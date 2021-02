Thomas Morgenstern: „Widzę złoto Dawida Kubackiego”

Morgenstern zapewnia, że sam próbowałby zasadzić się na Graneruda na rozpoczynających się za chwilę mistrzostwach świata w Oberstdorfie . Bo przecież kariery nie skończył dlatego, że wygrał w skokach wszystko, co było do wygrania. Ma 34 lata, tylko rok więcej niż Kamil Stoch , zwycięzca styczniowego Turnieju Czterech Skoczni. Morgenstern w 2014 r. odpiął narty z powodu koszmarnego upadku na mamuciej skoczni Kulm. A wcześniej był jednym z najlepszych zawodników świata – uzbierał dwie duże Kryształowe Kule, 11 medali MŚ (rekord) i 23 indywidualne triumfy w PŚ. Po siedmiu latach na sportowej emeryturze nadal mówi: „To trochę smutne, że siedzę w domu i oglądam zawody w telewizji...”.

A ogląda wszystkie. Bardzo uważnie - Andrzejowi Stękale zdążył wytknąć w naszej rozmowie dyskwalifikację z Zakopanego, śmiejąc się: „Nie było to do końca profesjonalne.”

Rozmawialiśmy przed zawodami w Rasnovie, które były próbą generalną przed MŚ ( Oglądaj transmisje MŚ w Eurosporcie i wygraj spotkanie i przelot helikopterem z Thomasem ).

Czy ktoś może pokonać Graneruda? 24-letni Norweg przed obecnym sezonem nigdy nie był na podium w PŚ, a wygrał ponad połowę konkursów tej zimy.

Thomas Morgenstern: To niesamowita statystyka, on zdobędzie Kryształową Kulę z przewagą pewnie ok. 500 punktów nad wiceliderem. I jest oczywiście faworytem mistrzostw w Oberstdorfie. Ale jak wiadomo, na MŚ trzeba najlepszą formę pokazać w tych dwóch decydujących dniach - na skoczni normalnej i dużej, zostawiamy na razie zawody drużynowe. Są skoczkowie, którzy w przeciągu dwóch serii mogą z nim wygrać zarówno na jednej, jak i drugiej skoczni.

O ile dobrze pamiętam, na inaugurację Turnieju Czterech Skoczni Granerud był w Oberstdorfie poza podium [zajął czwarte miejsce, wygrał Karl Geiger, przed Kamilem Stochem i Mariusem Lindvikiem – red.]. Nie był też ani razu na podium PŚ przed tym sezonem - to też fascynujące, ale to występujący w skokach fenomen. Pamiętasz mojego rodaka Thomasa Dietharta? Wygrał TCS w sezonie 2013/14, w poprzednich dwóch właściwie nie startował w PŚ.

Thomas Morgenstern © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

To ciekawy przykład, prowokujący pytanie, czy Granerud też będzie sensacją jednego sezonu?

Mam nadzieję, że nie. Byłaby to wielka strata dla skoków. On lata przepięknie. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że po pełnym sukcesów sezonie pojawia się i duża presja, i wielka chęć obronienia pierwszej pozycji. Pragnienie wejścia na jeszcze wyższy poziom. Letnie treningi z takim nastawieniem mogą być wtedy niebezpieczne dla formy sportowej.

Który element skoków Graneruda daje mu taką przewagę?

Trudno wskazać jeden, u niego działa cały system, wszystko wygląda perfekcyjnie. Widać też siłę mentalną, on nie pęka w drugich seriach. Złapał wyjątkowy "flow', wychodzi na skocznię i po prostu leci bardzo daleko.

Tylko czy będzie tak mocny również na skoczni normalnej, czyli tej mniejszej [w Rumunii na skoczni K-90 Granerud skakał bardzo dobrze, konkurs wygrał, lecz później został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon; następnego dnia był najlepszy podczas zawodów mieszanych – red.]? Uważam, że na tym obiekcie może go pokonać Dawid Kubacki. Tam skacze się inaczej niż na skoczni dużej. Wasz zawodnik lubi mniejsze obiekty, parabola lotu jest u niego wyższa niż u innych, i to mu może pomóc, zwłaszcza jeśli będzie wiało w plecy. A w Oberstdorfie wieczorem często tak właśnie wieje [konkurs na skoczni normalnej rozpocznie się o 16.30, 27 lutego – red.]. Na mniejszej skoczni to może być bardzo istotny czynnik.

Thomas Morgenstern jest ambasadorem Wings for Life World Run © Philip Platzer / Wings for Life World Run

Kubacki będzie bronił tytułu na skoczni normalnej, który zdobył po awansie z 27. miejsca zajmowanego po pierwszej serii. W tym roku błyszczy okazjonalnie, rzadziej niż Kamil Stoch, który w styczniu pokonał Graneruda na wielkiej imprezie.

Geiger również pokonał Graneruda, i to na mamuciej skoczni podczas grudniowych mistrzostw świata w lotach. A jest najlepszy na małych obiektach, tak jak Kubacki.

