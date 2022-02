„Koncerty to moje życie”. Muzyka w obiektywie Rogera Ho

Kamp!: "Play me dirty" i wspominaj najlepsze festiwale Co robić, gdy nie możesz się wybrać na ukochany …

Och, to cudownie uczucie mieć okazję współpracować z tak niesamowitą artystką i modelką. Nie do pomyślenia, że Grace w maju tego roku skończy 74 lata! Każde zdjęcie, jakie jej zrobiłem, było dobrym zdjęciem.

Mężczyzna wyglądający jakby go ktoś łapał na lasso na scenie to 37-letni Samuel T. Herring, wokalista amerykańskiego zespołu synthpopowego Future Islands: „On daje zawsze z siebie wszystko podczas występu, fotografowanie tego artysty to sama przyjemność” – mówi Roger Ho.

wchodzi na scenę, sprawy nabierają tempa. Ten facet to sceniczna bestia, która nie potrafi ustać w miejscu. Ale zdjęcia z nim wychodzą wspaniałe. „Uwielbiam to ujęcie, ponieważ dokładnie w momencie, gdy Flea podskoczył w swoim charakterystycznym stylu, światło zmieniło się z niebieskiego na czerwone”.

Kwiaty we włosach, tłumy pod sceną, żywa energia! 43-letnia Li Saumet, wokalistka kolumbijskiego zespołu Bomba Estéreo, to dla Rogera Ho bardzo wdzięczna postać do fotografowania. Zawsze zjawiskowa.

