Verena May: Nadzieja, by znów stanąć na nogi

Tak, istnieją badania na ten temat. I nie są to ani zawodowi sportowcy, ani osoby uprawiające sporty ekstremalne, ale za to uczestnicy wypadków drogowych – to my wszyscy! 50 procent wszystkich przypadków paraplegii to następstwa wypadków komunikacyjnych. I nie ważne jest tutaj, czy jesteśmy aktywnymi kierowcami, czy pieszymi. Każdy z nas znajduje się grupie ryzyka - czasami jest na nie narażony kilka razy dziennie.