Wspinaczka do marzeń

Paryż, 18 września 2016, Mistrzostwa Świata we Wspinaczce Sportowej. Petra Klingler stoi ze swoim trenerem Kevinem Hemundem w holu hali Accor Arena w paryskiej dzielnicy Bercy. Na prawo i lewo sale odpraw, szatnie, gabinety odnowy – zero światła dziennego. Oboje skończyli właśnie luźną rozgrzewkę, podczas której trochę się powygłupiali. Nagle Kevin mówi: „Ciesz się z tym, co przed tobą”. Zapamiętała tamtą chwilę bardzo dokładnie. „Przez lata cała nasza praca prowadziła nas do tamtego momentu. Widziałam to w jego oczach, tę pewność siebie i oczekiwanie na to co za chwilę będzie oglądał”. Potem rozeszli się. Kevin poszedł na trybuny. Dla Petry zaczął się odwieczny pojedynek wszystkich wspinaczy – ona kontra ściana. 10000 ludzi oglądało te zmagania. Halę oświetlono we wszystkich kolorach tęczy. Wielki ekran pokazywał każdy detal tego starcia, a dźwięk z głośników grzmiał. Tak zaczęły się jej zawody życia.

Petry Klingler recepta na sukces: głowa musi być równie silna, co ciało © Sandro Bäbler

31-letnia Petra Klingler jest najbardziej utytułowaną specjalistką od boulderów w Szwajcarii. Bouldering to wspinaczka bez liny na skałach lub sztucznych ścianach - na wysokość, z której można zeskoczyć. Ale jest też bardzo wszechstronna. Udowodniła to na jesieni 2022, kiedy została jedyną kobietą w finale Red Bull Dual Ascent – zawodów na zaporze Verzasca rozegranych w unikalnym formacie. Mimo to, jej droga na szczyt wspinaczkowej kariery była mocno przewieszona. Zmagała się z akceptacją własnego ciała. Do tego ludzie wątpili w jej możliwości, a ona dawała się tym irytować. Co więcej, gdyby urodziła się w kraju, gdzie standardy medyczne nie są tak wysokie, być może dziś nawet nie mogłaby poprawnie chodzić. Ale o tym później.

Pomógł trener boksu

Niektórzy uważali, że Petra Klingler była zbyt przysadzista i zbyt ciężka, że nigdy nie odniesie jakiegokolwiek sukcesu wartego odnotowania. Inni wspinacze są smuklejsi, Petra jest muskularna. To zauważalne. Wciąż zapowiadali ją jako „mocarną Szwajcarkę”. Kiedyś jej to przeszkadzało. Chciała być kimś więcej niż tym, co widać na pierwszy rzut oka. Ona, tak jak wszyscy młodzi ludzie, chciała wyglądać dobrze. Pomógł jej brat. „Zawsze mówił, że te wychudzone dziewczyny i tak nie są piękne. Kiedy to powtarzał, wydawał się być bardziej obiektywny niż na przykład rodzice”.

Mój trener Kevin wierzył we mnie. Dlatego i ja mogłam uwierzyć w siebie

Gdy miała szesnaście lat, znajoma z sali wspinaczkowej wyczuła, że Petra nie czuje się z tym dobrze. Rozmawiały o wadze i wątpliwościach, a także o tym, że Klingler zaczyna wierzyć, że nigdy nic nie osiągnie. Rozmawiała o tym również z trenerami, ale ich obchodziła tylko przyczyna fizyczna. Dla nich była zawsze Petrą, która się wspina. „Idź pobiegać” – mówili. Ona nienawidziła biegać. Znajomy, trener boksu z jej okolic - Bonstetten koło Zurychu - jako pierwszy dostrzegł jej emocje. Dla niego była Petrą, człowiekiem. Zaproponował trening boksu, żeby mogła oderwać myśli i zająć się czymś innym. W ten sposób poznała inny świat, zyskała nową perspektywę, a wraz z nią nowe ciało. Dziś mówi: „Zdałam sobie z tego sprawę, że albo pozwolę się ściągnąć w dół, albo to wszystko odrzucę. Jedni wysysają moją energię, inni nie”.

Okazało się, że są ludzie, którzy cieszą się, jak sportowcy o nietypowej w danej dziedzinie fizyczności – mierzący 163 cm i ważący 59 kg – odnoszą sukcesy. Jak mówi Petra: “Tego rodzaju komentarze są niezwykle dobre. Dajecie mi zrozumieć, jak wiele osób mogę zainspirować”.