Stoch w Zakopanem był dopiero 20. i 23. Wróci do wielkich skoków na MŚ? Powtarza od wielu tygodni, że wciąż szuka optymalnej pozycji najazdowej na rozbiegu skoczni. [W Rasnovie był drugi, świetnie wypadł też w mikście - red.]

Wielkie imprezy go nakręcają, już tyle razy to pokazał. Przecież przed TCS też miał problemy, a później fenomenalnie wygrał. Będzie jednym z kandydatów do zwycięstwa na dużej skoczni. Innym na tym obiekcie będzie Stefan Kraft. Wraca do świetnej formy, w Zakopanem wyglądał bardzo fajnie [5. miejsce w drugim konkursie] i uwielbia dużą skocznię w Oberstdorfie.

To nie jest dla niego łatwy sezon. Już w grudniu wiedział, że nie obroni Kryształowej Kuli. A może nawet przed sezonem, bo przez problemy z plecami oddał latem chyba tylko 120 skoków. Później doszło jeszcze zakażenie koronawirusem, de facto zaczął sezon w Oberstdorfie właśnie, podczas TCS. Trzymam za niego kciuki bardzo mocno. Cztery lata temu w Lahti zdobył dwa złota indywidualnie, teraz jedno byłoby okej (śmiech).

Thomas Morgenstern, jaki pilot śmigłowca i Ryoyu Kobayashi © Red Bull Content Pool

Polacy liczą, że niespodziankę może sprawić nowy bohater naszej kadry...

Stękała! Skacze świetnie, jest bardzo dobrze ułożony technicznie. W Zakopanem pierwszy raz stanął na podium, do zwycięstwa [w sobotnim konkursie] zabrakło mu 0,3 pkt, prawda? Centymetry!

Pamiętam, że o tyle wyprzedził Cię Gregor Schlierenzauer na MŚ w Oslo na dużej skoczni...

O, tak? Nie przypominam sobie. Pamiętam jedynie, że wygrałem złoto olimpijskie w Turynie w 2006 r. z przewagą 0,1 pkt nad Andreasem Koflerem. Oczywiście żartuję. Tak to jest w skokach. Stękale zabrakło niewiele, ale i tak drugie miejsce bardzo zwiększy jego pewność siebie.

To samo powiedział Kubacki.

Bo tak działają skoki. Pewność siebie jest kluczowa, a nic tak na nią nie wpływa jak znakomite wyniki.

Z uwagi na formę Stękały, Polacy liczą na zwycięstwo w konkursie drużynowym. Po paru latach przerwy mamy znowu czterech, a nie trzech bardzo mocnych zawodników. Jednak ostatni konkurs drużynowy wygrała Austria, w styczniu w Zakopanem.

I to bez Stefana Krafta. Dlatego my także możemy myśleć o złotym medalu.

Thomas Morgenstern - tak trenował jako skoczek

W Twoich czasach właściwie go nie oddawaliście. Masz siedem złotych krążków z konkursów drużynowych MŚ.

To było fantastyczne, mieliśmy bardzo, bardzo mocny skład.

Już od prawie siedmiu lat helikopter zastępuje Ci narty?

Licencję pilota zrobiłem jeszcze jako skoczek, w 2012 r. Wtedy jednak latałem mało ze względu na treningi, starty itd. Po zakończeniu kariery mam więcej czasu, więc tak - helikopter to trochę substytut skoków. Nie mogę rywalizować z innymi na skoczni, ale w powietrzu nadal jestem.

Dwa lata temu założyłem firmę "The Thomas Morgenstern Helicopter Company" (thomasmorgensternhelicopter.com) i z powietrza pokazuję ludziom piękne austriackie krajobrazy, choć nie tylko. Zapewniamy oczywiście loty wycieczkowe (nawet takie trwające półtorej godziny, latamy także do Włoch), można u nas również zamówić helikopterową taksówkę, czyli przelot z punktu A do punktu B. Lub też lot w celu zrobienia interesujących zdjęć do filmów na przykład.

Mnóstwo zabawy. Różni się to od sportu, ale to nowy rozdział w moim życiu.

Pan pilot Thomas Morgenstern zaprasza na lot... © Red Bull Content Pool

Źródłem tego jest fascynacja byciem w powietrzu?

Chyba tak. Wolność, poczucie swobody. Zafascynowanie możliwością łamania praw grawitacji.

To chyba częste u skoczków, że kręci ich właśnie to "łamanie praw grawitacji", nie tylko na nartach. Dawid Kubacki zrobił parę lat temu licencję pilota szybowcowego. On zresztą również skleja modele samolotów.

Martin Koch jest pilotem, Michael Hayboeck ma licencję, Simon Ammann, Anssi Koivuranta...

Uzależnienie?

Coś w tym rodzaju. Słuchaj, w naszym sporcie latamy na dwóch deskach na odległość ponad 200 metrów.

Trudno "zejść na ziemię"? Adam Małysz z uśmiechem wspominał kiedyś, że po zakończeniu kariery zdarzało mu się opuszczać szybę w samochodzie i wystawiać rękę, by tylko poczuć ten przepływ powietrza...