Zjazd tyłem na jednym kole ze skoczni narciarskiej? To naprawdę możliwe!

Zjazd rowerem po stromym zboczu to dla "zwykłych śmiertelników" nie lada wyzwanie. A zrobienie tego tyłem, balansując tylko na przednim kole, wydaje się praktycznie niemożliwe. Ale właśnie to udało się osiągnąć japońskiemu zawodnikowi

po dwóch latach skrupulatnych przygotowań, ćwiczeń i ponad 50 próbach!