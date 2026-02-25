Lista postaci z Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: od Bama Margery po Doom Slayera

Po fenomenalnym sukcesie Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, kolejna odsłona tej nostalgicznej serii remake’ów w końcu została potwierdzona. Nowy pakiet, pierwotnie wydany odpowiednio w 2001 i 2002 roku, da fanom szansę na jazdę na deskorolce w ich ulubionych parkach z zachwycająco odświeżoną grafiką i listą legend skateboardingu, współczesnych gwiazd i kilku niesamowitych postaci z dodatków DLC. Przyjrzyjmy się wszystkim potwierdzonym do tej pory postaciom z Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, a także jednej plotce.

01 Tony Hawk

Tony Hawk powraca z wieloma przyjaciółmi w THPS3+4 © Activision

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: prawdopodobnie najbardziej wpływowy deskorolkowiec wszech czasów, był ikoną skateboardingu od początku lat 80. do początku XXI wieku, będąc pionierem stylu vert i zaliczając pierwsze 900 (w 1999 roku).

Rozgrywka: jego charakterystyczna dziewięćsetka prawdopodobnie powróci wraz z podwójnym KF do Indy i 1-2-3-4 Air.

02 Yuto Horigome

Yuto Horigome jest obecnie prawdopodobnie najlepszym skejtem na świecie © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Pierwszy raz pojawił się w: Nowy zawodnik

Kariera: urodzony w Tokio Yuto jest jednym z najbardziej utytułowanych deskorolkowców na świecie. Ma na koncie trzy zwycięstwa w SLS, dwa złote medale X Games i największe osiągnięcie – pierwszy złoty medal w olimpijskich zawodach w kategorii deskorolka.

Rozgrywka: Horigome to jeden z najbardziej utalentowanych technicznie skejtów wszech czasów, potrafiący wykonywać płynne grindy i slide'y.

03 Jamie Foy

Pierwszy raz pojawił się w: Nowy zawodnik

Kariera: Pochodzący z Florydy Jamie Foy to współczesna legenda skateboardingu, który w 2017 i 2024 roku został uhonorowany tytułem Skater of the Year przez magazyn Thrasher. Ma na swoim koncie także trzy medale X Games.

Rozgrywka: Foy to skejt specjalizujący się w stylu ulicznym szczególnie lubiący poręcze, więc spodziewamy się, że jego odpowiednik w grze będzie miał wyjątkowe wyważenie grindów.

Jamie Foy - Backside Tailslide © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

04 Zion Wright

Pierwszy raz pojawił się w: Nowy zawodnik

Kariera: Zion Wright zrobił furorę w amerykańskiej deskorollce, dołączając do reprezentacji olimpijskiej USA.

Rozgrywka: Wright świetnie sprawdza się zarówno na ulicznych miejscówkach jak i na kątach.

Zion Wright na dachu wierzowca © Atiba Jefferson/Red Bull Content Pool

05 Letícia Bufoni

Pierwszy raz pojawiła się w: Tony Hawk’s Pro Skater 5 (2015)

Kariera: Brazylijska skejterka Letícia Bufoni przeszła na zawodowstwo w wieku zaledwie 14 lat i w latach 2010-2013 była uznawana za najlepszą jeżdżącą dziewczynę na świecie. Jest jedyną, która zdobyła trzy złote medale X Games w tym samym roku.

Rozgrywka: Jej odpowiednik w grze ma dobrze zbalansowane statystyki i specjalne triki.

Leticia Bufoni – Feeble Grind © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

06 Margie Didal

Pierwszy raz pojawiła się w: Nowa zawodniczka

Kariera: Margie Didal rozpoczęła swoją przygodę z deskorolką na słonecznych ulicach Cebu City na Filipinach. Brała udział w Igrzyskach Olimpijskich 2020, Red Bull Skate Level 2022 oraz Igrzyskach Azjatyckich 2022.

Rozgrywka: Jeździ szaleńczo, świetnie radzi sobie w skokach i wykonywaniu trudnych grindów.

Margielyn Didal - Frontside Boardslide © Dani Bautista/Red Bull Content Pool

07 Chloe Covell

Pierwszy raz pojawiła się w: Nowa zawodniczka

Kariera: Najmłodsza skejterka w składzie THPS3+4. Została najmłodszą złotą medalistką X Games w 2023 roku i brała udział w Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Rozgrywka: Covell znana jest ze swoich niesamowitych sztuczek z łączeniem trików.

08 Bob Burnquist

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: Ten Brazylijczyk-Amerykanin ma na swoim koncie niesamowite osiągnięcia, m.in. osiągnięcie w 2001 r. najwyższego wyniku w jakiejkolwiek imprezie X Games.

Rozgrywka: Burnquist specjalizuje się w jeździe na swoją nogą, ale również switch. Spodziewamy się, że jego popisowy trik One-Footed Smith Grind, powróci w THPS3+4.

09 Steve Caballero

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)

Kariera: Ten kalifornijski deskorolkowiec jest legendą w świecie jazdy na vercie. Wymyślił wiele trików, a w tym fakie bs 360 ​​i frontside boardslide.

