Thundercat: Bądź jeszcze bardziej sobą

„Śmiech i radość to jedne z najlepszych uczuć, jakich doznaje człowiek. To ważna część życia, może nawet bardziej niż muzyka” – zaskakujące stwierdzenie, jak na człowieka, o którym mówi się, że jest mistrzem gitary basowej, wirtuozem funku i pionierem brzmienia spod znaku jazz fusion. Bardziej niż muzyka? A jednak. Jest listopad 2021 roku, St. Louis w stanie Missouri, a Stephen Lee Bruner lepiej znany jako Thundercat, cieszy się właśnie rzadkim dla niego dniem wolnym od pięciomiesięcznej trasy po Ameryce Północnej. Podobno, jak mówią, czas leci szybko, gdy dobrze się bawisz – a ten facet wie doskonale, jak trzeba to robić.

37-letni muzyk w swojej twórczości uwielbia czerpać z różnych gatunków i łączyć je na swój własny sposób. Podobnie nieoczywista jest jego osobowość. Thundercat jest znany ze swojego ekscentrycznego gustu i stylu bycia – potrafi połączyć haute couture z plecakiem Pikachu, a kiedy ma na to ochotę, zrzuci z siebie kolorowe ubranie i zagra godzinne jam session zupełnie nago (jak zrobił to już kiedyś, o czym zaświadczy Mac DeMarco).

Thundercat to wielki fan anime © Wolfgang Zac Muszę uważać, żeby nie wydać wszystkich pieniędzy na anime Thundercat

Nasza rozmowa ma miejsce dziesięć lat po wydaniu jego debiutanckiego albumu, „The Golden Age of Apocalypse” z 2011 roku. „To szaleństwo, ile lat już minęło!” – mówi o rocznicy. W ciągu dekady zmieniło się wiele – tak na muzycznej scenie, jak i w życiu Brunera. Ale mimo upływu lat, wciąż bardziej interesuje go siedzenie na kanapie niż chodzenie na najgorętsze imprezy w Hollywood. „Jestem wielkim maniakiem anime” – Thundercat mówi o swojej obsesji na punkcie japońskich animacji. „To się nie zmieniło i nigdy się nie zmieni. Dopiero teraz mam pieniądze na rzeczy, którymi zawsze się pasjonowałem. Chociaż muszę uważać, żeby nie wydać całej kasy na anime” – żartuje. Rozmawiając z nim łatwo zapomnieć, że pod barwnymi strojami i puszystymi opaskami w kształcie kocich uszu, kryje się jeden z najbardziej rozchwytywanych instrumentalistów i producentów na świecie. Ten dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, pomagał dotąd nagrywać muzykę takim tuzom sceny, jak Snoop Dogg , Childish Gambino, Ariana Grande, Erykah Badu czy Kendrick Lamar . Ale lista muzyków, którzy do niego dzwonili, jest znacznie dłuższa.

Bruner urodził się, by być muzykiem. Ale w jego rodzinie nie mogło być inaczej. Ojciec, Ronald Sr, jest doświadczonym perkusistą, który grał m.in. z The Temptations, Dianą Ross and the Supremes i Gladys Knight. Jego matka, Pamela, jest flecistką i perkusistką. Starszy brat Ronald Jr gra na perkusji i ma na swoim koncie nagrodę Grammy za najlepszy album z jazzem współczesnym (wraz z zespołem The Stanley Clarke Band). Młodszy – Jameel – grał na klawiszach w kolektywie The Internet, a teraz tworzy pod pseudonimem Kintaro.

Dorastając w latach 90. Bruner walczył z braćmi o pilota do telewizora. O to, kto ma oglądać filmy z kaset VHS, kto grać w gry wideo. Ale w tle zawsze było w domu słychać jazz... W wykonaniu Jimmy'ego Cobba, Vinniego Colaiuty, Tony'ego Williamsa czy Billy'ego Cobhama. Tak nasiąkał tą muzyką od dziecka. „Moi bracia myśleli, że w ogóle jej nie słucham” – mówi. „Myśleli, że jestem po prostu nieznośnym dzieckiem. Ale muzyka jest wszechogarniająca. W niej zawsze było coś, co dotykało mnie emocjonalnie”.

Bruner po raz pierwszy wziął gitarę basową do ręki w wieku około czterech lat, ale pierwszą frajdę z grania, jaką pamięta, dała mu próba odtworzenia ścieżki dźwiękowej do filmu „Teenage Mutant Ninja Turtles II: Secret of the Ooze” z 1991 roku. Od jego miłości do kreskówek i anime wziął też swój sceniczny pseudonim – nawiązujący do ThunderCats, popularnej amerykańskiej kreskówki z lat 80. o humanoidalnych wojownikach przypominających koty. Na początku lat 2000 jeździł po świecie jako członek grupy No Curfew, a w 2002 dołączył do Suicidal Tendencies, gdzie jego brat Ronald Jr był już perkusistą.

