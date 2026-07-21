Rowery
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Trial
Zjazd tyłem na jednym kole ze skoczni narciarskiej? To naprawdę możliwe!
Rowerowe „Mission: Impossible”? Tak trzeba to opisać. Tomomi Nishikubo zjechał ze skoczni narciarskiej na rowerze... tyłem... i to jadąc wyłącznie na przednim kole. Niemożliwe? A jednak!
Zjazd rowerem po stromym zboczu to dla "zwykłych śmiertelników" nie lada wyzwanie. A zrobienie tego tyłem, balansując tylko na przednim kole, wydaje się praktycznie niemożliwe. Ale właśnie to udało się osiągnąć japońskiemu zawodnikowi Tomomiemu Nishikubo po dwóch latach skrupulatnych przygotowań, ćwiczeń i ponad 50 próbach!
27 maja 2026 roku Nishikubo zjechał z po zeskoku skoczni narciarskiej w Hakubie w Japonii. Średnie nachylenie wynosiło 37,5 stopnia, a japoński rider balansował na przednim kole - i to jadąc tyłem! To trik znany jako „fakie nose manual”. Zobacz w poniższym filmie, jak wyglądały kulisy całej akcji:
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Dwa rekordy Guinnessa w jednej próbie!
Dzięki temu przejazdowi Nishikubo nie tylko przeniósł rowerowy trial na nieznany dotąd poziom, ale przy okazji ustanowił dwa nowe rekordy Guinnessa. Pierwszy, to „fakie nose manual” wykonany na najstromszym zboczu w historii, drugi to dystansu pokonany w tej pozycji – 136,6 m.
To, co sprawia, że te rekordy są jeszcze bardziej imponujące, to fakt, że przy próbach zawodnik osiągał prędkość ponad 60 km/h i musiał utrzymać równowagę na przednim kole przez 35 sekund. Te szalone parametry sprawiają, że zaczynamy wątpić zasadność praw fizyki, ale dowody i pomiary mówią same za siebie.
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Pora na rekord!
Nishikubo zawsze marzył o wykonaniu swojego popisowego triku, czyli „fakie nose manual”, w naprawdę wyjątkowym miejscu. To firmowa sztuczka tego zawodnika, która zasługiwała na to, by zaprezentować ją na odpowiedniej arenie!
Japończyk szukał odpowiedniego miejsca latami i w końcu trafił Po spektakularnym rekordzie skoczka narciarskiego Ryōyū Kobayashiego, który skoczył na nartach na odległość ponad 291 metrów, Nishikubo zrozumiał, że skocznia w Hakubie idealnie nada się do realizacji szalonego pomysłu.
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Dwa lata pracy nad dwoma rekordami
W sierpniu 2024 roku Nishikubo wybrał się do Hakuby, by sprawdzić teren i przekonać się, czy jego marzenie da się zmienić w rzeczywistość. Pomiary, testy i wyliczenia były po jego stronie.
W następnym roku zawodnik był gotowy do pierwszej próby. Niestety, seria 35 przejazdów ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem. Mimo pierwotnego rozczarowania Nishikubo zachował pozytywne nastawienie, zidentyfikował problemy i wyzwania i postanowił przygotować się jeszcze lepiej.
Po testach w sezonie 2025, Tomomi zrozumiał, że jeśli uda mu się zapewnić wystarczającą przyczepność między oponami a nawierzchnią skoczni narciarskiej, a także utrzymać prędkość dzięki kontrolowanemu hamowaniu, realizacja niezwykłego pomysłu może okazać się możliwa!
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50 prób i wielki sukces
Chcąc dać sobie jak największą szansę na sukces, Nishikubo zbudował 10-metrową skocznię treningową o takim samym nachyleniu. Przetestował cztery różne rodzaje opon, a potem zmodyfikował je, dodając specjalne metalowe kolce, żeby poprawić przyczepność.
Następnie, 34-latek wrócił do Hakuby, żeby przetestować swoje rozwiązania. Okazało się, że przyczepność nie jest już problemem, wszystkie problemy zostały rozwiązane, a szanse na powodzenie misji mocno wzrosły!
Niestety, pierwszego dnia testów lepsza przyczepność przełożyła się na tak dużą siłę hamowania, że hamulce zaczęły się przegrzewać. Pod koniec drugiego dnia wszystkie 10 zapasowych kompletów tarcz hamulcowych wylądowało w koszu.
Trzeciego dnia Nishikubo zamienił klocki hamulcowe z żywicy na metalowe i od razu zauważył różnicę. Przegrzanie nie stanowiło już problemu, a sukces wydawał się bliższy niż kiedykolwiek. Do kolejnych prób podszedł z dużą pewnością siebie i ponad dwa lata po tym, jak wpadł swój niezwykły pomysł, zaliczył przejazd, którym zszokował fanów dwóch kółek na całym świecie!