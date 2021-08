Saweetie: Jestem dobra, po prostu!

Saweetie, której klipy osiągają dzisiaj milionowe wyniki wyświetleń na YouTube, należy do tych artystek, których droga do sławy nie przebiegała wcale szybko i w komfortowych warunkach. W przypadku młodej Amerykanki nie było to takie proste. Jako młoda dziewczyna marzyła o karierze muzycznej, ale młodzieńcze marzenia ustępowały w jej życiu codziennym wyzwaniom. Musiało jej wystarczyć, że kiedy nie była w szkole lub nie pracowała w jednej ze swoich trzech prac, wrzucała na Instagrama amatorskie klipy, na których pokazywała, jak rapuje.

Jako córka młodych rodziców, którzy często byli zajęci pracą, Saweetie sporo się przemieszczała i była wychowywana głównie przez babcie. Częste przeprowadzki czyniły ją co rusz nowym dzieckiem w szkole, co zmuszało ją do nabierania pewności siebie i uczenia się szybkiego przystosowania do nowych warunków. Szło jej z tym różnie. Koledzy z klasy uważali ją za outsiderkę, ona sama oddawała się treningom siatkówki, lekkiej atletyki i jeździe na deskorolce.

Dzisiaj, już w roli światowej sławy raperki, Saweetie bije rekordy popularności numerami jak „My Type” i „Tap In”. Jej piosenki oddają ducha Bay Area i zachęcają słuchaczy do zabawy i czerpania radości z życia. Saweetie zachęca w swoich piosenkach fanów do obsypywanie się miłością i otaczania się dobrymi ludźmi, a ci nabierają przy niej większej pewności siebie.

Saweetie © G L Askew II

The Red Bulletin: Podczas pandemii wniosłaś swoimi nagraniami dużo zabawy na Instagram i do innych mediów społecznościowych, podczas gdy inni mieli z tym problem. Jak wyglądało twoje doświadczenie z kwarantanną?

Saweetie: Media społecznościowe wywoływały na początku u mnie wiele niepokoju. Jest tam tak wielu ludzi z różnymi strasznymi rzeczami do powiedzenia, że chciałam się od nich odciąć. W pewnym momencie zdałem sobie jednak sprawę, że social media to wyimaginowany świat. Dzieją się tam po prostu dobre i złe rzeczy. Kiedy to zrozumiałam, te wszystkie serwisy społecznościowe stały się dla mnie zabawnymi miejscami. Zaczęłam je w ten sposób wykorzystywać.

Na swoich kontach pokazujesz także dużo rodziny i bliskich. Jak ich energia wpływa na to, kim jesteś?

Bliscy wydobywają ze mnie to, co najlepsze. Nikt inny nie może wyciągnąć z mojej osobowości tyle, ile moja rodzina. Przy niej mogę być po prostu sobą.

Ktoś z nich miał na ciebie szczególny wpływ?

Moje babcie, bo mieszkałam z nimi, z przerwami, przez niemal całe dzieciństwo. Wiele osób tego nie wie, ale moje babcie naprawdę mnie wychowały i czuję, że wykonały naprawdę świetną robotę. Miałam bardzo młodych rodziców, którzy zawsze pracowali poza domem, więc to babcie spędzały ze mną najwięcej czasu. Często też zmieniałam szkoły. Ale to akurat sprawiło, że nabrałam pewności siebie i twardej skóry. Małe dziecko, które ciągle zmienia środowisko, nigdy nie czuje się komfortowo. Moje dzieciństwo naprawdę mi się nie podobało, nie dorastałam jak zwykły dzieciak, ale czuję, że przygotowało mnie to do pracy w muzycznym biznesie. Dziś wiem, że mogę w nim wytrwać bez względu na okoliczności, że umiem radzić sobie z różnymi typami ludzi i problemami. Trudne dzieciństwo uczyniło mnie naprawdę silną, młodą kobietą.

Saweetie wykorzystała social media do budowania kariery © G L Askew II

Jak na ciebie, jako artystkę, wpłynęło jeszcze życie w Bay Area?

W Bay Area każdy chce dobrze wyglądać i być na swój sposób wyjątkowy. Ja też zawsze chciałam się wyróżniać, farbowałam włosy, ubierałam się w kolorowe ciuchy. Uwielbiam to miejsce, bo jest jak dom dla bombowo nastawionych dziewczyn. Ono uczyniło mnie tym, kim jestem na co dzień i kim jestem jako artystka.

Niektórzy nie chcieli wierzyć w twoją wiarygodność.

