Tomek Kotrych o deskorolkowej relacji z synem

to niekwestionowana legenda polskiej deskorolki. Mimo, że prężnie działał, zanim część obecnych czytelników pojawiła się w ogóle na świecie, to najfajniejszy jest fakt, że nadal jest aktywnym skejtem. To właśnie on z

"Ojciec i syn". To by było piękne. Póki co nie ma planów, Marcel jedzie na Woodcamp i mam nadzieję, że jego zajawa powróci w starej wersji, ale nie chcę go cisnąć. Sam musi to pokochać albo i nie. Czas pokaże. Ja i tak czuję się już spełniony, ale liczę na więcej wspólnych sesyjek.