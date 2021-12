W tym artykule 1 Krótka historia splitboardingu

Splitboardowa rewolucja rozpoczęła się w latach 90., gdy założona w Utah firma Voile wypuściła na rynek pierwszy "splitboardowy" zestaw DIY. To był prawdziwy przełom. W przenośni i dosłownie. Zupełnie nowe deski nie cieszyły się jeszcze wielkim zainteresowaniem, ale wkrótce coraz większa rzesza snowboardzistów zaczęła się powoli przekonywać do nietypowego sprzętu. Na rynku pojawili się kolejni producenci ze swoimi patentami. Swoje pierwsze splity wyprodukował Burton, Jones Snowboars i Korua. Rynek rozwijał się bardzo powoli, aż nagle, w przeciągu kilku ostatnich sezonów, dosłownie eksplodował. Po sezonie 2020 Burton poinformował snowboardowy świat, że deski splitboardowe zaczęły sprzedawać się szybciej niż klasyczne snowboardy.

"Splity" postrzegane są jako dużo cięższe, sztywniejsze i często również mniej "skrętne" w przypadku twardego, ubitego śniegu. Rzadko kiedy są jednak używane na wyratrakowanych trasach, więc większość tych argumentów zupełnie nie przemawia do fanów wysokogórskich przygód i jazdy w świeżym puchu.

Amerykański snowboardzista Jeremy Jones spędził spędził kilkanaście sezonów na testowaniu i ulepszaniu desek splitboardowych i chociaż ciągle są dalekie od ideałów, sam przyznaje, że jest bardzo zadowolony z uzyskanych obecnie efektów. "Deski są coraz lepsze, ale nasz cel pozostaje bez zmian. Chcemy by split był tak lekki, jak normalna deska, a przy tym stabilny i wytrzymały w najbardziej ekstremalnych warunkach" – opowiadał zawodnik.

Splitboarding odmienił moje życie Jeremy Jones

Pro snowboarder Jeremy Jones up where he belongs © Andrew Miller

Obecnie splitboarding odmienił życie Jeremy'ego

Żyjemy w bardzo zatłoczonym świecie, ale przy pomocy własnych mięśni, wiedzy i odrobiny kreatywności, jesteśmy w stanie wspiąć się na dziewiczy szczyty i zaliczyć najbardziej epickie zjazdy, o których większość amatorów białego szaleństwa może tylko pomarzyć.

W wieku 12 lat zrozumiałem, że resztę swojego życia spędzę w górach. Dorastałem w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych i w wieku 9 lat pierwszy raz stanąłem na desce. Gdy skończyłem 16 lat, zostałem profesjonalistą. Kilka sezonów ścigałem się z najlepszymi zawodnikami z całego świata, ale w pewnym momencie postanowiłem trochę zmienić kurs i zacząłem uprawiać freeride w wysokich partiach gór. Zaliczyłem dziewicze zjazdy na Alasce i od tamtego czasu pojawiłem się w mniej więcej 50 pełnometrażowych produkcjach snowboardowych, zrealizowanych na całym świecie.

Obecnie jeżdżę głównie w pasmie górskim Sierra Nevada na zachodnim wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Eksploruję ten teren już od 10 lat, a niektóre miejscówki ciągle mnie zaskakują. 640 km długości i ponad 100 km szerokości daje mi nieograniczone możliwości. Zimowa pokrywa śnieżna jest często głęboka na kilka metrów. To prawdziwy raj dla splitboardzistów.

Splitboardoing umożliwia "rozpięcie" snowboardu na pół i wykorzystanie go do podejścia, na zasadzie nart skitourowych. To zdecydowanie szybsze i bardziej praktyczne rozwiązanie, które zdecydowanie przebija rakiety śnieżne. Dodaj do tego namiot, śpiwór, trochę jedzenia i przygoda życia gotowa. Dla mnie to idealny plan na kilkudniowy wypad w góry. Idę dalej, niż wskazują jakiekolwiek przewodniki i przy okazji palę kilka tysięcy kalorii.

Gdy wychodzę w góry i zakładam obóz czuję, że żyję. Zazwyczaj wyznaczam sobie na cel górę, o której marzyłem przez kilka sezonów, a gdy w końcu dotrę na szczyt, moim oczom ukazuje się pięć lub sześć idealnych linii. Nazywam to "wspaniałym problemem", bo sam nie wiem, na którą linie się zdecydować!

Region Sierra Nevada to raj dla snowboardzistów © Andrew Miller

Splitboarding zmienił moje życie z kilku powodów. Po pierwsze, spędziłem w górach kilkanaście lat i zrozumiałem, że helikoptery i skutery da się zabrać może w 5-10 % miejscówek. Te miejsca, podobnie jak kurorty z nowoczesnymi wyciągami, stały się w ostatnich latach bardzo zatłoczone. Jeśli szukasz prawdziwej przygody i chcesz zaliczyć epicki zjazd, musisz się trochę wysilić. To wszystko uświadomiło mi też, co dzieje się z klimatem. Niestety mamy w górach coraz mniej śniegu i jest to w dużej mierze nasza zasługa.

