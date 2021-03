Warun (i praca) życia: Tomek Ustupski opowiada o zimie w Japonii

Tomek, dlaczego akurat Japonia ?

Tomek Ustupski: Chciałem zobaczyć, czy te japońskie filmy freeride’owe, które widziałem, to nie ściema. Czy to wszystko naprawdę tak magicznie wygląda. Na szczęście okazało się, że tak. Jedzenie, kultura i przede wszystkim niesamowity śnieg to jest to, po co leci się na Hokkaido. Potrafi spaść tam 15 metrów białego złota przez sezon, a okna na pierwszym pietrze znikają czasem początkiem grudnia. Dla kogoś kto robi zdjęcia i uwielbia freeride, to trochę raj na ziemi.

Jesteś lokalsem z Zakopanego, który wychował się na nartach. Czym różni się zima w Japonii od zimy w polskich tratrach?

Ciekawą różnicą jest też to, że zimą na Hokkaido nie ma żadnego zakazu poruszania się poza szlakami, więc legalnie możesz wyjść na każdą górę i zjechać którędy chcesz i nie dostaniesz żadnego mandatu. Dużo większym problemem jest natomiast znalezienie, bądź odkopanie, dobrego miejsca parkingowego

5 metrów świeżego śniegu. Czujesz to? © Tomek Ustupski

Zima na wyspie różni się bardzo, przede wszystkim ilością opadów śniegu. Jak w połowie stycznia wychodzę na Kasprowy i mierzę sobie pokrywę śnieżną, to jest to zazwyczaj około półtora metra. Gdy robiłem to samo na Hokkaido, to było mniej więcej 5 metrów. Śnieg jest tam po prostu niesamowity. Potrafi być tak lekki, że jedziesz swoim śladem sprzed trzech godzin i już ledwo go widać.

Wierzę na słowo.

Góry też są zupełnie inne. Mniejsze i nie aż tak skaliste.Właściwie takie "Szczyrkaido", tylko więcej śniegu. W Tatrach są głównie długie, ostre szczyty do bardziej hardkorowego freeride’u, a Hokkaido jest bardziej łagodne, ale za to najeżone "pillowsami" do skakania. Ilość i puszystość śniegu sporo wybacza, więc można też się trochę więcej poszarpać.

No to, jak to się stało, że wylądowałeś w Japonii jako tour guide i fotograf?

Mój przyjaciel Piotrek Drzastwa był na Hokkaido rok wcześniej i po powrocie opowiadał sporo ciekawych historii, którymi od razu namówił mnie na spróbowanie japońskiej przygody. Celem była agencja NPG, która zajmowała się guidingiem (prowadzeniem wycieczek) i organizacją sesji fotograficznych dla narciarzy i snowboardzistów. Gdy dowiedziałem się, że obie te rzeczy da się ze sobą połączyć w takim miejscu stwierdziłem, że ta praca chyba czekała na mnie przez całe moje życie. Napisałem do nich maila, w którym opisałem swoje doświadczenie i wcześniejsze projekty. Odpisali, że są zainteresowani współpracą i zacząłem ogarniać proces wizowy, który też poszedł gładko. Byłem mega podjarany, że w ramach mojej pracy będę miał okazje zrobić sporo zimowego materiału, a przy okazji podszkolę się jako backcountry guide.

Wcześniej pracowałeś już jako przewodnik w tatrach i europejskich Alpach, dobrze kojarzę?

Tak. We wcześniejszych latach sporo pracowałem z ludźmi w górach. Przeszedłem kilka szkoleń lawinowych i nauczyłem się działać w trudnym terenie. Wieloletnia współpraca z ekipą z Majesty Freeride Camp dużo mi dała i po części zainspirowała do tego, żeby spróbować czegoś więcej niż zdjęcia.

Wystarczył jeden mail. To niesamowite. Wymagali od ciebie specjalnych zaświadczeń i certyfikatów, czy bazowali na tym, co przeczytali w wiadomości, którą im wysłałeś?

