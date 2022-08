Poznaj szalonych biegaczy – uczestników kalifornijskiego The Speed Project

Zaczęło się od plotki. Ktoś mówił o jakimś biegu, który zaczyna się na plaży w Santa Monica i kończy w Las Vegas. To bieg bez sponsorów, zasad, a nawet strony internetowej. Przy trasie nie ma kibiców, a na mecie nie ma nagrody. Mimo to przyciąga doskonałych biegaczy z całego globu zwabionych obietnicą wyjątkowej trasy i żwawego tempa wymagającego wytrwałości. Plotka doprowadziła do stworzenia i nazwania czegoś takiego - The Speed Project to kryptonim ukuty przez tego, który stoi za tym przedsięwzięciem, Nilsa Arenda.

„W idei podróżowania gdzieś na własnych nogach, biegania z miejsca do miejsca, jest jakieś surowe piękno, o wiele bardziej atrakcyjne niż uliczne 10 km z darmową koszulką w pakiecie” – powiedział Arend w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem magazynu The Red Bulletin na początku 2020 roku, kiedy planował cała imprezę, gdy jeszcze świat był nieco innym miejscem.

Ziarno idei pojawiło się w często zwieńczonej irokezem głowie szczupłego 42-latka, który w 2013 przeniósł się z Hamburga do LA. „Dla mnie bieganie jest zakorzenione w rywalizacji” – tłumaczył Arend. „Jeśli spojrzysz na wszystkie wydarzenia biegowe, są te poważne, z bardzo mocną stawką, dużą rywalizacją i te będące ich zupełnym przeciwieństwem, gdzie ludzie przebierają się w kostiumy, albo piją po drodze. Ani jeden, ani drugi rodzaj mi nie odpowiada”.

Pomysłem podzielił się ze znanym amerykańskim maratończykiem Blue Benadumem, który upierał się żeby w tych zawodach liczyła się szybkość. „Chcieliśmy mieć twist” – powiedział. „Dlatego bieg przerodził się w sztafetę – żadnych odpoczynków, wytwornych hoteli, tylko biegacze supportujący siebie nawzajem i towarzyszące im samochody. Pochylamy głowy w dół i ścigamy się, tak szybko jak możemy, bez odpuszczania, prawie jak pit bulle”.

Wytyczyli trasę od molo w Santa Monica do znaku powitalnego w Las Vegas – wycieńczający 548-kilometrowy szlak, wspinający się wzgórzami Hollywood, przez dolinę Antylopy, obok olbrzymiego cmentarzyska samolotów na pustyni Mojave, przechodzący przez miasteczko Barstow leżące w Inland Empire, odległe Baker zamieszkałe przez 541 osób, potem skrajem Parku Narodowego Doliny Śmierci, fragmentem The Old Spanish Trail, a następnie drogą 160 prowadzącą do samego Vegas. Ten jest znany jako „OG route” – najbardziej popularny wśród sztafet startujących w The Speed Project. Ale to bardziej wskazówki niż stała trasa. Biegacze mogą zbaczać gdziekolwiek zechcą pod warunkiem nie wkraczania na autostrady.

Analogicznie: nie ma stałej liczby punktów zmian dla sztafet, zasady co do całkowitego dystansu pokonanego przez sześciu członków danej ekipy, albo co tego ile razy mają się zmieniać podczas biegu. Mapa jest wysyłana e-mailem z wyprzedzeniem. OG route jest rozbijana na segmenty od 6,5 do 77 km. W większości około 10 km. Jak biegacze sobie z nimi radzą, zależy od nich. Często wykorzystują 10-kilometrowe odcinki do przekazania metaforycznej pałeczki. Ale jeśli muszą nadrobić czas, mogą się zmieniać w połowie sekcji, albo nawet co kilkaset metrów wykonując swoisty sprint do mety wkraczając na przedmieścia Vegas.

W kolejnych latach po inauguracji, The Speed Project tylko zyskał w oczach społeczności biegowej, ale zachował status imprezy DIY. Dziś ciągle nie ma strony internetowej, czy zaproszeń, a do mainstreamowych mediów przenika minimalna ilość informacji na jego temat. W 2020, po wysłuchaniu nas przez telefon Arend zgodził się, aby The Red Bulletin mógł śledzić przebieg imprezy. Reszty się domyślacie. Przyszła pandemia. Plany trzeba było odłożyć na później. W 2022 zadzwonił telefon. Wiadomość była krótka: „Przyjeżdżajcie do LA”.

