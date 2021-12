Jack Antonoff: 4 piosenki, których zazdroszczę innym

. Znany jest też z gry w zespole Fun, z którym nagrał w 2011 roku wielki, międzynarodowy hit „We Are Young”, oraz z grupy Bleachers, z którą niedawno wydał krążek „Take the Sadness Out of Saturday Night”. Na płycie, Jacka wspiera m.in. sam Bruce Springsteen, występujący gościnnie w numerze „Chinatown” oraz Lana Del Rey, śpiewająca w „Secret Life” i współodpowiedzialna za tekst do utworu „Don’t Go Dark”.

Liczne współprace i duety Antonoffa to jednak temat na inny artykuł. Tym razem skupimy się na muzyce, której Jack nie nagrywał, ale która mocno go fascynuje. I której przy okazji też innym zazdrości. Oto bowiem cztery piosenki, które Jack Antonoff sam chciałby wyprodukować.

Liczne współprace i duety Antonoffa to jednak temat na inny artykuł. Tym razem skupimy się na muzyce, której Jack nie nagrywał, ale która mocno go fascynuje. I której przy okazji też innym zazdrości. Oto bowiem cztery piosenki, które Jack Antonoff sam chciałby wyprodukować.

Liczne współprace i duety Antonoffa to jednak temat na inny artykuł. Tym razem skupimy się na muzyce, której Jack nie nagrywał, ale która mocno go fascynuje. I której przy okazji też innym zazdrości. Oto bowiem cztery piosenki, które Jack Antonoff sam chciałby wyprodukować.

THE WATERBOYS “THE WHOLE OF THE MOON” (1985)