Petra Klingler trenuje 35 godzin tygodniowo © Sandro Bäbler

Petra studiowała sport i psychologię – uczyła się o ciele i umyśle. Im dłużej się wspina, tym więcej informacji uzyskanych na studiach jest w stanie połączyć ze swoją dyscypliną. Na przykład, nauczyła się, że po udanym przejściu boulderu musi zrobić sobie przerwę i pomyśleć: Jak wiele razy podchodziła do problemu? Jakie były szczegóły danej drogi? Nauczyła się też, że czasami musi dać zadecydować swojemu ciału: Co sprawia, że czuje się dobrze? Co przychodzi jej intuicyjnie? Nauczyła się także, że porażka może przynieść progres. Po upadku podnieś się, przenalizuj go i dostosuj się. „Jeśli coś mi się udaje” – mówi. „Muszę się dowiedzieć dlaczego. To jest to, czego się dowiedziałam”.

Dojście do tego momentu w jej świadomości trwało lata. W 2015 zaczęła pracę z Kevinem – trenerem z szarego korytarza Accor Arena w Paryżu. Miała 23 lata i kilka udanych lat za sobą. Ale wciąż brakowało jej czegoś wielkiego. Kiedy usiedli i rozmawiali ze sobą po raz pierwszy, Kevin zapytał: „Jaki jest twój cel na mistrzostwa świata w Paryżu w 2016?” Petra odpowiedziała: „Finał”. On spojrzał na nią i stwierdził: „Nie. My to wygramy”.

Jest najbardziej utytułowaną kobietą we wspinaczce sportowej w Szwajcarii © Sandro Bäbler

Uwierzył w nią. Dlatego ona też mogła uwierzyć w siebie. Właśnie tak czuła się w tamtej chwili. Kiedy inni przełamywali swoje obawy, ona też mogła zapomnieć o swoich wątpliwościach. W przygotowaniach do mistrzostw w jej życiu pojawiła się pewna metoda, która przetrwała do dziś. Kevin zasugerował jej aby prowadziła dziennik. Codziennie miała w nim zapisywać trzy pozytywne punkty każdego dnia. Po treningu zawsze coś zapisywała. „Trzydzieści minut i już miałam jakiś punkt do zanotowania w moim zeszycie. Ale miałam olbrzymi problem, żeby znaleźć jakieś pozytywne rzeczy na własny temat”.

Notatnik zwierciadłem duszy

Dziś te punkty brzmią mniej więcej tak: „Timing na chwytach był świetny”, albo „Dałam radę mimo upadku! Strach przekształcony w motywację”. Dzięki pamiętnikowi jest bardziej świadoma swoich postępów i nauczyła się je dostrzegać. Dziennik uporządkowuje twoje myśli i wprowadza spokój, ponieważ działa trochę jak ubezpieczenie. „Staram się patrzeć przed siebie, skupiać na celach. Zapominam o tym, co już zrobiłam”. Jeśli ma jakieś wątpliwości co do nadchodzących zawodów, dziennik jest dowodem. „Dużo trenowałam. Zrobiłam co w mojej mocy”.

Najwierniejszy towarzysz Petry i jej motywator © Privat

Wspinaczkowy Puchar Świata istnieje od 1989 roku. Mistrzostwa są rozgrywane od 1991, a na igrzyskach wspinaczka zadebiutowała podczas imprezy Tokio 2020. Były sztuczne ścianki i trzy konkurencje : Lead – wspinaczka z asekuracją, najwyżej jak to możliwe; Speed – wspinaczka na czas i Bouldering – wspinaczka bez asekuracji na niedużą wysokość. Swoje pierwsze zawody Pucharu Świata w boulderingu Petra wygrała w 2015 w Haiyang. W tamtym czasie infrastruktura w Chinach była bardzo skromna. Maty pod boulderami trzeba było suszyć po burzy. Na jednej organizatorzy narysowali okrąg i napisali, żeby tutaj nie spadać. Wielu zawodników było niezadowolonych. Petra nie pozwoliła aby coś jej przeszkodziło. „To było wyzwanie, ale wiedziałam, że wszystko zadziała”. Takie nastawienie może przenosić góry.