Chilijski ultramaratończyk Max Keith na starcie © Jim Krantz/Blake Woken

Chilijczyk

Mgła spowijająca Pacyfik w ten marcowy poranek wylewa się na ląd nadając szczególnego uroku molo w Santa Monica. O 3:30 da się słyszeć cichą muzykę i śmiechy. Światła vanów we mgle tworzą łunę, w której rozmywają się sylwetki gotowych do walki sportowców. Trzystu uczestników – pogrupowanych w 55 teamów – przybyło tu z różnych stron świata. Między zawodnikami ze Stanów są też ci z Europy i z Ameryki Południowej. Wśród nich, na starcie siódmego Speed Project jest Max Keith.

33-latek pochodzi ze stolicy Chile Santiago. Biega traile - praktycznie od zawsze. Dziś jest tutaj jako członek Maffetones Club – chilijskiego teamu inspirującego się wskazówkami sportowego guru (przy okazji wokalisty i autora piosenek), dr Phila Maffetone, którego metoda treningowa promuje trening o niskiej intensywności, jako najbardziej efektywny.

Rok wcześniej, z powodu pandemicznych restrykcji Speed Project był biegiem zupełnie DIY. Poproszono teamy aby pokonały jak najdłuższy dystans w dowolnym miejscu, tam gdzie mogły, w 31 godzin i 15 minut – tyle wynosił rekord trasy ustanowiony w 2019 roku. The Maffetones pokonali 425,26km na pustyni Atakama zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce spośród wszystkich 160 teamów. Przy temperaturach rzędu 40°C w dzień i spadających poniżej zera w nocy, był to dla nich doskonały obóz przygotowawczy przed wyruszeniem do Doliny Śmierci.

O 4:00 rano zaczęło się odliczanie. Z linii startu ruszyło 55 biegaczy – po jednym z każdego, sześcioosobowego teamu. Niektórzy w neonowych kamizelkach odblaskowych, inni z latarkami na głowach, a jeszcze inni zupełnie się nie wyróżniający, wszyscy rozpierzchli się w różnych kierunkach szukając najszybszej drogi, żeby wydostać się z miasta. Większość rzuciła się w bieg bulwarem Santa Monica obok dużej świątyni mormońskiej, podczas gdy teamowe busy i kampery zaczęły toczyć się w noc jak stado migrujących słoni.

Nawet jeśli zaraz padniemy, przynajmniej będzie wiadomo, że zginęłyśmy próbując Alex Roudayna

Rozumiejąc wagę tych kilku pierwszych chwil biegu, Maffetones zaplanowali 6,5-kilometrowy skrót przez wzgórza na północy miasta. Zamiast omijać je standardowym 10-kilometrowym odcinkiem, na pierwsze 3 km wystawili najszybszych biegaczy, aby sprintem zapewnić sobie czołową pozycję. Keith był jednym z nich. Skupienie się na szybkości zamiast na konkretnym tempie to dla niego nowe wyzwanie, ale po latach lockdownu docenia możliwość ścigania się i rozpoczynania trasy, więc bardzo się stara.

„Kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteś w stanie pokonywać dystans w określonym tempie, to staje się uzależniające” – mówi. „Masz poczucie wolności. Skupiasz się na swojej formie, ruchu, krokach, tym jak oddychasz – jesteś nadmiernie świadomy swojego otoczenia. Im bardziej nadajesz z sobą samym na tych samych falach, tym lepiej wszystkiego doświadczasz. Tym większą szybkość możesz osiągnąć i tym bardziej intensywne jest to doświadczenie”.

O 4:22 wiadomość na grupie WhatsAppowej ostrzega o mężczyźnie stojącym z deską za zakrętem przy drodze. O 5:16 pierwsi zawodnicy pojawiają się przed słynnym hotelem Chateau Marmont przy 8221 Sunset Boulevard. Przed 5:53 jest już 14°C a najszybsi zostawili już tłum pozostałych za sobą.

O 6:10, pół godziny przed wschodem słońca Maffetones mają 14 km przewagi nad resztą. 6:41 i słońce zaczyna się wznosić nad przemysłową doliną San Fernando na północnych obrzeżach LA. Czterech członków drużyny pokonało pierwsze 32 km w 3-kilometrowych odcinkach wykręcając średnie tempo na poziomie 3:24 min/km, żeby wypuścić na trasę swoich biegaczy górskich - na świeżych nogach, które pomogą im we wspinaczce.

