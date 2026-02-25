Tony Hawk jeżdżący na łyżwach w Chicago w zremasterowanej grze Tony Hawk's Pro Skater 3+4.
Lista postaci z Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: od Bama Margery po Doom Slayera

Legenda deskorolki powraca z zupełnie nową grą, w której pojawiają się nowe twarze, ale również gwiazdy skateboardingu
Autor: tłum. Filip Nowak
Yuto Horigome

Yuto Horigome is the biggest force in skateboarding today. The Tokyo native has already done it all, including the largest redemption arc in competitive skating.

JaponiaJaponia

Jamie Foy

Pochodzący z Florydy Jamie Foy uzyskał prestiżowy tytuł Skater of the Year 2017 od magazynu Thrasher.

USAUSA

Zion Wright

Zion Wright pochodzący z Florydy to jedno z największych nazwisk w dzisiejszej deskorolce.

USAUSA

Leticia Bufoni

Brazylijska ikona jest pięciokrotną złotą medalistką X Games, która przełamuje bariery w damskiej deskorolce.

BrazyliaBrazylia

Margielyn Didal

A gold medallist at 2018 Asian Games, Margielyn Didal is a street skateboarder from the Philippines who's chasing some big dreams.

PhilippinesPhilippines

Po fenomenalnym sukcesie Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, kolejna odsłona tej nostalgicznej serii remake’ów w końcu została potwierdzona. Nowy pakiet, pierwotnie wydany odpowiednio w 2001 i 2002 roku, da fanom szansę na jazdę na deskorolce w ich ulubionych parkach z zachwycająco odświeżoną grafiką i listą legend skateboardingu, współczesnych gwiazd i kilku niesamowitych postaci z dodatków DLC. Przyjrzyjmy się wszystkim potwierdzonym do tej pory postaciom z Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, a także jednej plotce.
Tony Hawk

Tony Hawk jeździ na deskorolce w odlewni stali w odświeżonej wersji gry Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

Tony Hawk powraca z wieloma przyjaciółmi w THPS3+4

© Activision

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: prawdopodobnie najbardziej wpływowy deskorolkowiec wszech czasów, był ikoną skateboardingu od początku lat 80. do początku XXI wieku, będąc pionierem stylu vert i zaliczając pierwsze 900 (w 1999 roku).
Rozgrywka: jego charakterystyczna dziewięćsetka prawdopodobnie powróci wraz z podwójnym KF do Indy i 1-2-3-4 Air.
Yuto Horigome

Yuto Horigome w nowoczesnym budynku w Tokio w Japonii.

Yuto Horigome jest obecnie prawdopodobnie najlepszym skejtem na świecie

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Pierwszy raz pojawił się w: Nowy zawodnik
Kariera: urodzony w Tokio Yuto jest jednym z najbardziej utytułowanych deskorolkowców na świecie. Ma na koncie trzy zwycięstwa w SLS, dwa złote medale X Games i największe osiągnięcie – pierwszy złoty medal w olimpijskich zawodach w kategorii deskorolka.
Rozgrywka: Horigome to jeden z najbardziej utalentowanych technicznie skejtów wszech czasów, potrafiący wykonywać płynne grindy i slide'y.
Jamie Foy

Pierwszy raz pojawił się w: Nowy zawodnik
Kariera: Pochodzący z Florydy Jamie Foy to współczesna legenda skateboardingu, który w 2017 i 2024 roku został uhonorowany tytułem Skater of the Year przez magazyn Thrasher. Ma na swoim koncie także trzy medale X Games.
Rozgrywka: Foy to skejt specjalizujący się w stylu ulicznym szczególnie lubiący poręcze, więc spodziewamy się, że jego odpowiednik w grze będzie miał wyjątkowe wyważenie grindów.
Jamie Foy na Red Bull Drop In w Santiago.

Jamie Foy - Backside Tailslide

© Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

Zion Wright

Pierwszy raz pojawił się w: Nowy zawodnik
Kariera: Zion Wright zrobił furorę w amerykańskiej deskorollce, dołączając do reprezentacji olimpijskiej USA.
Rozgrywka: Wright świetnie sprawdza się zarówno na ulicznych miejscówkach jak i na kątach.
Zion Wright na The Edge w Nowym Jorku.