Rozgrywka: Ten zwariowany skejt to świetna opcja dla graczy, którzy skupiają się na trikach vertowych, ponieważ jego powietrzne ewolucje są już legendarne.

10 Kareem Campbell

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: Campbell wkroczył na scenę na początku lat 90. i stał się legendą po występie w kilku filmach World Industries, w tym New World Order i Trilogy.

Rozgrywka: Campbell celuje w techniczne triki, a wśród jego popisowych numerów znajdują się frontside kickflip, kickflip underflip i casper slide.

11 Eric Koston

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)

Kariera: Urodzony w Tajlandii i wychowany w Kalifornii Eric Koston osiągnął w swojej karierze wiele sukcesów, zajmując pierwsze miejsca w X Games 2003 i X Games Global Championship.

Rozgrywka: Koston najlepiej sprawdza się w grindach, lipach i flipach. Jego popisowe triki to kickflip, lazer flip i różne manule (świetne do łączenia trików).

12 Rodney Mullen

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)

Kariera: Mullen jest jednym z pionierów nowoczesnego skateboardingu. Uważa się, że stworzył kilka podstawowych trików, w tym flatground ollie, kickflip, heelflip, 360 flip czy impossible.

Rozgrywka: Ten wirtuoz jazdy ulicznej słynie z trików na płaskim terenie, manuali i revertów, co czyni go niesamowitym w łączeniu długich kombinacji. Jego popisowym trikiem jest darkslide.

13 Chad Muska

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: Chad Muska w latach 90. XX wieku zdobył sławę w skateboardingu ulicznym, wykonując ogromne kickflipy jako członek Toy Machine, a później Shorty’s. Wystąpił w legendarnych filmach, takich jak Welcome to Hell i Fulfill the Dream.

Rozgrywka: To wszechstronny zawodnik o zrównoważonych statystykach. Jego specjalne triki świetnie łączą się z efektownymi manualami.

14 Andrew Reynolds

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: Andrew Reynolds był jednym z pierwszych skejterów sponsorowanych przez Birdhouse, a później założył firmę Baker Skateboards.

Rozgrywka: Reynolds jest najbardziej znany ze swojego popisowego triku - frontside kickflipa.

15 Geoff Rowley

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: W wieku 18 lat Geoff Rowley uciekł z pochmurnego nieba Liverpoolu w Anglii, aby jeździć na desce z najlepszymi w Kalifornii. Znany jest z brawurowych skoków przez gapy i zdobył tytuł Skater of the Year magazynu Thrasher w 2000 roku.

Rozgrywka: Geoff to kolejny wszechstronny skejt, który potrafi osiągać duże prędkości i wykonywać duże skoki.

16 Elissa Steamer

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: Elissa Steamer utorowała drogę skejterkom na całym świecie, stając się pierwszą kobietą, która przeszła na zawodowstwo w 1998 roku. Zdobyła wiele złotych medali na X Games i została wprowadzona do Galerii Sław Skateboardingu w 2015 roku.

Rozgrywka: Elissa znana jest ze swojego płynnego stylu i umiejętności łączenia ze sobą trików i płynnymi manualami.

17 Jamie Thomas

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: Thomas nazywany „The Chief”, to kolejny absolwent Toy Machine. Założyciel Zero Skateboards zapewnił sobie miejsce w historii skateboardingu w 1997 roku, kiedy wykonał tzw. Leap of Faith – ollie z dwupiętrowych schodów.

Rozgrywka: Thomas jeździ szybko i mocno, a dzięki wysokiej statystyce Air jest w stanie wykonywać również dobrze punktowane skoki.

18 Nora Vasconcellos

Pierwszy raz pojawiła się w: Nowa zawodniczka

Kariera: Pochodzący z Pembroke w stanie Massachusetts, wschodzący zawodowiec jeździ na deskorolce dla firm adidas i Welcome Skateboards.

Rozgrywka: Nora świetnie radzi sobie z poręczami i schodami.

19 Riley Hawk

Pierwszy raz pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater HD (2012)

Kariera: Riley poszedł w ślady swojego słynnego ojca, jeżdżąc dla topowych marek Baker i Lakai Shoes.

Rozgrywka: Riley znany jest ze swojej wszechstronności, dzięki czemu dysponuje świetnym zestawem dobrze wyważonych statystyk.

20 Tyshawn Jones

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)

Kariera : Jones znany jest ze swoich odważnych trików ulicznych, a sławę zyskał dzięki występowi w filmie Supreme z 2014 r. zatytułowanym Cherry.

Rozgrywka: Jones doskonale radzi sobie z pokonywaniem dużych przeszkód. Jeśli szukasz ulicznego skejta, który potrafi wykonywać wysokie skoki, to będzie twój idealny wybór.

21 Shane O' Neill

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)

Kariera: Australijski zawodowiec Shane O’Neill słynie z wybitnych występów na zawodach. Zdobył wiele złotych medali na X Games, SLS i Tampa Pro.

Rozgrywka: Techniczne triki Shane'a są już legendarne. Jeśli chcesz popisać się na płaskim terenie, jego zestaw sztuczek jest dla Ciebie.