Niedługo potem, na krętych ścieżkach biegnących po wzgórzach, Keith sprintem kończy swój czwarty odcinek. „Jestem super podekscytowany” – mówi nabierając energii wewnątrz vana Mafftones, czekając aż cukier zacznie krążyć w jego żyłach. „Czuję się dobrze, ponieważ muszę. To dopiero dwie godziny na trasie”.

Przed nimi długi bieg, ale dla Keitha liczy się teraz pochłonięcie ryżu, burritos, zimnego piwa i napojów energetycznych z samochodowej lodówki. Odzyskuje siłę nim nastąpi jego kolej by znów pobiec. Nie ma żadnych hamulców. Chodzi tylko o to, żeby trzymać się z dala od kontuzji i unikać zmęczenia. Gdy team dotrze do Doliny Śmierci będzie tylko jedno zimne piwo do podziału pomiędzy wszystkich. Wtedy mogą go bardzo potrzebować.

Meksykanka Alex Roudayna pokonuje kolejne kilometry © Jim Krantz/Blake Woken

Na ostatnią chwilę

Alex Roudayna nie spodziewała się, że wystartuje w The Speed Project. 32-letnia ultramaratonka z Mexico City biega od 2013 roku , ale dopiero w zeszłym przyjaciel zasugerował jej, aby zgłosiła się do międzynarodowej kobiecej drużyny stworzonej przez ON Running – jednego z dwóch zespołów sponsorowanych przez tę sportową markę odzieżową i jednocześnie jednego z pięciu złożonych wyłącznie z kobiet. Zwykle unikająca podobnych historii Roudayna poszła na całość. Zdobyła miejsce w zespole i spotkała swoje koleżanki niedaleko lotniska, zaledwie 12 godzin przed startem.

O poranku, w kanionie Soledad jest już 21°C. To 9. sekcja OG route i druga w biegu dla Roudayny. W połowie drogi pomiędzy doliną a pustynią zgiełk LA został w tyle. Przed nimi puste drogi, od czasu do czasu jakiś camping i być może widziany w oddali pociąg przerywający monotonię. Choć ogrzane powietrze unosi się nad asfaltem, Roudaynę łatwo dostrzec z daleka dzięki pofarbowanym na zielono włosom. Poruszając się z dużą szybkością wkrótce zamienia się z czekającą na nią koleżanką.

Przygotowując się do The Speed Project, Roudayna biegała sporo. Jednym z jej ostatnich osiągnięć jest 11. miejsce w amerykańskich mistrzostwach w biegu na 100 mil w Newadzie w lutym – coś, czego podjęła się, jak mówi, głównie dla sprawdzenia swojej szybkości. Zazwyczaj trenuje od 8 do 10 godzin dziennie.

Żyjąca z Aspergerem Roudayna tłumaczy, że dla niej „w kwestii społeczności, niewiele rzeczy ma sens”, ale kiedy biega może się zamknąć w swojej głowie, bez potrzeby mówienia do innych. „Jako biegacze wszyscy jesteśmy częścią społeczności i rozumiemy się nawzajem bez słów” – mówi. „Nie ma znaczenia przez co przechodzisz, z czym się zmagasz, czy skąd jesteś”.

Gdy kończy swój etap, pot spływa po tatuażach na jej ramionach. Wygląda na zmęczoną, ale wręcz podskakuje w miejscu. „Nie czekam na swoją przerwę” – tłumaczy. „Chcę biec dalej!” Choć późno zyskała szansę, by zintegrować się z zespołem, Alex komfortowo wpasowała się w jego dynamikę, zwłaszcza na odcinkach gdzie trzeba napierać bardziej i biec szybciej. „Jeśli mówią, że mam biec szybko, biegnę szybko” – śmieje się. „Nie jest łatwo, ale gdy już trafisz do jaskini bólu, dopiero wtedy zaczyna się impreza”.

Jasno widać, że ich taktyka się sprawdza. Zdecydowanie wyprzedzają swój plan i wydają się jednym z najbardziej liczących się zespołów w stawce. Minęło 7 godzin biegu przewidywanego mniej więcej na 40. Optymizm i adrenalina są na najwyższym poziomie. Idąc do vana żeby odpocząć i wypić coś zimnego, Roudayna dzieli się swoimi przemyśleniami. „Chodzi o to, by sprawdzić, jak daleko mogę dotrzeć i co jest możliwe do wykonania. Celem jest dać z siebie wszystko. Nawet jeśli zaraz padniemy, przynajmniej będzie wiadomo, że zginęłyśmy próbując”.

