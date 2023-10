Główna budownicza nowej biologii

Mała Tara Shirvani była podekscytowana. Pośpiesznie rozejrzała się dookoła. Na korytarzu nikogo nie było widać. Sześciolatka wbiegła do gabinetu ojca, schowała się za drzwiami i otworzyła oczy ze zdziwienia. Nagle pojawił się przed nią inny świat. Pokój zalany światłem UV, pełen roślin różnej wielkości, niektóre doniczki pokryte niebieską siatką. Chrząszcze skubały bujne zielone liście, a pod spodem leżały białe kawałki kartonu pełne czarnych kropek. Gdy miała przyjrzeć się bliżej tym kawałkom tektury, do pokoju wpadł ojciec. Był wściekły: "Tara! Ta kupa chrząszczy to moja praca doktorska - nie ruszaj jej!"

Robaki, ich odchody i praca naukowa? "Byłam wtedy zażenowana" - mówi Shirvani. "Nie jest fajnie prowadzić badania nad kupą, a przynajmniej tak mi się wydawało. Dopiero po latach zrozumiałam, że ta praca była preludium do biologii syntetycznej". Jej ojciec jest entomologiem i w tamtym czasie zajmował się kwestią tego, w jakim stopniu światło wpływa na metabolizm chrząszczy. Nawiasem mówiąc, jego odkrycia są nadal przydatne we współczesnej nauce. Jeśli chrząszcz staje się silniejszy, gdy jest wystawiony na działanie większej ilości światła, naukowcy mogą zobaczyć zmiany w genach, które za to odpowiadają i odpowiednio dostroić genom, aby stworzyć nowe chrząszcze, które będą bardziej odporne na zmiany klimatu.

Kartonowe pudełko pokryte czarnymi kropkami. "Ta kupa chrząszczy to moja praca doktorska" - powiedział ojciec Tary. Miała wtedy zaledwie sześć lat. I od razu była pewna, co chce zrobić ze swoim życiem.

Wracając do Shirvani. Teraz ma 36 lat i od trzydziestu jej całym światem jest świat nauki. Wtedy ojciec dał jej mikroskop optyczny. Razem patrzyli na maleńkie elementy roślin i owadów, nauczył ją, jak robić rozmazy, barwić preparaty i identyfikować komórki. Ekscytujące życie Shirvani jako badacza zaczęło się wcześnie i doprowadziło ją do złożonej dziedziny biologii syntetycznej (SynBio), która zawładnęła jej sercem. Głęboko wierzy, że ta nauka uratuje świat i uczyni go lepszym miejscem dla jej czteroletniej córki.

Tara przygotowuje wszystko do ekstrakcji DNA w celu ponownego złożenia © Andy Parsons

Choć często bywa w Wiedniu, Shirvani mieszka w Londynie - z mężem i córką. Wychowuje ją tak samo świadomie ekologicznie, jak robił to z nią jej ojciec, no i dużo bawi się z nią klockami Lego. To dlatego, że biologia syntetyczna, jak opisuje Shirvani, jest jak zestaw konstrukcyjny Lego. Naukowcy mogą rozebrać naturę na najmniejsze elementy i złożyć ją z powrotem w zmodyfikowany sposób, aby stworzyć coś nowego. Samo w sobie nie jest to niczym nowym. Ludzie celowo ingerują w DNA żywych organizmów od ponad czterdziestu lat. "Ale biologia syntetyczna idzie o krok dalej i chce konstruować organizmy, czyli wymyślać je na nowo" - mówi Shirvani.

