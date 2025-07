Stare nowe przeboje. Czyje piosenki robią furorę na TikToku?

„Wchodzę do kawiarni, zamawiam kawę, a tu nagle baristka pyta mnie, czy może zadzwonić do znajomych, by się pochwalić, że tam jestem. Bo lubią moje

” – opowiadał kiedyś 52-letni Chino Moreno, wokalista metalowego zespołu Deftones, których numery zaczęły zyskiwać w tej aplikacji nowych, bardzo młodych fanów. Sam zespół nie miał na TikToku nawet swojego konta, Chino ani jego koledzy też nie byli użytkownikami, ale pewnego dnia do nich dotarło, że nagrany w 2006 roku utwór „Cherry Waves” kilkanaście lat później robi furorę jako podkład pod filmy wrzucane na TT właśnie. A to i tak stosunkowo młody numer w porównaniu do tych, które na TikToku potrafią odżyć nawet więcej niż… pół wieku później!