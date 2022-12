Thomas Thurnbichler: Deskorolka, Guns N’Roses i Adam Małysz

To fakt. Myślę, że bardzo dobrze przepracowaliśmy lato. Widziałem też reakcję zawodników, jak robią postępy. A sezon faktycznie rozpoczęliśmy udanie. Nawet w Ruce było nieźle, a to skocznia, która, moim zdaniem, nie pasuje do techniki Polaków. Mimo tego osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Wykreowali się liderzy, a teraz chcemy podciągnąć tych, którzy pozostają w ich cieniu, młodsze pokolenie.