Orla Gartland: Wszystko jest możliwe

Mniej ambitnemu artyście samo podbicie internetu mogłoby pewnie wystarczyć, ale dla Gartlanda był to dopiero początek. Po ukończeniu szkoły spakowała walizki i przeniosła się do Londynu z zamiarem wypuszczenia swoich piosenek w realny świat. Mając ponad 24 miliony wyświetleń na swoim YouTube, Orla założyła swój Secret Demo Club na platformie Patreon, gdzie fani mogą kupować muzykę bezpośrednio od niej. Zapewniło jej to to zarówno potrzebny dochód, by móc dalej nagrywać, jak i pełną kontrolę nad tym, co robi.

