ostrożnym, ponieważ gdy tylko zaczynasz odnosić sukcesy, pojawia się tendencja do otaczania się ludźmi, którzy tylko się z tobą zgadzają, a to prowadzi do kreatywnej blokady. Do katastrofy.

Jak znajdujesz idealnego partnera do współpracy?

Przez większość swojego życia spotykałem swoich najlepszych partnerów przez przypadek. Kilka lat temu, w drodze na ceremonię wręczenia pewnych nagród, utknąłem w furgonetce pełnej dziennikarzy. To było coś, czego nigdy więcej nie chcę doświadczyć...

Jak miło z twojej strony!

Ha! Ale sytuacja okazała się bardzo przydatna, bo jeden z nich kazał mi sprawdzić piosenkarkę Peaches. Zrobiłem to i byłem pod wielkim wrażeniem jej energii i postawy. Niedługo potem byliśmy razem w studiu nagraniowym.

Do czego Peaches cię zainspirowała?

Wprowadziła mnie w zupełnie nowe miejsca sceny muzycznej. Przedstawiła mi świetnych artystów, o których nigdy wcześniej nie słyszałem, takich jak Le Tigre. Współpraca to także proces uczenia się, który jest dla mnie bardzo ważny. Dowiaduję się wtedy nie tylko ciekawych rzeczy o ludziach, z którymi pracuję, ale także o ich spojrzeniu na muzykę.

Płytę „Post Pop Depression” nagrywałeś z kolei z Joshem Homme z Queens Of The Stone Age . Co cię do niego przyciągnęło?

Myślę, że w dzisiejszej muzyce rockowej nie ma nikogo, kto mógłby zrobić to, co robi Josh. Nie ma nikogo, kto mógłby śpiewać, pisać, grać i prowadzić zespół, jak ten facet. I już zawsze będę jego dłużnikiem po tym, jak dał mi szansę odświeżyć to, co ku*wa dzieje się teraz w muzyce. Inaczej zamieniłbym się w totalnego pryka.

Podpowiedz – jak przełamać pierwsze lody z nowym współpracownikiem?

Na pewno nie tak, jak robią to Madonna czy Kesha – one pojawiły się na pierwszym spotkaniu z ekipami filmowymi! Ja jestem stara szkoła, nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Ale dla pokolenia Keshy jest to prawdopodobnie całkowicie normalne.

Skoro już jesteśmy przy Keshy – ponoć była zachwycona twoją pracą w studiu… bez koszuli.

To prawda. (śmiech) Myślę, że zawsze miałem w sobie taki impuls, że chciałem pozbyć się ubrania. W koszuli czuję się zagubiony. Najlepiej mi się pracuje, gdy mam jak najmniej rzeczy na swojej drodze. Faraonowie też zawsze chodzili topless! Zawsze myślałem, że to wygląda dobrze, nie wiem dlaczego.

Kiedyś darzyło cię pozować nago i w całkowitej ciszy dla studentów sztuki w Nowym Jorku...

O tak, bardzo mi się to podobało. Ale tak trudno było tam usiedzieć spokojnie przez cztery godziny! Pomyśl, co działoby się w twojej głowie, gdyby 20 uczniów siedziało i patrzyło na twojego penisa? Ja odtwarzałem sobie w głowie własne piosenki, aby zaznaczyć wolno uciekający czas, ponieważ wiem, ile trwa każda z nich. "1969", "The Passenger", "Bang Bang" czy "Nazi Girlfriend". A kiedy doszedłem do końca ostatniej, za minutę miał zadzwonić dzwonek. Działało to całkiem nieźle na moją głowę.

Czy poleciłbyś innym to doświadczenie?