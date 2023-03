Toby Price. Po życiowy sukces ruszył z… Warszawy!

Piekielnie mocna, zdolna, szybka, wyrównana. I obłędnie przygotowana do swoich zadań. Młode wilki wiedzą i potrafią wszystko, co umiał Marc Coma, a do tego jadą ultraszybko. I ryzykują na maksa. Wszyscy mają świadomość, że stawka jest diabelsko wyrównana i tylko przekroczenie pewnych granic może dać sukces. Dzisiaj Dakar to szaleństwo. Kiedy ja zaczynałem, absolutnie kluczowa była nawigacja. Dziś nadal jest szalenie ważna, z tą różnicą, że wszystko trzeba robić z wbitym najwyższym biegiem. Grupa kilkunastu zawodników to potrafi i między nimi toczy się walka o zwycięstwo. Młodzi mają dostęp do najlepszego sprzętu na świecie i otoczeni są wybitnymi specjalistami. Mają profesjonalną wiedzę o ludzkim ciele, potrafią się błyskawicznie regenerować, dbać o siebie. Technicznie są wybitnymi zawodnikami, potrafią zrobić na motocyklu wszystko. To zupełnie inny sportowcy. Tak… Dakar bardzo się zmienił w ciągu kilku lat, a ja miałem przyjemność brać aktywny udział w tej rewolucji.