22 Leo Baker

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)

Kariera: Leo Baker może pochwalić się bogatą karierą, zdobył wiele medali i został najmłodszym finalistą X Games mając zaledwie 14 lat.

Rozgrywka: Styl Baker jest płynny i kontrolowany, co pozwala mu na bezproblemowe łączenie długich serii trików.

23 Aori Nishimura

Po raz pierwszy pojawiła się w: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)

Kariera: Wśród osiągnięć tej tokijskiej skejterki znajdują się: złoto X Games i tytuł Mistrza Świata w Skateboardingu w 2019 roku.

Rozgrywka: Ta uliczna skejterka charakteryzuje się precyzyjnym grindowaniem, więc jeśli szukasz postaci z doskonałą równowagą, to właśnie ona będzie najlepszym wyborem.

24 Rune Glifberg

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: Nazywany duńskim niszczycielem, Glifberg to legenda europejskiej sceny skateboardingu. Brał udział we wszystkich X Games (zdobywając 12 medali) i reprezentował Danię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020.

Rozgrywka: Jego popisowe triki to kickflip mctwist, christ air i one foot japan air.

25 Bucky Lasek

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Kariera: Imponujące CV Laska obejmuje 13 medali X Games, w tym 10 złotych. Ma również na swoim koncie udaną karierę w motocrossie.

Rozgrywka: Lasek jest jednym z najlepszych skaterów w serii. Jego popisowy trik – Bucky’s backflip – jest jednym z najwyżej punktowanych vertowych trików w serii.

26 Rayssa Leal

Pierwszy raz pojawiła się w: Nowa zawodniczka

Kariera: Ta brazylijska skejterka po raz pierwszy zaznała sławy w wieku 11 lat, kiedy nagranie z jej występu w przebraniu wróżki stało się viralem. Dziewięć lat później jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w kobiecym skateboardingu, zdobywając srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich 2020 w wieku zaledwie 13 lat.

Rozgrywka: Choć postawa Leal jest nieco dziwaczna, jej sztuczki są zupełnie inne. Łączy w sobie szeroki wachlarz stylów, z łatwością wykonując technicznie oszałamiające sztuczki z obrotami, grindami i manualami.

27 Aurélien Giraud

Pierwszy raz pojawił się w: Nowy zawodnik

Kariera: Francuski zawodowiec zasłynął ze zdobycia złotego medalu na Mistrzostwach Świata w Skateboardingu w 2023 roku. Następnie reprezentował swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich w 2020 roku.

Rozgrywka: Giraud jest skejtem ulicznym, więc można się spodziewać, że świetnie poradzi sobie ze skomplikowanymi trikami i płynnymi przejściami.

28 Nyjah Huston

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Project 8 (2006)

Kariera: Huston to współczesna legenda, zdobywca wielu złotych medali zarówno na X Games, jak i SLS World Tour.

Rozgrywka: Huston słynie z wykonywania ogromnych skoków i najlepiej sprawdza się u graczy, którzy lubią wykonywać efektowne sztuczki.

29 Lizzie Armanto

Pierwszy raz pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 5 (2015)

Kariera: Armanto ma na swoim koncie wiele nagród, w tym tytuły mistrzyni świata w skateboardingu z lat 2010-2012.

Rozgrywka: Wybierz ją, jeśli zależy ci na wysokich skokach i efektownych obrotach.

30 Bam Margera (podobno)

Po raz pierwszy pojawił się w: Tony Hawk’s Pro Skater 3 (2001)

Kariera: Gwiazda CKY i Jackass, Bam Margera, pierwotnie nie był uwzględniony w składzie THPS3+4, ale ostatnio pojawiły się plotki, że sam Tony Hawk osobiście poprosił o dodanie Bama do składu. Być może będziemy musieli poczekać do premiery gry, aby dowiedzieć się czy ten ulubieniec fanów będzie ponownie grywalny.

Rozgrywka: Ten zwariowany skejter słynie z brawurowych wybryków.

31 Doom Slayer (edycja deluxe i kolekcjonerska)

Po raz pierwszy pojawił się w: Doom (1993)

Kariera: Doom Slayer jest bardziej znany z zabijania demonów niż z jazdy na deskorolce. Teraz debiutuje w THPS w edycji Digital Deluxe. Rozwalaj skatepark z tym kultowym bohaterem gier.

Rozgrywka: Doom Slayer ma dwa ekskluzywne tajne ruchy, ale będziemy musieli poczekać na premierę gry, żeby je odkryć. W zwiastunie widzimy go szlifującego swoją kultową piłę łańcuchową.

32 Revenant (edycja deluxe i kolekcjonerska)

Po raz pierwszy pojawił się w: Doom II (1994)

Kariera: Revenant jest znany jako jeden z najbardziej upartych wrogów Doom Slayera w serii Doom, siejący chaos za pomocą miotaczy ognia zamontowanych na ramionach.

Rozgrywka: Revenant m dwa tajne ruchy, z których jeden najwyraźniej nawiązuje do wszechobecnego mema Doot.