Zion Wright na dachu wierzowca

© Atiba Jefferson/Red Bull Content Pool

Letícia Bufoni

Pierwszy raz pojawiła się w: Tony Hawk’s Pro Skater 5 (2015)
Kariera: Brazylijska skejterka Letícia Bufoni przeszła na zawodowstwo w wieku zaledwie 14 lat i w latach 2010-2013 była uznawana za najlepszą jeżdżącą dziewczynę na świecie. Jest jedyną, która zdobyła trzy złote medale X Games w tym samym roku.
Rozgrywka: Jej odpowiednik w grze ma dobrze zbalansowane statystyki i specjalne triki.
Ikona skateboardingu Leticia Bufoni wykonuje perfekcyjny frontside feeble grind podczas Red Bull Drop In Tour w Florianópolis.

Leticia Bufoni – Feeble Grind

© Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

Margie Didal

Pierwszy raz pojawiła się w: Nowa zawodniczka
Kariera: Margie Didal rozpoczęła swoją przygodę z deskorolką na słonecznych ulicach Cebu City na Filipinach. Brała udział w Igrzyskach Olimpijskich 2020, Red Bull Skate Level 2022 oraz Igrzyskach Azjatyckich 2022.
Rozgrywka: Jeździ szaleńczo, świetnie radzi sobie w skokach i wykonywaniu trudnych grindów.
Na wyspie Cebu na Filipinach Margielyn Didal wykonuje perfekcyjny frontside boardslide.

Margielyn Didal - Frontside Boardslide

© Dani Bautista/Red Bull Content Pool

Chloe Covell

Pierwszy raz pojawiła się w: Nowa zawodniczka
Kariera: Najmłodsza skejterka w składzie THPS3+4. Została najmłodszą złotą medalistką X Games w 2023 roku i brała udział w Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.
Rozgrywka: Covell znana jest ze swoich niesamowitych sztuczek z łączeniem trików.
Bob Burnquist

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: Ten Brazylijczyk-Amerykanin ma na swoim koncie niesamowite osiągnięcia, m.in. osiągnięcie w 2001 r. najwyższego wyniku w jakiejkolwiek imprezie X Games.
Rozgrywka: Burnquist specjalizuje się w jeździe na swoją nogą, ale również switch. Spodziewamy się, że jego popisowy trik One-Footed Smith Grind, powróci w THPS3+4.
Steve Caballero

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)
Kariera: Ten kalifornijski deskorolkowiec jest legendą w świecie jazdy na vercie. Wymyślił wiele trików, a w tym fakie bs 360 ​​i frontside boardslide.
Rozgrywka: Ten zwariowany skejt to świetna opcja dla graczy, którzy skupiają się na trikach vertowych, ponieważ jego powietrzne ewolucje są już legendarne.
Kareem Campbell

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: Campbell wkroczył na scenę na początku lat 90. i stał się legendą po występie w kilku filmach World Industries, w tym New World Order i Trilogy.
Rozgrywka: Campbell celuje w techniczne triki, a wśród jego popisowych numerów znajdują się frontside kickflip, kickflip underflip i casper slide.
Eric Koston

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)
Kariera: Urodzony w Tajlandii i wychowany w Kalifornii Eric Koston osiągnął w swojej karierze wiele sukcesów, zajmując pierwsze miejsca w X Games 2003 i X Games Global Championship.
Rozgrywka: Koston najlepiej sprawdza się w grindach, lipach i flipach. Jego popisowe triki to kickflip, lazer flip i różne manule (świetne do łączenia trików).
Rodney Mullen

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)
Kariera: Mullen jest jednym z pionierów nowoczesnego skateboardingu. Uważa się, że stworzył kilka podstawowych trików, w tym flatground ollie, kickflip, heelflip, 360 flip czy impossible.
Rozgrywka: Ten wirtuoz jazdy ulicznej słynie z trików na płaskim terenie, manuali i revertów, co czyni go niesamowitym w łączeniu długich kombinacji. Jego popisowym trikiem jest darkslide.
Chad Muska

