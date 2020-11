, opona w motocyklu Toby'ego Price'a spadła z felgi praktycznie grzebiąc jego szanse na trzeci tytuł. To nie jest coś co się często zdarza, ale podczas dwutygodniowego rajdu po zdradliwych pustyniach Arabii Saudyjskiej może być kosztowne w skutkach.

był niedraśnięty, to incydent ten pozbawił go 16 cennych minut, których nie był w stanie już odrobić, mimo że do przejechania było jeszcze ponad 7000 kilometrów. Price na mecie zameldował się trzeci - ze stratą 24 minut do zwycięzcy, Ricky'ego Brabeca.

Follow Toby Price’s emotional journey from simple country kid to Australia’s first Dakar Rally champion.

Dla Price'a było to piąte podium w piątym starcie na najtrudniejszym rajdzie świata i Australijczyk był już gotowy do zdominowania pozostałej części sezonu 2020 zwieńczonego Rajdem Dakar 2021.

"To był dziwny rok", mówi Price podczas rozmowy przez trzeszczący telefon, wracając z sesji zdjęciowej w Queensland w Australii, gdzie spędził większość tego roku. "Dla nas 2020 miał być pracowitym sezonem jak każdy inny. Byliśmy już gotowi do pozostałych rund Mistrzostw Świata, ale wtedy rozpętała się pandemia i mieliśmy bardzo, bardzo spokojny rok".

Czekałem na to cały rok! Nie ma odwrotu, to pewne! Chcemy cisnąć mocniej i jechać szybciej. Chcemy wygrać!

Toby Price to twardziel jakich mało! Poznajcie jego historię w filmie biograficznym Paying the Price i zajrzyjcie za kulisy tegorocznego zwycięstwa w Rajdzie Dakar 2019!