Uzależniony od tempa - Kam Casey w kamperze (zauważcie customowe skarpety) © Jim Krantz/Blake Woken

Linia wysokiego napięcia

W ciągu dnia bieg toczy się już na pustyni. Trasę wyznaczają kopalnie i cementownie. Ta przebiega przez miasteczka, w których budynki z daleka wyglądają jak zakurzone pudełka po butach. W oddali widać ośnieżone szczyty gór San Gabriel. W suchym terenie przydrożne rowy transportują wodę w kierunku LA. Kierowcy coraz częściej widzą samotnych biegaczy, za którymi wleką się kampery oklejone motywującymi hasłami, takimi jak „Todo es mental” (Wszystko jest w głowie), „Wish you were running” (Pragnę byś biegł), czy po prostu „Grit” (w sensie „moc”).

Pusty parking na pustynnym skrzyżowaniu dróg staje się dla teamów naturalnym miejscem zmian. Ktoś sprzedaje sok pomarańczowy ze swojego wózka. Ktoś inny handluje kolorowymi obrazkami religijnymi prosto z Meksyku. Jakiś biegacz rozebrany do pasa wyleguje się w dużym zamrażalniku wypełnionym wodą z lodem na tyle teamowego pojazdu. Inny kryje się w cieniu samotnie rosnącego drzewa palo verde.

O 14:13 przychodzi wiadomość, że jedna z biegaczek, Tilly zgubiła swój team. Jest 26°C i zmęczenie powoduje, że zawodnicy na pustynni zaczynają się czuć jakby byli przypiekani. Wzmaga się wiatr. Napięcie narasta, gdy jeden z teamów przypadkowo obrywa lusterko w vanie innego. Na grupowym czacie pojawia się ostrzeżenie o bezpańskich psach goniących biegaczy. To nic nowego. W 2018 członkowie Teamu Hunter mieli ze sobą gaz pieprzowy jako środek przeciwko natarczywym psom, ale na szczęście nie musieli go używać.

O 14:30 Tilly jest już ze swoimi. Na El Mirage Road pojawia się czerwonowłosa kobieta na czarnym koniu. Galopuje obok biegaczy wzbijając w powietrze tumany pustynnego pyłu. Z dala od El Mirage jedna z grup próbuje czegoś innego – starej 151-kilometrowej drogi serwisowej nazwanej Powerline Road, która biegnie pomiędzy słupami energetycznymi. Drogę odnalazł w 2019 roku team Nike desperacko szukający sposobu na pokonanie największych rywali – teamu Adidas. Udało im się wtedy. Wygrali, a Adidas był drugi.

Traciłem kontrolę nad emocjami, nad potokiem łez w samym środku biegu Kam Casey

To właśnie tutaj, w to gorące, sobotnie popołudnie 2022 roku, znajduje się Kam Casey. Wysoki i wyżyłowany mężczyzna z ułożonymi włosami, którego sposób mówienia sugeruje doświadczenie mediowe. 29-letni facet z Indianapolis, który obecnie mieszka w LA pewnie mógłby zrobić karierę reklamując ciuchy na Instagramie, gdyby nie poszło mu z bieganiem. I rzeczywiście, dzień przed startem, kiedy wszystkie zespoły spotkały się, Casey i jego ekipa – Team Bandit – spędzali czas na swoim kamperze w dopasowanych czarnych welurowych dresach i okularach przeciwsłonecznych.

To jasne, że są tam by zrobić wrażenie i wyglądać przy tym bardzo stylowo. Nie można jednak powiedzieć, że nie angażują się w walkę. Czerpiąc inspirację z odkrycia teamu Nike’a, Bandyci przez trzy miesiące prowadzili rekonesans tej trasy. Oglądając zdjęcia satelitarne obliczyli, że droga linii energetycznych doprowadzi ich do celu na dystansie 464 km – to 84 mniej niż pokonają podążający trasą OG.