Latami nosiła przy sobie zdjęcie z tamtych zawodów, wydrukowane na karcie kredytowej, razem ze świadomością zwycięstwa w Pucharze Świata. Rok później wygrała pierwsze zawody we wspinaczce lodowej, a w 2022 roku została mistrzynią świata zwyciężając w Saas-Fee. Początkowo służyło jej to jako element treningu. W przeszłości pieniędzmi wygranymi zimą finansowała letni sezon boulderowy. To także czyni ją wyjątkową. Ciężko znaleźć wspinające się osoby z takimi sukcesami zarówno latem, jak i zimą. Petra osiąga to wszystko na przekór tym, którzy przewidywali jej porażkę w związku z budową ciała. Jak mówi: „Po pierwszym zwycięstwie w Pucharze Świata, na podium myślałam o tych osobach. Przekształciłam moje geny w atut. Odniosłam sukces w tym ciele. Niech gadają”. Dość było tego szeptania.

Klingler wspina się po ścianach, ale czasami robi sobie przerwę © Sandro Bäbler

Petra urodziła się w 1992 roku ze stopą końsko-szpotawą – wrodzoną wadą objawiającą się stopą zakrzywioną do wewnątrz. Zanim skończyła dziewięć miesięcy lekarze co tydzień zakładali jej gips na nogi, żeby utrzymywać je w odpowiedniej pozycji. Potem przez lata nosiła specjalne buty. Nie ściągała ich nawet podczas snu. Zwalniała się ze szkoły żeby jeździć z matką do Zurichu po nowe buty ortopedyczne. Choć lubiła te wycieczki, dziś woli opowiadać, jak dostała pierwsze normalne buty, gdy była nastolatką: „To były skate’owe DC. Byłam taka dumna!”

Na podium, po pierwszym zwycięstwie myślałam również o tych, którzy mówili, że zawiodę

Szpotawość jest leczona w krajach rozwiniętych. W tych najbiedniejszych, cierpiące na nią dzieci być może nigdy nie będą prawidłowo chodzić. Zgodnie z danymi fundacji MiracleFeet, jedno na 700 dzieci na świecie rodzi się z tego rodzaju deformacją. Jako ambasadorka tej organizacji Petra poświęca się temu, aby jak najwięcej dzieci miało takie szanse, jak ona. „Moje stopy dziś są bardziej zdeformowane przez buty do wspinaczki”. Nosi ciasne, gumowe buty - czarne i szpiczaste, jak kruczy dziób.

Trening pod stołem w jadalni

Wróćmy do Paryża, do 18 września 2016. Petra jest zdana na siebie. Musi sobie poradzić z kluczowym problemem. Sięga do worka z magnezją, a potem stawia stopę na niebieskim czworościanie. Ręką szuka już chwytu na jasno-zielonej bryle w kształcie croissanta – czasami zdarza się, że z oddali ścianki wyglądają jakby wszystkie wystające elementy i zagłębienia były płaskie. Szeroko sięga prawą ręką, szuka następnego chwytu, decydującego. I ześlizguje się. Potem próbuje ponownie. Dwie i pół minuty pozostaje jej na problem, z którym jak dotąd nikt nie poradził sobie w tym finale.

Gdy jest skoncentrowana, prawie nic jej nie przeszkadza © Sandro Bäbler

Żeby przygotować się na chwile takie jak ta, Petra trenuje 35 godzin tygodniowo na przestrzeni sześciu dni. Pcha, wyciska, podciąga, pompuje, balansuje, naciska, chwyta, skacze i rozciąga się. Czasami wspina się po spodniej stronie jadalnianego stołu – nie dotykając podłogi. W 2019 roku jej marzenia spełniły się dzięki temu treningowi. Wystartowała w zawodach, w japońskim mieście Hachiōji. Później okazało się, że na wymagającym boulderze złamała żebro poprzez zbyt duże napięcie ciała. Wspinała się mimo to. Długo musiała czekać na oficjalne wyniki. Wyszła z hali i zajrzała do przypadkowego sklepu, gdzie dla zabicia czasu przeglądała ubrania. Dostała SMS-a od trenera z pięcioma zerami. „00000” – pięć kółek. Wróciła do hali, a łzy ciekły w dół po jej po policzkach. Poetycka antyteza sportu, w którym zawsze trzeba dążyć do góry. Dzięki temu zakwalifikowała się na pierwsze zawody we wspinaczce sportowej na igrzyskach, które odbyły się dwa lata później w Tokio - gdzie udało jej się poprawić rekord Szwajcarii we wspinaczce na czas na 15-metrowej ścianie do wyniku 8,48 sek.

