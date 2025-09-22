Tomek Kotrych i Oskar Bryja zapraszają na Red Bull Stroma Ulica

Red Bull Stroma Ulica to zawody łączące klasyczne triki na przeszkodach z downhillem. Forma świetnie sprawdziła się chociażby w Czechach , a już w sobotę 27 września na warszawskiej Agrykoli przekonamy się jak poradzą sobie na niej polscy skejci i skejterki. Sama trasa będzie trochę mniejsza (około 50 metrów), ale na pewno spodobają Wam się specjalnie przygotowane trzy przeszkody. Wszystkich chętnych (zarówno do wzięcia udziału w zawodach jak i kibicowania) zapraszamy tego dnia na Agrykolę do Warszawy. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie wydarzenia . W międzyczasie, aby przybliżyć formułę, zadaliśmy kilka pytań legendzie polskiej deskorolki - Tomkowi Kotrychowi - oraz reprezentantowi polskiej kadry downhillu - Oskarowi Bryji .

Tomek Kotrych

Na czym polega formuła zawodów Red Bull Stroma Ulica?

Red Bull Stroma Ulica aka Red Bull Steep Street to format, który został sprawdzony za granicą, ale w tym roku po raz pierwszy pojawi się u nas w Polsce. Formuła jest prosta -mamy zestawienie przeszkód ustawionych na stromej ulicy, coś na czym dużo skejtów zawsze chciało pojeździć, a nie zawsze jest taka możliwość na polskim streecie.

Gdzie odbędzie się ich polska edycja i skąd pomysł akurat na to miejsce?

Będzie to Warszawa i miejsce, które każdy skejt zna pod kątem downhillu, czyli Agrykola. Jeżeli chodzi o tego typu miejsca to mamy w Warszawie kilka do wyboru, ale to usytuowane jest w dobrym miejscu pod kątem organizacji. Jest tam mało samochodów, szeroka ulica i dłuuugi zjazd. Fajnie, że się udało ogarnąć to właśnie miejsce.

Czy na zawodach odnajdą się jedynie wymiatacze, czy całość będzie tak przygotowana, że każdy znajdzie coś dla siebie?

Staraliśmy się wybrać przeszkody tak, aby wszyscy mogli skorzystać. Pierwotny event, który odbywał się w innych miastach/państwach w poprzednich latach był dedykowany bardziej zaawansowanej grupie riderów. Przeszkód było dużo więcej, przez co były bardziej wymagające. Tutaj skupiliśmy się na 2 przeszkodach z czego z jednej jestem szczególnie zadowolony, ponieważ udało mi się namówić ekipę na przyczepę motocyklową, którą zmieniliśmy w przeszkodę deskorolkową. Wyszło fajnie i mam nadzieję, że nie tylko "PRO" wezmą udział w wydarzeniu, ale każdy kto zawsze miał zajawę pojeździć na takim downhillu. Nie ukrywam, że szczególnie liczę na dziewczyny, o których głównie myślałem przy dobieraniu przeszkody. Także liczę na Was koleżanki.

Oskar Bryja

Mało osób może wiedzieć, że w Polsce została powołana kadra jeżdżąca downhill na deskorolkach. Powiedz proszę ile osób z Twojej wiedzy jeździ w Polsce w tej dyscyplinie? Gdzie są w naszym kraju najlepsze miejsca do takiej jazdy? Z jaką prędkością zjeżdżacie?

W Polsce swego czasu mieliśmy naprawdę liczną scenę downhillową. W swoim prime time myślę, że było ok. 150 aktywnie jeżdżących riderów, ale w 2020 roku ten sport stał się mega problematyczny do uprawiania. Przez prawie 2 sezony nie odbywały się żadne zorganizowane wydarzenia i spowodowało to spory przesiew w naszej dyscyplinie. Aktualnie trudno to oszacować, bo każda ekipa ma swoje spoty, ale myślę, że aktywnie jeździ około 50 osób w Polsce.

Co do spotów to zacząć można wszędzie. Agrykola w Warszawie to przykład miejskiego spotu, który jest idealny na start przygody, żeby nauczyć się podstaw. Potem już czekają góry. W Polsce najlepsze trasy są pod Jelenią Górą i w okolicach Zakopanego. Tam zresztą obok Wadowic rok temu z Kacprem Tarchałą ustanawialiśmy rekord Polski. Mi udało się pojechać 98.5km/h, a Kacprowi 100-105km/h - niestety nie znamy dokładnej prędkości, bo pomiar z GPS’u był niewłaściwy, więc szacujemy to na podstawie prędkościomierza w aucie, które nagrywało ten przejazd.

Co do kadry Polski to udało nam się ją powołać na potrzeby startu w World Skate Games Italia. Powiem szczerze, że było to spełnienie marzeń dla całej naszej piątki. Mimo, że nie było pudła to zajęliśmy wszyscy miejsca w TOP 80 na świecie, z czego jesteśmy i tak bardzo zadowoleni.

Sam poza longboardem zacząłeś jeździć na deskorolce, więc jako osoba uprawiająca obie dyscypliny jak oceniasz pomysł na zawody łączące downhill i triki na przeszkodach?

Uważam, że jest to mega ciekawy pomysł. Jestem ogromnym fanem hill bombów deskorolkowych i tego co robią chłopaki z teamu GX1000. Co prawda jest to kompletnie inna bajka, bo u nas takie contesty polegają na ściganiu się na dół do mety lub na zrobieniu najdłuższego powerslide’a (tutaj rekord polski to około 35 metrów). Natomiast triki na przeszkodach ustawionych na stromej drodze to zdecydowanie bardzo ciekawy i trudny format zawodów. Sam jestem ciekawy jak mi pójdzie, bo Agrykole jako spot znam bardzo dobrze, ale będzie to okazja na przełamanie nie tylko moich barier. Jestem mega ciekawy jak poradzą sobie z tym wyzwaniem skejty z Polski. Może mamy na scenie utalentowanych downhillowców, ale nawet o tym nie wiemy.

Zobacz jak przebiegła czeska edycja:

1 min Red Bull Steep Street 2023 Relacja z zawodów Red Bull Steep Street 2023