Przez kolejne lata Stephen był basistą do wynajęcia, wspinał się po szczeblach sceny muzycznej Los Angeles wraz ze swoim przyjacielem Kamasim Washingtonem, który woził ich z koncertu na koncert swoim poobijanym Fordem Mustangiem z '82 roku. „Czułem się tak, jakbyśmy przez cały ten czas byli po prostu dużymi dziećmi” – mówi o tamtym czasie.

"It Is What It Is" Thundercata to jeden z najlepszych albumów 2021 roku © Wolfgang Zac Wciąż się siebie uczę i wciąż chcę być coraz lepszy Thundercat

W 2000 roku spotkał na festiwalu South by Southwest w Austin w Teksasie rapera i producenta z Los Anegles, Stevena Ellisona, znanego również jako Flying Lotus. To przeniosło go na inny poziom. Podpisał z należącą do Lotusa wytwórnią Brainfeeder kontrakt i zaczął niesamowity rozdział w swoim życiu. „Jesteśmy jak Batman i Robin” – mówi o tej współpracy. „Steven zobaczył we mnie coś, czego ja nie widziałem. Niedawno rozmawiałem z amerykańskim raperem J Cole'em i zdałem sobie sprawę, jak bardzo zaufałem Lotusowi. Zaufałem, bo miał co do mnie rację”.

To właśnie Ellison zachęcił Brunera, by ten zaczął śpiewać. Ale nie tylko z nim Thundercat był blisko na scenie. W 2018 roku z bólem serca żegnał Maca Millera, swojego długoletniego przyjaciela. Ich najbardziej pamiętnym wykonem był występ w ramach serii Tiny Desk Concerts w amerykańskim National Public Radio, nagrany zaledwie miesiąc przed śmiercią Millera. Historia związana z tą sesją jest już legendarna: Bruner był w trasie po Europie, kiedy otrzymał wiadomość od Millera z prośbą, by przyleciał do Stanów i wystąpił razem w NPR. Oznaczało to, że Bruner nie tylko musiał odwołać swoje tournee, ale że poleciał z Europy do Waszyngtonu na... właściwie tylko 17-minutowy koncert. „Mac powiedział mi, że bardzo chce, bym był obok niego. Chciał się czuć komfortowo” – powiedział po latach Bruner.

Kiedy oglądasz dziś ich intymny występ, widzisz wszystko. Wyglądają jak muzyczni bracia. Thundercat ubrany w czerwono-złote spodenki bokserskie Muay Thai i różowe warkocze, Miller przybiera postać podobną do Franka Sinatry. Widać, że czują się obok siebie świetnie, że są w swoim żywiole. „To była wyjątkowa chwila” – wspomina Bruner. „Nigdy nie przegapiłam okazji, by powiedzieć Macowi, że go kocham. Naprawdę tak było”.

Choć była to magiczna chwila, Bruner przyznaje, że ma trudności z ponownym oglądnięciem tego występu. Brakuje mu Millera, po prostu. Znajduje jednak pociechę w radości, jaką mają z niego inni: „Za każdym razem, gdy widzę z zdjęcia lub klipy z tego gigu, jestem szczęśliwy. Widziałem, że ktoś zrobił sobie tatuaż z momentu, w którym Mac mówi: Thundercat on the shaker! To sprawia, że naprawdę się cieszę. Ten koncert to moja bardzo ważna, osobista fotoksiążka”.

Thundercat to nie tylko muzyczny geniusz, ale i ikona mody © Wolfgang Zac

Nagrywany później album „It Is What It Is” był dla Brunera okazją do wyrażenia żalu po śmierci przyjaciela. Wyszła mu z tego kosmiczna fuzja jazzu, funku, hip-hopu i popu, będąca „otwartym listem miłosnym” do Maca Millera. „Albumy są zawsze intensywnym, bolesnym doświadczeniem”, mówi Bruner, „ale ten konkretnie zmienił moje życie”.

Tytuł reprezentuje akceptację śmierci, która jest dla nas wszystkich nieuniknioną rzeczywistością. To także ukłon w stronę samego Millera, który użył tego wyrażenia w tekście „What's The Use”, na ostatnim albumie rapera, wydanym w 2018 „Swimming”, na którym Bruner gra na basie.