Powiem ci, że cała akcja związana z ogarnianiem pracy w Japonii pokazała mi, że większość rzeczy, które chcemy zrealizować jest trzy maile od nas. (śmiech)

Na miejscu przeszedłem kurs lawinowy, żeby otrzymać lokalny certyfikat, a później kilka wewnętrznych szkoleń agencji, która mnie zatrudniła. Mieliśmy “lead-guide’a”, czyli gościa, który ogarnia całą wyspę i zna góry - od najprostszych polanek do trudniejszych sekcji. On pokazał nam różne spoty, w które mogliśmy później brać klientów o różnym poziomie zaawansowania. Na początku pracowałem jako tail-guide (przewodnik zamykający grupę), a lead guide brał odpowiedzialność za całą ekipę i destynacje wycieczki. Dzięki temu mogłem skupić się bardziej na robieniu zdjęć, a w trudnym terenie szedłem na końcu, żeby komuś ewentualnie pomóc. Z czasem, gdy lepiej poznałem teren i nabrałem doświadczenia, zacząłem sam prowadzić grupy.

Czyli poza tym, że jeździłeś na nartach i strzelałeś foty, to normalnie zarabiałeś tam hajs?

Tak, dokładnie. Wszystko zaczęło się jeszcze przed sezonem, bo przyleciałem do Japonii kilka tygodni przed pierwszym porządnym opadem. Wtedy pracowałem po prostu jako foto-guide, chociaż określenie "foto taxi" też całkiem nieźle tu pasuje. Zabierałem ludzi w różne zajawkowe miejsca - góry, jeziorka, wulkany i robiłem im foty. Tak zarabiałem na kursy, które musiałem zaliczyć przed rozpoczęciem pracy na śniegu.

"Co dziś robiłeś w pracy? Nic ciekawego, prowadziłem wycieczkę na wulkan." © Tomek Ustupski

Posklejało ci się to finansowo?

Tak, zdecydowanie. Wyszedłem z założenia, że nie jadę tam zarabiać i oszczędzać, więc nie szczypałem się za bardzo, a mimo to udało mi się przywieźć z powrotem trochę yenów. W Japonii najdroższe było na pewno mieszkanie, więc w 6-osobowej chacie mieszkało 11 osób. Jak zarabiasz w lokalnej walucie, to jedzenie jest dość tanie pod warunkiem, że lubisz lokalną kuchnię, a nie polujesz na hamburgery. Całe szczęście japońska szama jest przepyszna. Za jedzeniem tęsknie prawie tak bardzo, jak za śniegiem. W Europie po nartach zazwyczaj idzie się na parę piwek, na apres ski, i pieniądze znikają z portfela tak szybko, jak się w nim pojawiają. Na Hokkaido zupełnie tego nie widać. Japończycy po całym dniu na śniegu wybierają Onsen, czyli geotermalne spa, które kosztuje troszkę więcej niż jedno piwo w sklepie. Niesamowite, że technologia wykorzystująca źródła termalne jest używana również do podgrzewania dróg w stromych miejscach, a nawet kanałów do topienia śniegu w miastach.

To brzmi tak dobrze, że aż ciężko w to uwierzyć. W której części Japonii wylądowałeś?

Większość czasu spędziłem w okolicach Niseko. To taki najbardziej popularny resort na wyspie, wokół którego można znaleźć mnóstwo dzikich i dziewiczych gór. Działaliśmy raczej lokalnie, ale w promieniu 60-km było bardzo dużo świetnych miejsc do jazdy, więc się nie nudziliśmy.

W zależności od tego, jaka grupa się trafiała, decydowaliśmy się na działania na miejscu albo trip w poszukiwaniu świeżego, nierozjeżdżonego śniegu. Z czasem w mojej głowie pojawiała się mapa terenu, którą starałem się dostosowywać do lokalnych warunków pogodowych, a zwłaszcza kierunków wiatru. Gdy ktoś chciał poskakać, szliśmy na “pillowsy”, jak ktoś chciał bardziej pojeździć na luzie, to szliśmy na otwarte sekcje. Wszystko czego potrzebowaliśmy było dostępne na miejscu. Klienci, z którymi pracowałem byli też bardzo różni. Czasem byli to bogaci Chińczycy, którzy ledwo stali na nartach, a czasem zawodnicy ze Stanów, którzy potrzebowali kilku fotek dla sponsora.

Czy ktoś zamawiał kozacką fotę dla sponsora? © Tomek Ustupski

Czy w Japonii narciarstwo pozatrasowe też jest tak modne jak w Polsce ? Wiesz o co chodzi... Ostatnio na Kasprowym widziałem gościa, który pierwszy raz stał na nartach, ale że skitoury są teraz cool, to zdecydował zaatakować “z grubej rury”.