Zanim pojawiła się opcja wystartowania w The Speed Project, nazywający siebie „uzależnionym od tempa” Casey przeżywał trudne chwile. Maratończyk z życiówką 2h 30 min nie biegał od startu pandemii, a ostatnią próbę przerwał w połowie kiedy, jak mówi, jego ciało poddało się. „Traciłem kontrolę nad emocjami, nad potokiem łez w samym środku biegu” – wspomina. „Nie widziałem sensu w tym co robię. Mentalnie było mi bardzo ciężko”. To podważyło pewność siebie Casey’a. Wiedział, że jest w stanie poradzić sobie lepiej. The Speed Project oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. Dla Casey’a to szansa na wewnętrzne odkupienie.

Brnać w upale, pomiędzy bliźniaczymi liniami energetycznymi, Casey wygląda świeżo. Przeprowadzka do LA pomogła mu zaprzyjaźnić się ze spiekotą, ale ukształtowania terenu nie ułatwia zadania. Strome zbiegi poprzedzają długie podbiegi, które prowadzą do kolejnych – cały czas w górę i w dół, bez wytchnienia. Ale biegnąc w tempie 3:24 min/km, przy kilku okazjach zrywając tempo poniżej 3:18 min/km, Casey czuje pewność, że Bandyci są w grze. Późnym popołudniem, pod wieczór brakuje im już tylko kilku dobrych zmian do dogonienia liderów…

Brytyjka Angela Tomusange w drodze do Barstow © Jim Krantz/Blake Woken

Długie zmiany

Szybkość jest względna. Zwycięzcy The Speed Project 2019, Team Nike ukończyli bieg w 31h i 15m – uzyskali dość szybką średnią 15 km/h. Ale gdy Casey i inni czołowi zawodnicy taktycznie analizują skróty, żeby jeszcze bardziej zredukować ten czas, dla innych samo dotarcie do mety już będzie wielkim osiągnięciem. Pięć godzin za zespołem Bandit znajdują się Black Trail Runners – zespół z Wielkiej Brytanii, który z uporem posuwa się naprzód.

Angela Tomusange – Londynka ugandyjskiego pochodzenia – zaczęła bieg z lekką tremą. „(Wśród biegaczy) nie ma wielu ludzi, którzy wyglądają jak ja” – mówi. „Black Trail Runners zaimponowali mi, ponieważ tak jak oni chcę inspirować innych by podjęli wyzwanie”. 40-latka jest nieco starsza niż przeciętni uczestnicy The Speed Project (średnia wieku waha się gdzieś w połowie między 20 a 30 lat). Tomusange postanowiła jednak podjąć wyzwanie aby udowodnić, że każdy może rywalizować u boku bardzo dobrych biegaczy, nawet jeśli to oznaczało dla niej przebycie 8800 km przez Atlantyk i cały kontynent północnoamerykański.

Trenowała na wzgórzach w Londynie i dookoła niego. Ale Londyn to nie pustynia Mojave, więc jest jej ciężko. Dopiero na trzeciej zmianie Angela znajduje swój rytm. Kiedy pierwsze zespoły na mecie spodziewane są niedługo po wschodzie słońca, staje się jasne, że Black Trail Runners czeka długa przeprawa. Brak aklimatyzacji do upału sprawia, że mocno zwalniają. Do tego dochodzi zmiana planów wymuszona koniecznością zapewnienia odpoczynku kontuzjowanemu członkowi drużyny. Wszyscy odczuwają wysiłek.

W nocy zmęczenie czują już wszyscy biegacze. Większość jest na obrzeżach Barstow i biegnie pustynnymi drogami pokrytymi nawianym piaskiem. Tomusange chłodniejsze, nocne powietrze dostarcza wytchnienia i jednocześnie strachu przed napotkaniem wilków, czy pustynnych lwów. Mimo to, zaczyna cieszyć się z biegu. „Biegnę z prądem” – mówi. „To fajne doświadczenie. Przyzwyczaiłam się do biegu po ciemku z naszym kamperem jadącym w niewielkiej odległości”.

Po długiej nocy świt rzuca niebieskie światło na żółte kwiaty szałwii w Dolinie Śmierci. To Park Narodowy, gdzie chroni się pustynię - przeciwieństwo zaśmieconych połaci terenu pomiędzy LA i Barstow. To tutaj pod koniec lat 60-tych Charles Manson i jego zwolennicy założyli sklep na opuszczonym ranczu Barker. To także tutaj, w pustynnym mieście Ballarat, przed śmiercią w 1968 roku mieszkał ostatni z tutejszych poszukiwaczy złota - Seldom Seen Slim.