Myślami w przyszłość

Ostatni ruch. Paryż, wrzesień 2016. Petra znów stoi na niebieskim czworościanie z ręka na zielonym croissantcie. Następna próba. Wyciąga prawą rękę łapiąc wypolerowany chwyt. Tym razem palce przyklejają się do jego powierzchni. Jej usta pozostają otwarte tak długo, jak niedowierza, że to się udało. Komentatorzy w telewizji mówią o ekstazie po ruchu, który wydawał się niemożliwy do wykonania. Potem palcami nóg Petra odnajdują mały stopień wielkości piłeczki ping-pongowej. Przechodzi dalej. Teraz może przygotować się na decydujące napięcie mięśni rąk i nóg. Wyciąga się całym ciałem i dopina swego – zalicza top. Sekundę później rozpiera ją radość, a jej całe ciało zaczyna drżeć.

Kiedy jej umysł jest na właściwych torach, może przenosić góry © Sandro Bäbler

Zostaje pierwszą Szwajcarką z tytułem mistrzyni świata w boulderingu. Siedem lat od tamtej chwili, tegoroczne mistrzostwa świata odbędą się w Brnie – od 1 do 12 sierpnia 2023. Wiele elementów musi złożyć się w całość, aby znów dotarła do finału, ponieważ w wieku 31 lat jest dziś jedną z najstarszych zawodniczek. I choć końca jej kariery na razie nie widać, myślała już o tym. „Miłe jest to, że po karierze we wspinaczce sportowej, mogę po prostu kontynuować ją wspinając się w skale. To mnie inspiruje - wspinanie się tak jak robili to moi dziadkowie i jak moi rodzice wciąż to robią”.

Czym więc dla Petry jest wspinaczka w ostatnim etapie jej sportowego życia? „Wspinaczka łączy mnie z moją rodziną”. A rodzina to wszyscy ci ludzie, którzy nigdy w nią nie wątpili.

Oto, jak każdy może sam siebie doprowadzić na szczyt pracując nad swoją stroną mentalną

Petra Klingler zdobyła mistrzowskie tytuły w boulderingu i wspinaczce lodowej. Jest też psychologiem. Oto pięć porad od utytułowanej mistrzyni, jak pracować nad własną siłą mentalną:

MUSISZ WIEDZIEĆ, CZEGO CHCESZ: Zbyt często pozwalamy sobie na robienie rzeczy, które nie mają jakiegoś konkretnego celu. Trzeba być świadomym dlaczego robimy daną rzecz, w jaki sposób możemy o tym decydować i dlaczego właśnie tak. Cele na każdy dzień powinny być takie, aby przybliżały nas do celu długoterminowego.

ŚWIADOMIE ANALIZUJ SWOJE SUKCESY I PORAŻKI: Gdy coś osiągniesz, zadaj sobie pytanie jak udało ci się osiągnąć ten sukces. Co cię do niego doprowadziło? Jakie były kluczowe wykorzystane przy tym metody? Gdy odniesiesz porażkę, zrób to samo. Analizuj, otrząśnij się z niej i spróbuj ponownie. Tak uczysz się na podstawie tego, co działo się w przeszłości.

NIE MA DRÓG NA SKRÓTY: Musisz zdać sobie sprawę, że siebie nie oszukasz. Kiedy dążysz do jakiegoś celu, nie ma nic lepszego jak konkretnie zabrać się za to – na przykład wstawać codziennie rano i ćwiczyć, czy uczyć się. To ma zastosowanie nie tylko do pracy nad sześciopakiem, ale odnosi się do każdej dziedziny życia.

MOTYWACJA DAJE CI ENERGIĘ DO DZIAŁANIA: Równowaga we wszystkim jest niezwykle ważna dla utrzymania motywacji. Musisz się wysypiać, mieć zrównoważoną dietę, dobre zdrowie mentalne i fizyczne oraz stabilne i zdrowe środowisko towarzyskie wokół siebie. Najważniejszy jest szacunek do własnej osoby i zaufanie do siebie – niezależnie od sukcesów i porażek.

MIEJ ŚWIADOMOŚĆ, JAK CHCESZ WIDZIEĆ SIEBIE W PRZYSZŁOŚCI: Bądź wierna/wierny sobie i swoim wartościom podczas podejmowania każdej decyzji. Miej swoje wartości na względzie. Później będziesz czuć dumę z siebie i z tego, co udało ci się w życiu osiągnąć.

Od 1 do 12 sierpnia 2023, najlepsi wspinacze na świecie zmierzą się podczas Mistrzostw Świata we Wspinaczce Sportowej w Brnie: bern2023.org