Ekspertka ds. klimatu spędziła cztery lata badając paliwa przyszłości w ramach swojej pracy doktorskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim. "Uwielbiałam chwile spędzane w laboratorium, te godziny majsterkowania" - mówi. "Byłam zafascynowana tym, jak możemy genetycznie zmodyfikować algi, aby uczynić je idealnym paliwem. Potrzebują mało wody i ziemi, a mimo to dostarczają dużo energii". Pomysł? Chodzi o tłuszcz. Glony, które zawierają szczególnie duże ilości tłuszczu, mogą być wykorzystywane do produkcji jeszcze lepszego paliwa. W tym celu Shirvani zidentyfikowała pod mikroskopem wszystkie geny alg odpowiedzialne za produkcję tłuszczu i odpowiednio zmodyfikowała ich materiał genetyczny. "To działa fantastycznie" - zachwyca się. Zasada jest taka sama dla wszystkich procesów SynBio. Bakterie, mikroorganizmy szyte na miarę o nowych, użytecznych właściwościach, mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję biopaliw, recykling odpadów z tworzyw sztucznych, dostarczanie aktywnych składników medycznych, czy też zapewnienie, że biosyntetyczny kurczak smakuje dokładnie tak samo jak konwencjonalny.

Stany Zjednoczone i Chiny zainwestowały już setki miliardów w biologię syntetyczną, a Europa wciąż pozostaje w tyle. "Powinniśmy w końcu w to uwierzyć" - mówi Shirvani.

Ale jak dokładnie to działa? "Weźmy na przykład bakterie tworzące koralowce i zmodyfikujmy je genetycznie tak, aby produkowały cement o dodatkowych właściwościach" - wyjaśnia Shirvani. Kluczowe jest to, że konwencjonalna produkcja cementu wymaga temperatur znacznie przekraczających 1000 stopni Celsjusza, ale w procesach produkcyjnych z bakteriami nie potrzebujemy spalania. "Po 200 latach spalania wszystkiego, co wpadło nam w ręce, w przyszłości będziemy produkować w temperaturze pokojowej" - mówi Shirvani.

Dlaczego nie zrobimy tego teraz? Ponieważ zmiana wymaga odwagi, siły i oczywiście pieniędzy, dużo pieniędzy. "Musimy wywrócić do góry nogami całą naszą gospodarkę, cały nasz przemysł, a to wiąże się ze znacznymi kosztami" - mówi Shirvani. USA i Chiny już inwestują setki miliardów dolarów w SynBio, Europa wciąż pozostaje w tyle. "Powinniśmy w końcu zacząć w to wierzyć" - uważa.

Tara Shirvani podczas sesji zdjęciowej w Clapton Tram Studio w Londynie. © Andy Parsons

Aby upewnić się, że ta wiara w końcu trafi na podatny grunt Tara nie prowadzi już badań w laboratorium, ale wykłada na renomowanych uniwersytetach i doradza inwestorom oraz rządom, jak zaangażować się w projekty ekologiczne. Swój entuzjazm dla tego problemu wyraża w rozmowach. Jest ekstrawertyczna i otwarcie podchodzi do ludzi. Shirvani dąży do tego, aby w końcu wprowadzić możliwości, jakie daje SynBio do publicznej dyskusji na temat zmian klimatu. Robi to także za pomocą swojej książki, w której kusi argumentem, że każdy, kto teraz włoży kilka euro w odpowiednią firmę SynBio, może stać się tak samo bogaty, jak pierwsi inwestorzy w Amazon, Apple czy Microsoft.

Solidny beton - z bakterii

Jednym z ich ulubionych przykładów przełomu naukowego w biologii syntetycznej jest przemysłowa produkcja betonu przy użyciu bakterii. Obecnie na całym świecie produkuje się 4,4 miliarda ton betonu rocznie - taniej i wytrzymałej mieszanki cementu, wody i piasku. Oczekuje się, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do ponad 5,5 mld ton, ponieważ populacja i miasta rosną. Powoduje to osiem procent globalnej emisji CO². W USA istnieją już firmy, które wykorzystują bakterie do produkcji ekologicznego, zrównoważonego bio-cementu w temperaturze pokojowej, bez emisji CO2. Po zmieszaniu z wodą i piaskiem staje się betonem. W tym celu wykorzystują bakterie, które produkują cement praktycznie od zawsze. Można je znaleźć na przykład w małżach, których zewnętrzna warstwa składa się z węglanu wapnia, twardej substancji występującej w wapieniu. Można go wykorzystać na przykład do budowy ścian, a wszelkie pojawiające się pęknięcia będą magicznie naprawiane.

