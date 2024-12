Thierry Neuville rajdowym mistrzem świata. Dążył do celu 10 lat!

Neuville walczył jak lew. Przez 10 lat wykazywał się nie tylko bajeczną techniką prowadzenia auta, ale też poświęceniem i determinacją w dążeniu do celu. W końcu dopiął swego. Do tytułu wystarczyło mu 6. miejsce w kończącym sezon Rajdzie Japonii.

Neuville walczył jak lew. Przez 10 lat wykazywał się nie tylko bajeczną techniką prowadzenia auta, ale też poświęceniem i determinacją w dążeniu do celu. W końcu dopiął swego. Do tytułu wystarczyło mu 6. miejsce w kończącym sezon Rajdzie Japonii.

Neuville walczył jak lew. Przez 10 lat wykazywał się nie tylko bajeczną techniką prowadzenia auta, ale też poświęceniem i determinacją w dążeniu do celu. W końcu dopiął swego. Do tytułu wystarczyło mu 6. miejsce w kończącym sezon Rajdzie Japonii.

Duet Neuville i plot Martjin Wydaeghe odrobili większą część strat już drugiego dnia rywalizacji, awansując na 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. Oznaczało to, że na ostatnich oesach sezonu potrzebowali zaledwie 2 pkt, by zapewnić sobie tytuł. "Możemy być z siebie zadowoleni, bo przesunęliśmy się o osiem pozycji. Tempo było dobre i wywalczyliśmy 4 ważne punkty" - powiedział Thierry Neuville w parku serwisowym.

Duet Neuville i plot Martjin Wydaeghe odrobili większą część strat już drugiego dnia rywalizacji, awansując na 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. Oznaczało to, że na ostatnich oesach sezonu potrzebowali zaledwie 2 pkt, by zapewnić sobie tytuł. "Możemy być z siebie zadowoleni, bo przesunęliśmy się o osiem pozycji. Tempo było dobre i wywalczyliśmy 4 ważne punkty" - powiedział Thierry Neuville w parku serwisowym.

Duet Neuville i plot Martjin Wydaeghe odrobili większą część strat już drugiego dnia rywalizacji, awansując na 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. Oznaczało to, że na ostatnich oesach sezonu potrzebowali zaledwie 2 pkt, by zapewnić sobie tytuł. "Możemy być z siebie zadowoleni, bo przesunęliśmy się o osiem pozycji. Tempo było dobre i wywalczyliśmy 4 ważne punkty" - powiedział Thierry Neuville w parku serwisowym.

Szarża Estończyka skończyła się na 17. odcinku specjalnym (Nukata). Były mistrz wypadł z trasy w groźnie wyglądającym wypadku i musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. "To katastrofa. Nie znajduję innych słów, by to opisać" - przyznał Tänak chwilę po tym, jak stracił szansę na mistrzostwo.

Szarża Estończyka skończyła się na 17. odcinku specjalnym (Nukata). Były mistrz wypadł z trasy w groźnie wyglądającym wypadku i musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. "To katastrofa. Nie znajduję innych słów, by to opisać" - przyznał Tänak chwilę po tym, jak stracił szansę na mistrzostwo.

Szarża Estończyka skończyła się na 17. odcinku specjalnym (Nukata). Były mistrz wypadł z trasy w groźnie wyglądającym wypadku i musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. "To katastrofa. Nie znajduję innych słów, by to opisać" - przyznał Tänak chwilę po tym, jak stracił szansę na mistrzostwo.

To nie był koniec trudnych chwil Tänaka w Japonii. Estończyk musiał przełknąć jeszcze jedną gorzką pigułkę, gdy Evans, w drodze po pierwsze zwycięstwo w sezonie, zrzucił go w generalce na 3. miejsce. Po ciężkim dniu Tänak docenił jednak klasę nowego mistrza: "To był świetny sezon w wykonaniu Thierry'ego. Był bardzo konsekwentny i znakomicie realizował przyjęty plan".

To nie był koniec trudnych chwil Tänaka w Japonii. Estończyk musiał przełknąć jeszcze jedną gorzką pigułkę, gdy Evans, w drodze po pierwsze zwycięstwo w sezonie, zrzucił go w generalce na 3. miejsce. Po ciężkim dniu Tänak docenił jednak klasę nowego mistrza: "To był świetny sezon w wykonaniu Thierry'ego. Był bardzo konsekwentny i znakomicie realizował przyjęty plan".

To nie był koniec trudnych chwil Tänaka w Japonii. Estończyk musiał przełknąć jeszcze jedną gorzką pigułkę, gdy Evans, w drodze po pierwsze zwycięstwo w sezonie, zrzucił go w generalce na 3. miejsce. Po ciężkim dniu Tänak docenił jednak klasę nowego mistrza: "To był świetny sezon w wykonaniu Thierry'ego. Był bardzo konsekwentny i znakomicie realizował przyjęty plan".