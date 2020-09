Rekord świata w największym przewyższeniu na rowerze MTB w ciągu 24 godzin

W lipcu, portugalski mistrz w maratonach MTB Tiago Ferreira pokonał podjeżdżając wysokość 17753 m w 24 godziny. Jego niebywały wyczyn został właśnie oficjalnie uznany za rekord świata.

Ferreira wystartował 22 lipca o 10:00 rano, na liczącym 214 metrów przewyższenia podjeździe w São Pedro do Sul w Portugalii. W sumie przejechał 83 okrążenia góra-dół, łącznie pokonując 247,5 km. Przewyższenie, z jakim się zmierzył – 17753 m – to ponad dwukrotna bezwzględna wysokość Mount Everestu. Przez całą dobę miał kilka przerw i znalazł też chwilę na krótki odpoczynek.

Komentując informację o tym, że jego wyczyn wreszcie doczekał się wpisania na karty ksiąg rekordów, Ferreira powiedział: „To dowodzi, jak świetną pracę zespołową wykonaliśmy, ponieważ bez wsparcia i wszystkich, którzy byli tam ze mną, nie mógłbym tego dokonać. To świetne uczucie i to dowodzi, że byłem w stanie zrealizować mój cel”.

Wijąca się trasa z 11 zakrętami, którą Portugalczyk wybrał, stanowiła nie lada wyzwanie. Największy dystans pokonał oczywiście przy świetle dziennym. W nocy Ferreira musiał na nowo zaadaptować się do jazdy. I choć tempo spadło, ambicje nie zmniejszyły się. O poranku motywacji dodała mu możliwość zbliżenia się do sumy przewyższeń równej dwukrotnej wysokości Everestu. Wysiłek opłacił się.

Niezwykła sceneria

To wyzwanie różniło się od tego, co robisz na co dzień. Czy przygotowywałeś się do tego jakoś specjalnie i jeśli tak, to czy przygotowałeś się dostatecznie dobrze?

Nie miałem specjalnego planu treningowego. Robiłem to, co przewidywała moja rutyna treningowa na kwarantannę i starałem się na tym bazować. Były dni, kiedy miałem dwa treningi trwające łącznie około pięciu godzin. W inne, kiedy nie miałem drugiego treningu, jeździłem do trzech godzin, a potem wykonywałem trening siłowy. Jedyną rzeczą, jaką zmieniłem, była objętość – w tym sensie, że miałem jeden dzień w tygodniu, gdzie łącznie trenowałem przez siedem do ośmiu godzin. To miało na celu podniesienie mojej siły i mocy przed próbą.

Ferreira i jego maszyna do zadań specjalnych – Protek Victoria

Czy jakoś modyfikowałeś swój rower, albo inne elementy sprzętu do tego wyzwania?

Nie. To ten sam rower, z mniejszymi zębatkami. Poza pewnymi rzeczami, które robię normalnie, żeby odchudzić nieco rower, jest to taka sama maszyna, jaką każdy może kupić od mojego sponsora. To Protek Victoria.

Tego rodzaju rekordy szybko są pobijane. Odpowiednik twojego na rowerze szosowym bardzo szybko przechodził z rąk do rąk. Czy jeśli ktoś pobije twój, spróbujesz go odzyskać?

Jeśli ktoś pobije mój rekord, moim wyzwaniem będzie zrobienie czegoś innego, za rok, czy dwa lata. Normalnie robi się to na rowerach szosowych, a ja zrobiłem to na rowerze górskim na szutrowej drodze, więc to coś zupełnie innego.

Tiago nie jeździł po gładkim asfalcie

Jak udało ci się zachować dość energii – nie tylko w kwestii odżywiania, ale i mentalnie?

Przed Everestem wiedziałem, że muszę pokonać około 83 okrążeń, więc nic nie mogło odciągnąć od tego mojej uwagi. To one dawały mi motywację. Z punktu widzenia odżywiania, miałem dwie strefy odżywiania – jedną na górze, drugą na dole. Zmuszałem się do jedzenia i picia na każdej, więc nie miałem przerw w dostawie energii. Nawet pięciominutowy spadek energii mógłby zakończyć to wyzwanie.

Ferreira korzystał z jedzenia i picia na górze i na dole

Jak sobie radziłeś z takimi problemami, jak potencjalny kapeć?

Planowałem to. Wiedziałem, że jest taka możliwość, więc przygotowałem się na taką ewentualność. Miałem zestawy w obu punktach żywieniowych. Musiałem zmienić koło na jednym z podjazdów i na całe szczęście stało się to naprawdę blisko punktu, więc mogłem szybko tam dotrzeć i zrobić szybką zmianę. Zabrało mi to niecałą minutę. Koła na zmianę miały to samo ciśnienie w oponach i był to ten sam setup, więc szybko poszło.

Jazda na rowerze w nocy

Powiedziałeś, że jazda o świcie była najtrudniejsza. Jak radziłeś sobie z utrzymaniem koncentracji i niezasypianiem?

Nie spodziewałem się, że to będzie najtrudniejsza część dnia. Raczej wydawało mi się, że to będzie noc. Nie mam pojęcia dlaczego o świcie było tak trudno! Może dlatego, że byłem zmęczony i widziałem wschód słońca, a wciąż byłem na trasie. Podjazdy po całej nocy stały się trudniejsze. W nocy czułem się normalnie. Byłem naładowany, bo wszystko szło dobrze i trzymałem się planu. Zaplanowałem co będę jadł i pił. W nocy polegałem na Red Bullu, ale nie w dzień. W ten sposób mogłem mieć więcej energii wtedy, kiedy jej potrzebowałem. Wypiłem cztery, może pięć puszek przez całą noc. Mój plan żywienia opracowałem z żoną i jednym z moich kolegów.

Ręce trochę bolały

Czy był taki moment, kiedy chciałeś się poddać?

Nie, nigdy. Myśl o poddaniu się ani na chwilę nie przyszła mi na myśl. Ostatnie dwie godziny były bardzo trudne, ale byłem zdecydowany na 83 okrążenia i nie zamierzałem się poddawać wcześniej. W Portugalii mówimy: „Zrobiłbym to nawet, jeśli miałbym to zrobić na czworaka”.

Czego cię to nauczyło, co będziesz mógł wykorzystać podczas ścigania się na zawodach?

Cierpliwości i determinacji. Podczas takiego wyzwania masz wiele czasu, żeby myśleć, dlatego bycie cierpliwym i spokojnym jest super istotne. Wiem, że będąc zdeterminowanym i cierpliwym, mogę osiągnąć cokolwiek zechcę.

Zmęczony, ale szczęśliwy

Jakie dałbyś wskazówki tym, którzy chcieliby się podjąć „everestingu” na MTB?