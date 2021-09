Wyrzeźbiona do zwyciężania: Lucy Charles-Barclay

W tym roku korzysta z każdej okazji, by rywalizować. Wróciła nawet do korzeni biorąc udział w kwalifikacjach do zawodów pływackich w Tokio, gdzie jak mówi, nie spodziewała się, że się zakwalifikuje, ale potrzebowała tego żeby wyjść ze strefy komfortu. Wzięła też udział w triathlonie na dystansie olimpijskim – dwie godziny wysiłku zamiast ośmiu i pół, jak w Ironmanie. „Najwięcej satysfakcji czerpię z trudnych, intensywnych treningów. Czuję, że mogę wystartować na igrzyskach na krótszym dystansie jednocześnie odnosząc sukcesy na długim. Wielu sportowców zdołało tego dokonać”.