Może to zabrzmieć jak szaleństwo, ale naukowcy pracują nad ożywieniem pierwotnych mamutów. To wspaniała myśl, aby stworzyć tak wiele znaczące zwierzęta. Tara Shirvani

To nie wszystko. "Uwielbiam skórzane torby" - mówi. Nie musi to być jednak "prawdziwa" skóra. Poszukując materiałów przyjaznych dla środowiska, naukowcy odkryli grzyby i ich korzenie. Bakterie mogą przekształcić grzyby w rodzaj skóry, która jest trwała i doskonale nadaje się do recyklingu. Dom mody Hermès już używa tej "skóry przyszłości", Stella McCartney, Adidas i Mercedes również. "Torebki wyglądają świetnie" - mówi Shirvani. "A zmiana jest szczególnie ważna w tym obszarze". Globalny przemysł modowy emituje rocznie mniej więcej tyle samo gazów cieplarnianych, co całe gospodarki Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii razem wzięte. Sześćdziesiąt procent wszystkich włókien tekstylnych, w tym poliestru, nylonu i akrylu, pochodzi z paliw kopalnych, co jest katastrofą dla naszego klimatu.

Turbo-drzewo

"W całym świecie zwierząt i roślin mogłaby nastąpić rewolucja, gdybyśmy tylko na to pozwolili" - mówi Shirvani i przechodzi do swojego ulubionego przykładu, tak zwanych turbo-drzew. Według obecnych badań pozostało niewiele czasu na usunięcie nadmiaru węgla z atmosfery i ograniczenie globalnego ocieplenia. Oczywistym, naturalnym środkiem do tego celu są drzewa, ale nasze lasy nie są w stanie sprostać temu zadaniu. Biologia syntetyczna ma zatem na celu zwiększenie wydajności fotosyntezy drzew. "Amerykańscy naukowcy wykorzystali bakterie do wszczepienia genów z dyni i zielonych alg do hybrydowych topoli. Rezultatem były drzewa, które rosły o połowę wyższe niż przeciętne drzewa i magazynowały o trzydzieści procent więcej CO²" - wyjaśnia.

Stella McCartney projektuje torby z grzybowej skóry - jak pokazuje Tara © Andy Parsons

Istnieje również możliwość wyeliminowania plastiku. Każdego dnia do oceanów trafia osiem milionów plastikowych odpadów, a 80 procent wszystkich morskich odpadów to plastik. To aż 269 000 ton, a co gorsza 100 000 ssaków i żółwi morskich oraz milion ptaków morskich umiera każdego roku z powodu zanieczyszczenia oceanów plastikiem. "SynBio opracowało mikroby, które zjadają plastik" - mówi Shirvani. Technicznie rzecz biorąc, degradują one łańcuchy polimerowe tworzące plastik, pozostawiając jego oryginalne bloki budulcowe, monomery. Monomery można ponownie połączyć w nowe tworzywa sztuczne. Teoretycznie butelka wykonana w ten sposób może być poddawana recyklingowi w nieskończoność.

Na koniec Shirvani mówi o projekcie dotyczącym mamutów. "Może to zabrzmieć jak szaleństwo, ale naukowcy pracują nad ożywieniem pierwotnych mamutów włochatych". Zwierzęta te kształtowały wygląd tundry. Wypasając się, powodowały większe ochłodzenie gleby i magazynowanie większej ilości węgla i metanu. Jeśli naukowcom uda się teraz zmodyfikować geny słoni azjatyckich, które są podobne do genów mamuta włochatego, tak aby zwierzęta te stały się bardziej odporne na zimno, stworzyłoby to gatunek, który, podobnie jak mamuty włochate, w naturalny sposób rozwiązałby problem klimatyczny. Oczekuje się, że pierwszy nowy mamut urodzi się już w 2027 roku. "To wspaniała myśl, aby stworzyć tak wiele znaczące zwierzęta" - mówi Shirvani. I jest to realne.

Okładka książki Tary Shirvani "Plastic Eaters and Turbo Trees". © edition a "Plastikożercy i Turbo Drzewa: Jak ratujemy klimat, usuwamy śmieci z morza i sprawiamy, że cała reszta będzie błyszczeć", wydanie pierwsze, 208 s., 25 euro.

