Josh Homme chce, żebyśmy pozbyli się swoich smartfonów

Na pierwszy rzut oka Josh Homme wygląda jak typowa gwiazda rocka: czarna, skórzana kurtka i buty, figlarny uśmiech. Na tle innych rockmanów twórca Queens Of The Stone Age wybija się już jednak wzrostem (1,95 m), a przede wszystkim swoim osobliwym podejściem do... życia gwiazdy.

Homme nie znosi stereotypów i przyjętych reguł gry. Pewnie dlatego z zespołem Kyuss wymyślił i spopularyzował na początku lat 90. nowy gatunek muzyczny – mroczny i psychodeliczny stoner rock – który potem udoskonalił jeszcze na płytach Queens Of The Stone Age. Czyli jednego z najlepszych obecnie gitarowych zespołów świata. A jednak Homme nienawidzi życia w stylu gwiazdy rocka. W tym wywiadzie wyjaśnia dlaczego.

THE RED BULLETIN: Mieszkasz w Palm Springs, słynnym raju dla emerytów na kalifornijskiej pustyni. Nie jest to miejsce, w którym można by się spodziewać gwiazdy rocka...

JOSH HOMME: Właśnie dlatego tam mieszkam - żeby nie wpadać na każdym rogu na jakiegoś poobijanego muzyka. Jeśli chcę takiego zobaczyć, mogę pojechać do Los Angeles - to tylko dwie godziny drogi. Tutaj mam ciszę i spokój, mogę spędzać czas z rodziną.

Jest tu nawet ulica Homme, nazwana na cześć twojej rodziny.

Tak, w sąsiednim mieście Palm Desert. Została nazwana na cześć mojego dziadka, Clancy’ego Homme. Był jednym z pierwszych osadników, którzy przenieśli się tam na początku lat czterdziestych. Kupił setki akrów wydmy i zamienił je w farmę z gruntami ornymi.

Spędzałeś czas na tej farmie, kiedy byłeś dzieckiem?

Każdą wolną sekundę, jaką miałem. Mój dziadek był moim bohaterem. Myślałem, że to John Wayne, ponieważ wyglądał jak on i często jeździł konno. Pracowałem na jego farmie regularnie, aż do wydania pierwszego albumu Queens Of The Stone Age, ponieważ nie chciałem stracić kontroli nad rzeczywistością. Wiedziałem, że świat muzyki rockowej to taki, w którym zbyt łatwo jest się zgubić, i taki, w którym możesz zmienić się w aroganckiego, dekadenckiego dupka, jeśli tylko nie będziesz ostrożny.

Josh Homme with his band, Queens Of The Stone Age © Andreas Neumann

Zatem poleciłbyś pracę w polu innym gwiazdom rocka?

Ciężka praca i odrobina pokory nigdy nikomu nie zaszkodziły. W tym sensie myślę, że z pewnością przydałoby się to wielu muzykom!

Wygląda na to, że nie masz najlepszej opinii o innych profesjonalistach w branży.

A przynajmniej nie o tych, którzy muszą się stroić przed pójściem do supermarketu, jakby mieli wychodzić na scenę. Jest w nich coś z błazna. Co dziwne, to bardzo powszechne zjawisko, nawet w świecie hard rocka i heavy metalu. Jeśli o mnie chodzi, coś z nimi jest nie tak.

Jak tobie udaje się tego unikać?

Nie robię z mojej pracy wiecznego pokazu. Nie postuję w internecie każdej mojej chwili, nie piszę, jak mi idzie w studiu i jak wspaniały będzie nowy album. Tylko ludzie, którzy mają problem ze swoim ego, robią takie rzeczy. Utrzymuję moją muzykę w tajemnicy tak długo, jak mogę i tak dobrze, jak tylko potrafię.

Nawet jeśli fani żądają teraz interakcji online ze swoimi idolami?

Nie obchodzi mnie to. Nie chcę, aby ludzie słyszeli moje piosenki, a może nawet oceniali je, zanim będą gotowe. Nie dlatego, że jestem paranoikiem, ale dlatego, że chcę od czasu do czasu zboczyć z drogi i wymyślić jakąś absolutną bzdurę.

Muzyk, którego Iggy Pop nazywa ikoną punka i jednym z najbardziej pomysłowych autorów naszej epoki, może wymyślić bzdury? Poważnie?

Musisz dać sobie wolność w popełnianiu błędów w swoim życiu, żeby móc się na nich uczyć i stawać się coraz lepszym. Dlatego uważam, że warto pracować z dala od opinii publicznej i nie pokazywać się stale w social mediach.

Jak chcesz zostać wielkim pianistą koncertowym, skoro co kilka minut musisz robić przerwę i wpatrywać się w ekran?! Josh Homme

Ale czy informacje zwrotne od innych nie są równie ważne dla twojego rozwoju?

Z zasady tworzę moje albumy tylko dla siebie, ponieważ w żadnym wypadku nie mogę zmusić ludzi do ich polubienia. Jedyne, co mogę zrobić, to napisać piosenki, które naprawdę kocham. A jeśli niektórzy ludzie uznają, że to gówno – niech im będzie.

Nie masz nic przeciwko, jeśli ludzie nie cierpią twojej muzyki?

Jeśli ludzie cię nienawidzą oznacza to, że wzbudzasz w nich emocje i nie są ci obojętni. I to jest naprawdę świetne! Każda reakcja jest lepsza niż brak reakcji.

Dziś łatwo powiedzieć, że jesteś gwiazdą rocka, która sprzedała miliony albumów. Ale czy byłeś taki spokojny na początku swojej kariery?

Nigdy nie chciałem być częścią sceny, ponieważ nigdy nie chciałem być częścią grupy zespołów, które brzmiałyby tak samo. Zawsze było dla mnie ważne, aby wymyślić coś własnego. Ścieżkę dźwiękową do mojego własnego życia. I to musi być autentyczne, niezależnie od tego, co myślą o tym inni ludzie.

Co możesz powiedzieć młodym ludziom, którzy też chcą być tak kreatywni?