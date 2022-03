Tomek Kotrych opowiada o swoim wyzwaniu robienia kickflipa przez 365 dni

Pomysł zaczerpnąłem od Jeremy Wray’a, który kiedyś wrzucił coś podobnego u siebie na Insta. Stwierdziłem, że to kozacki pomysł, przez który będę codziennie na desce nie ważne, co by się działo.

Z racji braku czasu, często musiałem czekać na późny wieczór, kiedy moja dziewczyna wróci do domu, a dzieciaki pójdą spać, więc był to parking pod blokiem. Tam było najwięcej flipów.

W życiu złamałem może 10-20 desek razem, więc przy flipie na ziemi mała szansa, żebym to zrobił (śmiech). Miałem drugi setup na „niepogodę” do zadań specjalnych (śnieg, deszcz) i na niej lubiłem najbardziej. Lepiej w niej jeżdżą łożyska niż w regularnej desce.

To był klasyk: godz 23:30, deszcz, za oknem zimno i nagle lampka w głowie, że dzisiaj jeszcze nie zrobiłem flipa. To mimo wszystko były najfajniejsze opcje - motywowały mnie najbardziej.

