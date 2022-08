Biuro Drylsona: Gorzów Wielkopolski

. Rozpoczęte zadania należy kończyć, dlatego ruszam dalej z tematem. Tym razem Gorzów Wielkopolski. Na stadionie im. Edwarda Jancarza ściga się Stal, ekipa, która wywalczyła cztery medale mniej, niż Unia. Jesteście ciekawi, jak pracuje się na „Jancarzu”, co widać tam idealnie, a czego brakuje? Zapraszam do lektury!

Ocenę lokalizacji mojego miejsca pracy w Gorzowie muszę podzielić na dwa wektory. Jeśli chodzi o wysokość, Gorzów jest mega fajny. Stanowisko komentatorskie ulokowane jest bardzo nisko, tuż nad torem. Nie ma drugiej takiej miejscówki w Polsce. Jednak w orientacji poziomej nie wygląda to już tak różowo. Siedzę ok. 30 metrów za startem, co niesie za sobą kilka konsekwencji. Przy starcie nie widzę dokładnie stojących pod taśmą zawodników, a w przypadku ciasnego finiszu zdarza się, że ciężko mi określić bez powtórek, kto wygrał! Z drugiej strony idealnie widzę wejście w pierwszy łuk, czyli zazwyczaj kluczowy fragment wyścigu żużlowego. Ciekawostką jest to, że stadion leży blisko Warty i mawia się, że nawet jeśli w okolicy pada deszcz, to duża rzeka potrafi zatrzymać prąd burzowy i w Gorzowie rzadko odwołuje się mecze. Jakieś punkty muszę odjąć, ale generalnie bardzo dobrze komentuje mi się z „Jancarza”, więc zabieram tylko jeden.