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: Chad Muska w latach 90. XX wieku zdobył sławę w skateboardingu ulicznym, wykonując ogromne kickflipy jako członek Toy Machine, a później Shorty’s. Wystąpił w legendarnych filmach, takich jak Welcome to Hell i Fulfill the Dream.
Rozgrywka: To wszechstronny zawodnik o zrównoważonych statystykach. Jego specjalne triki świetnie łączą się z efektownymi manualami.
Andrew Reynolds

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: Andrew Reynolds był jednym z pierwszych skejterów sponsorowanych przez Birdhouse, a później założył firmę Baker Skateboards.
Rozgrywka: Reynolds jest najbardziej znany ze swojego popisowego triku - frontside kickflipa.
Geoff Rowley

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: W wieku 18 lat Geoff Rowley uciekł z pochmurnego nieba Liverpoolu w Anglii, aby jeździć na desce z najlepszymi w Kalifornii. Znany jest z brawurowych skoków przez gapy i zdobył tytuł Skater of the Year magazynu Thrasher w 2000 roku.
Rozgrywka: Geoff to kolejny wszechstronny skejt, który potrafi osiągać duże prędkości i wykonywać duże skoki.
Elissa Steamer

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: Elissa Steamer utorowała drogę skejterkom na całym świecie, stając się pierwszą kobietą, która przeszła na zawodowstwo w 1998 roku. Zdobyła wiele złotych medali na X Games i została wprowadzona do Galerii Sław Skateboardingu w 2015 roku.
Rozgrywka: Elissa znana jest ze swojego płynnego stylu i umiejętności łączenia ze sobą trików i płynnymi manualami.
Jamie Thomas

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: Thomas nazywany „The Chief”, to kolejny absolwent Toy Machine. Założyciel Zero Skateboards zapewnił sobie miejsce w historii skateboardingu w 1997 roku, kiedy wykonał tzw. Leap of Faith – ollie z dwupiętrowych schodów.
Rozgrywka: Thomas jeździ szybko i mocno, a dzięki wysokiej statystyce Air jest w stanie wykonywać również dobrze punktowane skoki.
Nora Vasconcellos

Pierwszy raz pojawiła się w: Nowa zawodniczka
Kariera: Pochodzący z Pembroke w stanie Massachusetts, wschodzący zawodowiec jeździ na deskorolce dla firm adidas i Welcome Skateboards.
Rozgrywka: Nora świetnie radzi sobie z poręczami i schodami.
Riley Hawk

Pierwszy raz pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater HD (2012)
Kariera: Riley poszedł w ślady swojego słynnego ojca, jeżdżąc dla topowych marek Baker i Lakai Shoes.
Rozgrywka: Riley znany jest ze swojej wszechstronności, dzięki czemu dysponuje świetnym zestawem dobrze wyważonych statystyk.
Tyshawn Jones

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)
Kariera: Jones znany jest ze swoich odważnych trików ulicznych, a sławę zyskał dzięki występowi w filmie Supreme z 2014 r. zatytułowanym Cherry.
Rozgrywka: Jones doskonale radzi sobie z pokonywaniem dużych przeszkód. Jeśli szukasz ulicznego skejta, który potrafi wykonywać wysokie skoki, to będzie twój idealny wybór.
Shane O' Neill

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)
Kariera: Australijski zawodowiec Shane O’Neill słynie z wybitnych występów na zawodach. Zdobył wiele złotych medali na X Games, SLS i Tampa Pro.
Rozgrywka: Techniczne triki Shane'a są już legendarne. Jeśli chcesz popisać się na płaskim terenie, jego zestaw sztuczek jest dla Ciebie.
Leo Baker

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)
Kariera: Leo Baker może pochwalić się bogatą karierą, zdobył wiele medali i został najmłodszym finalistą X Games mając zaledwie 14 lat.
Rozgrywka: Styl Baker jest płynny i kontrolowany, co pozwala mu na bezproblemowe łączenie długich serii trików.
Aori Nishimura

Po raz pierwszy pojawiła się w: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)
Kariera: Wśród osiągnięć tej tokijskiej skejterki znajdują się: złoto X Games i tytuł Mistrza Świata w Skateboardingu w 2019 roku.
Rozgrywka: Ta uliczna skejterka charakteryzuje się precyzyjnym grindowaniem, więc jeśli szukasz postaci z doskonałą równowagą, to właśnie ona będzie najlepszym wyborem.
Rune Glifberg

