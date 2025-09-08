Deskorolka
Kolejny PRO deskorolkowiec odwiedzi w tym roku Polskę. Mowa tu o TJ Rogersie, który w ramach promocji swojego nowego promodelu buta jeździ po świecie, a już 8 września 2025 zawita do Krakowa. O 15:00 będzie można pośmigać z nim przy Muzeum Narodowym, a o 18:00 przewidziano sesję autografów w Underground Skateshop. Zanim wpadniecie zobaczyć go na żywo, sprawdźcie filmy z jego udziałem, które warto znać.
Pierwszy obrotowy skatepark na zamarzniętym jeziorze
Minirampa na zamarzniętym jeziorze to jedno, ale obrotowy skatepark to już mocno szalony pomysł. Na szczęście TJ'a, Ryana Decenzo i Toreya Pudwilla nie trzeba było dwa razy namawiać.
Keep Smiling
Swój pierwszy przejazd TJ wydał w 2009 roku. Po 16 latach udowadnia, że cały czas jest w świetnej formie i potrafi wydać pełen grubych trików materiał.
Deskorolka na wyspie na Oceanie Indyjskim
Są miejsca, które są pewnikiem na deskorolkowy wyjazd pod kątem atrakcyjności miejscówek. Czasem jednak fajnie eksplorować zupełnie nieznane tereny. Zobaczcie jakie miejsca do jazdy znalazł TJ Rogers i Barney Page na na wyspie Mauritius.
7 min
Deskorolkowa podróż na wyspę Mauritius
Przejazd nagrany w Toronto
Po odkrywaniu najdalszych zakątków świata, warto też pośmigać w najbliższym sercu miejscu. Oto jak TJ poradził sobie na lokalnych miejscówkach w rodzinnym Toronto.