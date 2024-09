Nowa umiejętność odblokowana: Tom Pagès jeździ i lata motocyklu!

Nie wiem. Może to po moim ojcu (śmiech). Mam wrażenie, że mój brat był jeszcze bardziej zaangażowany niż ja. Mam tendencję do myślenia, że to co robię nie jest aż tak ekstremalne, więc to mnie uspokaja. To, co jest skomplikowane, to kiedy jesteś pierwszy: tak naprawdę nie wiesz, gdzie jest granica. Kiedy zaczynasz projekt, jak w Ride & Fly, nigdy tak naprawdę nie wiesz, na czym stoisz, więc nie podejmujesz żadnego ryzyka.