To właśnie tutaj w powieści Huntera S. Thompsona „Lęk i odraza w Las Vegas” z 1971 r. zaczęły działać narkotyki przywołując halucynację gigantycznych nietoperzy opisaną w pierwszych akapitach książki.

Dla Tomusange i jej ekipy nowy dzień nie przynosi jednak nic podobnego. Wschód słońca dogania ich tuż przed granicą Parku. Przypadkowe, nocne spotkanie z innym zespołem na stacji benzynowej nakręca ich do działania. Ale Vegas jest wciąż 240 km stąd, a w amerykańskiej stolicy kasyn czołówka zaraz przekroczy linię mety.

Team Bandit (Kam Casey w czarnej koszulce) świętuje na mecie © Jim Krantz/Blake Woken

Meta

Na sześćdziesiąt pięć kilometrów przed tablicą powitalną w Vegas, Bandyci nie mają się najlepiej. Słysząc plotkę o tym, że Team ON Running jest na prowadzeniu, Bandits próbują nieznanej sobie, off-roadowej ścieżki po piachu i kamieniach – w środku nocy. Hazardowa zagrywka nie opłaciła się. Stracili więc cenne kilometry.

W otoczeniu osiedli jednakowych domków, które naznaczają teren pomiędzy Doliną Śmierci i Vegas, Allison Lynch ma problem z kolanem. Jej teamowy kolega Evan Schwartz cierpi z powodu palącego bólu „czwórek”. Zespół nie ma innego wyjścia, jak pokonać pozostały dystans we czwórkę.

Kiedy zobaczyliśmy Vegas, uczucie że niedługo mamy tam dotrzeć było nie z tego świata Angela Tomusange

Casey i inni sięgają do najgłębszych pokładów energii. Do Vegas jest z górki, więc zdołają pokonać niektóre kilometry w 3:15 min/km. To ponad 18 km/h. Tempo heroiczne po 30 godzinach rywalizacji. O 11:34 szturmują Vegas jako team - razem z kontuzjowanymi członkami. Kończą z czasem 31h 45m na 4. miejscu.

„Biegliśmy po zwycięstwo i nie wygraliśmy, ale tak to już jest” – mówi dumny, wyczerpany Casey. „Ale wiesz, że wykorzystałeś szansę”. Jego „bandycka” koszulka jest mokra od potu i od szampana. Na piersiach z szyi zwisa medal Speed Project – pokerowy żeton na łańcuchu. Choć zapisywał się na około 80 km szacuje, że pokonał co najmniej 98.

Maffetones zajmują 8. miejsce. Docierają do Vegas w 36h i 24m. „To było brutalne” – mówi Keith. „Byliśmy niesamowicie zmęczeni podczas ostatniego podbiegu, ale napieraliśmy bo chcieliśmy szybko ukończyć bieg. Jestem zniszczony”.

Kobiecy team ON Running Alex Roudayny kończy w 42h i 39 min. Ona sama rozważa samodzielny udział w biegu w przyszłym roku. Teraz wybiera się do łóżka – światła Vegas i celebracja po biegu, nie mogą wygrać z pokusą zapadnięcia w sen.

Dla Black Trail Runners ostatni etap rozwlókł się w czasie. Całą noc przemierzali pustynię, potem cały dzień, jeszcze jedną noc i dzień, na ostatnim odcinku zmieniając się co kilometr. Ich czas to 59h i 30 minut. „Kiedy zobaczyliśmy Vegas, uczucie że niedługo mamy tam dotrzeć było nie z tego świata” – wspomina Tomusange. „Widok dał nam ekstra kopa. Nie mogłam uwierzyć, że się nam udało. Doświadczyłam ten bieg na wiele różnych, pozytywnych sposobów. Jeśli ktoś zapyta mnie, czy zrobiłabym to ponownie, to odpowiem, że zdecydowanie tak”.

Zwycięzcami okazał się inny team ON Running, który ustanowił nowy rekord biegu - 29h i 26min. Ta podróż z jednego miejsca w inne jest tak samo dosłowna, jak metaforyczna. Każdy z biegaczy, którzy dotarli na metę zabrał ze sobą nie tylko pokerowy żeton na szyi, ale też coś o wiele cenniejszego. Casey przeżył osobiste wyzwolenie i być może mógłby mówić za wszystkich na mecie, kiedy wyczerpany tłumaczył: „Zrobiliśmy to krok po kroku. Milę na raz. Pół mili na raz. I przez cały ten czas nie zawiedliśmy”.