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: Nazywany duńskim niszczycielem, Glifberg to legenda europejskiej sceny skateboardingu. Brał udział we wszystkich X Games (zdobywając 12 medali) i reprezentował Danię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020.
Rozgrywka: Jego popisowe triki to kickflip mctwist, christ air i one foot japan air.
Bucky Lasek

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)
Kariera: Imponujące CV Laska obejmuje 13 medali X Games, w tym 10 złotych. Ma również na swoim koncie udaną karierę w motocrossie.
Rozgrywka: Lasek jest jednym z najlepszych skaterów w serii. Jego popisowy trik – Bucky’s backflip – jest jednym z najwyżej punktowanych vertowych trików w serii.
Rayssa Leal

Pierwszy raz pojawiła się w: Nowa zawodniczka
Kariera: Ta brazylijska skejterka po raz pierwszy zaznała sławy w wieku 11 lat, kiedy nagranie z jej występu w przebraniu wróżki stało się viralem. Dziewięć lat później jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w kobiecym skateboardingu, zdobywając srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich 2020 w wieku zaledwie 13 lat.
Rozgrywka: Choć postawa Leal jest nieco dziwaczna, jej sztuczki są zupełnie inne. Łączy w sobie szeroki wachlarz stylów, z łatwością wykonując technicznie oszałamiające sztuczki z obrotami, grindami i manualami.
Aurélien Giraud

Pierwszy raz pojawił się w: Nowy zawodnik
Kariera: Francuski zawodowiec zasłynął ze zdobycia złotego medalu na Mistrzostwach Świata w Skateboardingu w 2023 roku. Następnie reprezentował swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich w 2020 roku.
Rozgrywka: Giraud jest skejtem ulicznym, więc można się spodziewać, że świetnie poradzi sobie ze skomplikowanymi trikami i płynnymi przejściami.
Nyjah Huston

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Project 8 (2006)
Kariera: Huston to współczesna legenda, zdobywca wielu złotych medali zarówno na X Games, jak i SLS World Tour.
Rozgrywka: Huston słynie z wykonywania ogromnych skoków i najlepiej sprawdza się u graczy, którzy lubią wykonywać efektowne sztuczki.
Lizzie Armanto

Pierwszy raz pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 5 (2015)
Kariera: Armanto ma na swoim koncie wiele nagród, w tym tytuły mistrzyni świata w skateboardingu z lat 2010-2012.
Rozgrywka: Wybierz ją, jeśli zależy ci na wysokich skokach i efektownych obrotach.
Bam Margera (podobno)

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 3 (2001)
Kariera: Gwiazda CKY i Jackass, Bam Margera, pierwotnie nie był uwzględniony w składzie THPS3+4, ale ostatnio pojawiły się plotki, że sam Tony Hawk osobiście poprosił o dodanie Bama do składu. Być może będziemy musieli poczekać do premiery gry, aby dowiedzieć się czy ten ulubieniec fanów będzie ponownie grywalny.
Rozgrywka: Ten zwariowany skejter słynie z brawurowych wybryków.
Doom Slayer (edycja deluxe i kolekcjonerska)

Po raz pierwszy pojawił się w: Doom (1993)
Kariera: Doom Slayer jest bardziej znany z zabijania demonów niż z jazdy na deskorolce. Teraz debiutuje w THPS w edycji Digital Deluxe. Rozwalaj skatepark z tym kultowym bohaterem gier.
Rozgrywka: Doom Slayer ma dwa ekskluzywne tajne ruchy, ale będziemy musieli poczekać na premierę gry, żeby je odkryć. W zwiastunie widzimy go szlifującego swoją kultową piłę łańcuchową.
Revenant (edycja deluxe i kolekcjonerska)

Po raz pierwszy pojawił się w: Doom II (1994)
Kariera: Revenant jest znany jako jeden z najbardziej upartych wrogów Doom Slayera w serii Doom, siejący chaos za pomocą miotaczy ognia zamontowanych na ramionach.
Rozgrywka: Revenant m dwa tajne ruchy, z których jeden najwyraźniej nawiązuje do wszechobecnego mema Doot.

Gry