Ponieważ poszłam na studia i umiem mówić poprawnie, ludzie czują, że mogą kwestionować moją „autentyczność”. Ale kto powiedział, że dziewczyna taka jak ja nie może iść na studia? Kto powiedział, że dziewczyna z wykształceniem nie może nosić długich paznokci? Są na mój temat różne fałszywe teorie, ale to wszystko nieprawda. Prawdą natomiast jest to, że na studiach długo nie mogłam poczuć się sobą. Szkoła sprawiła, że poczułam, że nie mogę być tym, kim naprawdę jestem, ponieważ musiałam się dostosować. Zajęło mi około roku czy dwóch lat, zanim poczułam się komfortowo, podnosząc rękę i uczestnicząc w zajęciach. Wiesz, ja wciąż mówiłam slangiem! Chodziłam na zajęcia, a oni używali tam samych wielkich słów. Nie miałam przez to pewności siebie, nie chciałam odzywać się na forum zajęć, ponieważ czułam, że inne dzieciaki są po prostu lepsze ode mnie.

Saweetie, gdyby nie zaczęła rapować, może grałaby dziś w jakiejś drużynie © G L Askew II

Poszłaś więc w sport.

Ja już rodziłam się uprawiając sport! (śmiech) Jako dziecko uwielbiałam na przykład ścigać się po ulicach bez butów. Ganialiśmy tak cały dzień albo graliśmy w piłkę nożną. Próbowałam też naśladować starsze dzieci, grające w tetherball, kickball i baseball – cokolwiek działo się w pobliżu, robiliśmy to samo, albo wymyśliliśmy własną zabawę. Mój tata zwykł mi powtarzać, że pachnę jak „te wspaniałe plenery”, bo wchodziłam do domu z błotem z całej okolicy. (śmiech) We włosach miałam gałęzie drzew, bo uwielbiałam się wspinać. Później grałam w koszykówkę i siatkówkę. Do tej drugiej zmusiła mnie mama, za co jej na początku nienawidziłem, ale z czasem zakochałam się w tym sporcie. Potem jeszcze biegałam na bieżni.

Kiedy poczułaś, że chcesz zacząć rapować?

W drugiej klasie liceum, bo miałam tam rapujących kolegów. Kiedy ich posłuchałam pomyślałam: „OK, fajnie, ale wrócę do domu i napiszę coś swojego”. Ludziom się to spodobało.

Będąc już na studiach, nagrywałaś w samochodzie wideo i wrzucałaś je Instagram. Robiłaś to na próbę, żeby sprawdzić, co się stanie, czy to już był twój plan na robienie kariery?

Raczej myślałam: „Skoro nie stać mnie na studio...”. Chciałam rapować, więc zaczęłam nagrywać filmy i je wrzucać do sieci. Nie miałem żadnych powiązań z beatmakerami, więc robiłam to na klasycznych podkładach.

Wielu nowych artystów długo walczy o to, by ich piosenki pojawiły się w radiu i na listach przebojów. Tobie się to udało z numerem „Icy”, potem „My Type” czy „Tap In”. Zdradź nam swój sekret.

Nie ma żadnego sekretu! Myślę natomiast, że musisz być naprawdę uparty, musisz wierzyć w siebie i nie poddawać w momencie, gdy popełniasz jakiś błąd. Warto ciężko pracować i warto uczyć się od innych – zawsze powinieneś mieć obok siebie kogoś, kogo możesz zapytać o cenną radę. Dlatego ja teraz, gdy ktoś mnie o coś pyta, zawsze jestem bardzo podekscytowana, że mogę się z tą osobą podzielić swoją wiedzą. Czy to na temat rynku, czy robienia muzyki.

Rapujące artystki tworzą ostatnio bardzo ciekawą muzykę, ale panuje przekonanie, że nie ma dla nich wystarczająco dużo miejsca, aby mogły naprawdę rozwinąć swoje skrzydła i kariery. Co o tym sądzisz?

Liczby i listy przebojów mówią co innego. Powiem ci, że kiedyś bardzo nienawidziłam komentarza – zwłaszcza będąc na uczelni – „Och, jesteś ładna jak na czarną dziewczynę”. Nie, po prostu powiedz mi, że jestem ładna. Podobnie jest z muzyką. Jesteś taka dobra jak na raperkę?! Jestem taka dobra, po prostu! Przestańcie się nami bawić, bo my naprawdę ciężko tu pracujemy!

Czego efektem, w twoim przypadku, jest album „Pretty Bitch Music”.

Długo mi zajęło zanim zaczęłam świadomie używać słowa „bitch” w mojej muzyce. Kiedy już to zrobiłam chciałam, by słuchacze dokładnie wiedzieli, co ono dla mnie znaczy. „Bitch” w tytule mojej płyty to skrót od słów: boss, independent, tough, CEO i hyphy. Dzisiaj, kiedy czytam komentarze słuchaczy widzę, że czują się przy niej ładniejsi i pewniejsi siebie. Ta płyta jest tak różnorodna jak ja sama. Chciałam na niej zmieścić wszystkie moje warstwy i emocje. Jestem dziewczyną, ale też chłopczycą. Mogę zranić twoje uczucia, tak samo jak ty moje. Na początku nie wiedziałam jeszcze, jak wyjść ze swoją osobowością przed bit, jak pokazać prawdziwą siebie, ale cały czas uczę się tego, by wziąć piosenkę w swoje ręce i wykonać ją tak, jak zrobiłaby to Saweetie.