To z tego powodu założyłem Jones Snowboards. Im lepszy będzie mój produkt, tym dalej będę mógł się zapuścić. Gdy pracuję nad ulepszaniem deski, tak naprawdę poprawiam swoje możliwości, a one odbijają się pozytywnie na jakości mojego życia. Nowe, lepsze deski, otworzyły przede mną kolejne regiony gór. Gdy wychodzę pojeździć, moja głowa odpoczywa i jest otwarta na nowe pomysły. To właśnie dlatego, zawsze mam przy sobie swój notes.

Największą zaletą splitów jest możliwość wykorzystania ich zarówno do podchodzenia, jak i do zjeżdżania. Gdy podchodzimy, wykorzystujemy foki przylepione do ślizgów. Trzeba dbać o to, by między tripami trzymać je w suchym miejscu, a po wykorzystaniu, dokładnie wyczyścić ze śniegu i schować w plecaku, w miejscu, w którym nie zamarzną. Dzięki temu na dłużej zachowają swoje właściwości. Podchodząc, przesuwaj stopy delikatnie do przodu i staraj się ich nie unosić. Utrzymuj równy rytm i korzystaj z zasady "go bold, start cold". W trakcie podejść bardzo łatwo się przegrzać, więc wystartuj z mniejszą ilością warstw, a resztę odzieży trzymaj w plecaku. Dodaj warstwę, w trakcie przerwy, a gdy znów ruszysz pozbądź się dodatkowych ciuchów.

Snowboardzista Jeremy Jones w akcji © Andrew Miller Riding serious lines is an intimate conversation with nature Jeremy Jones

Alaska - miejscówka, w której nagrywaliśmy mój ostatni film "Mountain Rebelations" znana jest z setek szczytów, które z daleka wyglądają, jakby prosiły, by z nich zjechać. Gdy jednak pojawisz się na miejscu i staniesz pod górą, znalezienie bezpiecznej drogi na szczyt okazuje się mocno problematyczne. Gdy podchodzę na splicie spędzam w górach długie godziny. To totalne przeciwieństwo heli-snowboardingu. Wszystko zależy tylko ode mnie, więc muszę się upewnić, że na trasie nie ma szczelin, śnieg jest stabilny, a obok zjazdu znajdują się "safe spoty", czyli miejsca, w które mógłbym uciec, gdyby pojawiło się zagrożenie lawinowe.

"Gdy góra przemawia, mądry człowiek słucha". To jeden z cytatów, zapisanych przez XIX-wiecznego podróżnika i badacza natury Johna Mura, który jest dla mnie najświętszą zasadą. Czy jestem wystarczająco skupiony i obecny, żeby odczytać "znaki", które daje mi Matka Natura? Jeśli tak, mogę ruszać do akcji, ale ciągle muszę być spokojny i cierpliwy. Trzeba schować swoją dumę do kieszeni. Góry nie dbają o to, że masz wolne w sobotę. Jeśli w ten dzień, warunki są ciężkie - odpuść. Nie warto ryzykować. Dopiero gdy warunki są idealne, można pokusić się o atak na szczyt, ale i tak, trzeba być bardzo uważnym.

Gdy zaczynasz dostrzegać potencjalne problemy z warunkami, swoją kondycją, czymkolwiek - zawróć. Nawet w połowie drogi, po kilku godzinach wspinaczki. Przecież jutro też jest dzień!

Splitboard Jones Solution to pierwsza deska wykorzystująca konturowanie 3D © Spitboard Solution Nowoczesna konstrukcja zmniejsza ilość nawierconych otworów © Splitboard Solution

The Jones Solution Splitboard

"The Jones Solution" to moje trzecie dziecko. Włożyłem w ten koncept mnóstwo czasu i energii w te deski i jestem z nich naprawdę dumny.

W ostatnich latach Jeremy zredukował ślad węglowy swojej firmy o jedną trzecią: "Codziennie testujemy nowe materiały i rozwiązania, które mają mniejszy wpływ na nasz klimat i środowisko. Nasza fabryka jest w 100% zasilana energią słoneczną."

Stalowe krawędzie lepiej zacinają się w śniegu i zapewniają lepsze trzymanie w trakcie podchodzenia. "Gdy deska jest spięta, (w jednej części, w trakcie zjazdu) dodatkowa struktura zapewnia jeszcze lepszą trakcję."

Deski Jonesa wykorzystują nowoczesne technologie, do jeszcze mocniejszego odgięcia nose'a deski. "Realizacja tego projektu zajęła nam 5 lat. Zdarzały się momenty, że wątpiłem, czy to w ogóle możliwe, ale ostatecznie się udało!" Opowiadał Jones. Dodatkowo split "spina się" dzięki zupełnie nowej konstrukcji, która umożliwia ograniczenie ilości nawierconych dziur. "Dzięki temu konstrukcja jest jeszcze sztywniejsza" Dorzucił Jeremy.