I tak, i nie. Troche tak jak wszędzie. Ludzie, którzy nie mają doświadczenia kombinują z jazdą przy stoku, ale nie zapuszczają się tak, żeby nie widzieć krzesełka. Ten śnieg też zazwyczaj wybacza im wiele błędów, ale też zdażyło mi się ściągać jednego gościa z gałęzi. Osoby bardziej ogarnięte, które planują jazdę w freeride’owym terenie, zazwyczaj biorą ze sobą przewodników lub zaczynają od szkoleń.

W Japonii, bardzo łatwo jest się pogubić. Przez to, że jest tak duży opad śniegu, prawie cały czas jest tam mgła. Wszystkie góry wyglądają dość podobnie - gdzie nie pójdziesz, znajdziesz fajną polanę i kilka drzew. Jeśli źle zaplanujesz przejazd i zjedziesz do jakiejś doliny, z której musisz podejść dosłownie 300-400 metrów, to przez ilość świeżego śniegu możesz stracić na to nawet pół dnia. Dobrze jest mieć rakiety, splita albo skitoury. Po mocnym opadzie, jest to właściwie niezbędne.

Jak długo byłeś w Japonii?

Dwie zimy.

Jak wyglądają kwestie związane z bezpieczeństwem? Jest tak jak w Europie, czy ten łagodniejszy teren niweluje ryzyko związane z lawinami?

Wygląda na to, że statystycznie lawin jest trochę mniej niż w Alpach czy Tatrach. Wpływają na to głównie dwie rzeczy: ukształtowanie terenu i to, że bardzo rzadko świeci tam słońce. Gdy nie ma lampy, śnieg nie zmienia swojej struktury. Wydawało by się więc, że pod tym względem jest trochę bezpieczniej, ale moim zdaniem, cały czas trzeba być czujnym. Ostatni rok był trochę niestandardowy, bo w drugiej połowie sezonu dużo mniej padało, średnia temperatura była wyższa i trochę tych lawin jednak tam się pojawiło. Na Hokkaido jest jednak sporo innych pułapek, na które według mnie trafia się zdecydowanie częściej niż na lawiny.

Na przykład?

Na przykład geotermalne dziury. Wyspa znana jest z wielu gorących źródeł, które odpowiadają za powstawanie głębokich na kilka metrów jam. No bo wiesz, tam pokrywa to jakieś 5 metrów świeżego śniegu, a to ciepłe powietrze ulatuje sobie cały czas z jakiejś szczeliny, więc śnieg się topi i tworzy się dziura. To nie jest szczelina lodowcowa, więc jak wpadniesz, to pewnie nie złamiesz sobie dwóch piszczeli, ale jednak nagle lądujesz 3 metry pod trasą, po której jechałeś i musisz sobie z tym jakoś poradzić. W takich momentach zdecydowanie warto mieć ze sobą kawałek liny, żeby spokojnie z pomocą ekipy wygrzebać się na powierzchnię.

Drugie niebezpieczeństwo pojawia się przy wahaniach temperatur. Gdy na zmianę robi się ciepło i zimno w pokrywie śnieżnej pojawiają się pęknięcia, które poźniej kamufluje świeży śnieg. Czasem można się zdziwić, gdy w trakcie przejazdu spadnie się kilka metrów pod trasę, aż do bambusów, które zimują sobie pod puchem.

Dość straszenia. Gdybyś miał wybrać najfajniejszą przygodę jaką udało ci się zaliczyć w Japonii to co by to było? Jakaś jazda z prosami, fajny projekt?

Z takich znanych zimowych twarzy z którymi udało mi się złapać to np. Pep Fujas, Chris Benchetler, Gen Sasaki czy Jossi Wells.

Nigdzie na świecie nie ma takich warunków! © Tomek Ustupski

A poza przygodami z prosami? Jakieś najmilsze wspomnienia?

Hmm… Jest kilka miejscówek, o których dowiedziałem się od lokalsów. Te spoty są trochę schowane, bo jak wiadomo, każdy chce mieć jak najlepszy warun dla siebie. Są to takie "zony" z wielkimi pillowsami, które zazwyczaj "ustawione" były w rzędzie. Zjeżdżając z jednego trzeba było już zrobić całą resztę. Zabierałem tam tylko najlepszych ziomków albo sam atakowałem spot w swoim stylu. Nie wykorzystałem pełnego potencjału fotograficznego tych miejscówek i z paroma pillowsami mam jeszcze prywatne porachunki do załatwienia. To piękne wspomnienie, ale trzeba będzie tam wrócić.