Stworzenie tej płyty mocno odbiło się na zdrowiu Brunera. Artysta popadł w depresję. Nie jadł, nie spał, pił dużo alkoholu, by uśmierzyć swój ból. Kochający zabawę chłopak, który potrafił rozświetlić każde pomieszczenie, zmienił się nagle nie do poznania. Dziś przyznaje: „Nie mam pojęcia, jak udało mi się skończyć ten album”.

Ale szczęśliwie dla siebie dał radę wcisnąć „reset” w odpowiednim momencie. Picie dawało mu pociechę, ale zdał sobie sprawę, że tak naprawdę ma do wyboru tylko dwie opcje: zatopić się na dobre w butelce, albo ratować. Odstawił więc alkohol, przeszedł też na weganizm i rozpoczął terapię. Następnie, gdy pandemia zmusiła świat do zamknięcia, zajął się boksem i kickboxingiem. „Nigdy nie byłem osobą, która bierze udział w zajęciach fizycznych. To był pierwszy raz, kiedy tak poważnie podszedłem do czegoś innego, niż gra na basie”.

Teraz, już trzy lata trzeźwy, Bruner jest w znacznie lepszej kondycji. „To były dla mnie trzy bardzo długie lata. Dziś już nie czuję tego samego. Jest na pewno w środku część mnie, która dalej żyje traumą, ale jednocześnie większa mówi: Dasz radę, poradzisz sobie”.

Co ciekawe, w dojściu do tego momentu pomogła mu także… muzyka Drake’a. Po wysłuchaniu najnowszego albumu rapera „Certified Lover Boy”, Bruner napisał na Twitterze: „Czasami potrzebny jest album Drake'a, by przywrócić ci koncentrację”. Urodzony w Toronto gwiazdor często spotyka się z krytyką fanów hip-hopu, którzy postrzegają jego emocjonalny rap jako zbyt „miękki”, ale Bruner dostrzega w tej wrażliwości swoje pokrewieństwo. „Drake zawsze będzie ci przypominał, że nie jesteś sam” – mówi. „Niektóre świetne koty wydają swoje albumy i już wiesz, czego się spodziewać. Ta muzyka rozkręci każdy klub! A Drake wkłada w nagrania więcej serca i duszy, dlatego ludzie się z niego śmieją. Ja natomiast słysząc album Drake'a, poczułem z nim więź. Powiedziałem do siebie: tak, wiem, co czujesz, bracie”.

Poznaj Stephena Lee Brunera, czyli Thundercata © Wolfgang Zac

Zaledwie kilka dni przed wywiadem Brunera dla The Red Bulletin, Silk Sonic – supergrupa funkowa składająca się z Bruno Marsa i Andersona .Paaka – wydała swój debiutancki album, „An Evening With Silk Sonic”, na którym udziela się także Thundercat. To była pierwsza współpraca Brunera z Marsem, ale jedna z wielu kolaboracji z .Paakiem, którego poznał ponad dekadę temu, kiedy obaj grali razem w zespole wspierającym progresywne neo-funkowe trio The Sa-Ra Creative Partners.

Przy okazji tej płyty, Thundercat poznał też legendę muzycznej sceny, Bootsy Collinsa, który zyskał rozgłos w latach 70., grając u boku Jamesa Browna i George'a Clintona. Bruner mówi, że praca z nim była wyjątkowa z kilku powodów. Nie tylko czysto muzycznych. Przypomina sobie jedną z sesji Silk Sonic, podczas której miał okazję trzymać kultowe okulary „Bootzilla”, które znalazły się na okładce albumu Bootsy's Rubber Band z 1978 roku. „ Te okulary są kultowe nie tylko dlatego, że należą do tak ważnej postaci”, mówi Bruner, „ale ze względu na to, skąd pochodzą i co reprezentują w sztuce. Kiedy trzymałem tę oryginalną parę w dłoni poczułem, żeby być jeszcze bardziej sobą i nie wstydzić się tego”.

Mówią, że kot ma dziewięć żyć. W wieku 37 lat Bruner z pewnością doświadczył wystarczająco dużo, by wypełnić ten limit. Po drodze stracił też więcej bratnich dusz, niż wielu ludzi miałoby szczęście znaleźć. Osiągnął przy tym w swojej karierze więcej, niż wielu artystów mogło kiedykolwiek marzyć. Ale Thundercat nie jest jeszcze gotowy, by spocząć na laurach, ani poddać się arogancji, która może nękać tych, którzy osiągnęli szalony sukces. „Wciąż uczę się siebie” – mówi – „i wciąż chcę być w tym coraz lepszy”.