Bardzo lubię też wulkan, który nazywa się Yotei. Według lokalsów jest to święta góra. Japończycy mają różne wierzenia na jej temat, a to tylko dodaje jej magii.

Opowiesz o tym, czy to wiedza tylko dla wtajemniczonych?

Jest tam takie źródło, które wypływa spod wulkanu. Japończycy wierzą, że woda z tego źródła ma magiczną moc uzdrawiania. Generalnie jeśli pójdziesz w okolicy do jakiegoś lekarza, to prawdopodobnie przepisze jakieś leki, ale kontrolnie dorzuci też do recepty picie wody z magicznego źródełka.

Co ty mówisz?

Nieźle co? Jak wychodziłem z ludźmi w góry, to często im mówiłem, żeby nie kupowali wody, tylko brali butelki, a po drodze podjedziemy do świętego źródła i uzupełnimy je wodą. Do teraz nie wiem, czy wierzę w jej moc, ale skoro tak wyglądał lokalny zwyczaj, to fajnie było być jego częścią.

Idealny środek transportu na Japonię - ratrak z gąsienicami © Tomek Ustupski

Jakie narty na Japonię?

Ja jeździłem na Bent Chetlerach 120. To jest najbardziej freestyle’owa powderówka na rynku. Krzysiu Bent Chetler wie, co jest grane.

Krzysiu Bent Chetler wie, co jest pięć.

Dokładnie. (śmiech) Jest połączeniem parkowego szczura i freeride’owego wymiatacza, więc w swoim własnym modelu nart doskonale połączył obie te rzeczy. Sam też tworzy grafiki, projektuje deski od podstaw i pokazuje jak powinno się na nich jeździć. Postanowiłem zaufać Krzysiowi.

Widziałeś szatę graficzną na 2022? Ja spędziłem chyba z godzinę oglądając ją na internecie i szukając pierwszych opinii po testach.

Widziałem, że team Atomica już na nich pyka, ale jeszcze nie sprawdzałem na stronie, jak dokładnie wyglądają wszystkie szczegóły. Generalnie te, które mam, bardzo polecam.

Namówiłeś mnie. Chcę polecieć do Japonii. Co zabrać, na jak długo jechać i jak się do tego przygotować?

Myślę, że nie warto jechać na tydzień. Pierwsze trzy dni zazwyczaj traci się na walkę z jetlagiem, więc w przypadku krótkiej wycieczki, w zasadzie połowa odpada nam na ból głowy i dopasowanie się do nowej sytuacji. Warto też celować w warun, który jest tam często, ale jednak nie zawsze. Moim zdaniem, żeby trip miał sens trzeba wyjechać na co najmniej dwa tygodnie. Pierwsze trzy lub cztert dni poświęcić na jazdę w resortach, żeby wjeździć się w narty i poczuć śnieg.

Prawdziwa śnieżna Japonia zaczyna się jednak poza resortami. Żeby zwiedzić ją naprawdę porządnie, obowiązkowo trzeba mieć ze sobą foki i sprzęt do podchodzenia. Do tego całe lawinowe ABC, kawałek liny i power bank - czyli właściwie klasyczny górski zestaw. Odpuścił bym pakowanie czekana, przez dwie zimy nie miałem sytuacji, w której mógłby się tam przydać.

A kiedy lecieć?

Styczeń lub luty. W tych miesiącach warun to niemal pewniak. Warto też omijać chiński nowy rok, bo w tym okresie w Hokkaido pojawia się mnóstwo Azjatów i robi się niezłe mrowisko.

Wracasz?

Na bank, jak tylko świat się lekko uspokoi. Czuję, że mam tam jeszcze kilka misji do zrealizowania. W tym roku musi tam być ciekawie, bo przez pandemię turyści nie mogą sobie pozwolić na podróżowanie, opady śniegu są na rekordowym poziomie. Lokalsi mają wyspę w pełnej okazałości tylko dla siebie. Tak, jak 20 lat temu.

Pełna wysyłka w japońskim stylu © Tomek Ustupski

Czyli odpalamy w przyszłym roku?

Zdecydowanie!

