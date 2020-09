Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: remaster lepszy od oryginału?

Pierwsza odsłona serii gier Tony Hawk's Pro Skater - która na rynku pojawiła się ponad 20 lat temu - na długo zdefiniowała gatunek gier deskorolkowych, kształtując trend produkcji lepszych (chociażby bardzo dobra "czwórka") i gorszych (niechlubna i słusznie krytykowana część piąta...). Trudno więc kłócić się z faktem, że dla wielu miłośników deskorolki to właśnie te gry arcade'owe były pierwszą furtką do skateboardowego świata .

Nostalgia do starych, dobrych "Tony Hołków" nie zmalała. Część graczy (dla których pewną ucieczką od arcade'owego THPS był w ostatnim czasie chociażby bardzo wymagający Skater XL, którego recenzję znaleźć można na naszej stronie ) przerzuciła się rzecz jasna na produkcje zdążające w kierunku symulatorów (tak, Skate - patrzymy w twoim kierunku), ale nie wszystkim podobało się hiperrealistyczne podejście do deskorolki. Wielu wciąż woli wymiatanie olbrzymich kombosów , niż radość po wylądowaniu z poprawnie wykonanym, ale mało "efekciarskim" kickflipem.

To właśnie dla wszystkich, którzy spragnieni są wrażeń oferowanych przez serię Tony Hawk's Pro Skater, Vicarious Vision postanowiło uwspółcześnić dwie pierwsze odsłony cyklu - dosyć kanciaste dziś i mało grywalne odsłony, które zdążyły się solidnie zestarzeć przez ostatnie dwie dekady. Czy jednak THPS1+2 jest w stanie dorównać oryginałom, z których pamiętamy świetną muzykę, ówcześnie niezły gameplay, a przede wszystkim miłość do deskorolki i czerpanie niewyobrażalnej frajdy z jazdy na skateboardówce? Odpowiedź jest prosta. Tak!

Nowe triki w oldschoolowym stylu!

Czego spodziewać możemy się po Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ? Jak sama nazwa wskazuje uwspółcześnieniu uległy dwie pierwsze odsłony cyklu - kompletnemu odświeżeniu poddane zostały więc wszystkie poziomy z "kampanii" zarówno części pierwszej, jak i drugiej. Porównanie graficzne pierwowzorów z odnowionymi lokacjami wygląda niesamowicie - twórcy przywiązali ogromną wagę do każdego detalu, sprawiając że świat gry jest nie tylko piękny, ale i naprawdę wiarygodny. Świetnym przykładem jest centrum handlowe - w pierwowzorze mogło ono wyglądać na zamknięte (w końcu w środku nie uświadczyliśmy żywego ducha, a miejscówka była dosyć sterylna), ale w remasterze twórcy postanowili iść bardziej w klimaty post-apokaliptyczne, przez co cały poziom może przypomina bardziej lokacje, które mieliśmy okazję przemierzyć drugiej części The Last of Us ! Poszczególne miejsca mają teraz swój pazur - bo Vicarious Vision nadało im zdecydowanie więcej osobowości, niż oryginalne poziomy.

Na szczęście jednak nie zmieniły się właściwe zasady rozgrywki. Na każdym z poziomów gracz ma dokładnie 2 minuty, aby zrealizować wybrane przez siebie cele (raczej wszystkich nie uda się wykonać przy jednym podejściu, ale warto spróbować - realizując ich jak najwięcej). Wśród nich znajdują się oczywiście kultowe zadania pokroju "zdobądź wysoki wynik", "wykonaj kombinację na określoną liczbę punktów", "zbierz literki S-K-A-T-E" i "odnajdź ukrytą taśmę". Poza tym natrafimy na totalnie nowe, odjechane zadania - jak zbieranie kubełków z popcornem w Downtown. Jest ich naprawdę sporo!

Poziomy zostały odświeżone pod kątem wizualnym, co widać gołym okiem! © Activition

Coś dla siebie znajdą w grze również miłośnicy multiplayera - dostępna jest jego odmiana zarówno w wersji online, jak i lokalny multik do kanapowej rywalizacji . Nie brakuje tu m.in. klasycznych już dla serii zabaw w LOSERa (dwóch graczy pobija swój rekord punktowy na zmianę - jeśli komuś się nie uda, dostaje literkę, a kto uzbiera komplet przegrywa). Internetowa rywalizacja zaprojektowana została jednak na tyle przyzwoicie, że można grać w "Tony'ego..." bez wychodzenia z domu - rozgrywka wczytuje się stosunkowo szybko i pozbawiona jest zgrzytów. Jedyny jej minus to tragiczny "matchmaking" , który dobiera graczy na totalnie różnym poziomie zaawansowania (w efekcie czego w rozgrywce mogą znaleźć się gracze z predyspozycjami do sięgania po mistrzostwa oraz tacy, którym trudność sprawia wykonanie nieco dłuższego grindu).

Twórców należy pochwalić jednak za usprawnienie mechaniki rozgrywki - podczas gdy w oryginalnych dwóch pierwszych odsłonach cyklu system combo był nieco bardziej ograniczony, w remasterze twórcy oparli rozgrywkę na rozwiązaniach znanych graczom z czwartej odsłony serii, dzięki czemu wśród ruchów postaci znalazły się takie triki jak Reverts, Footplants, Spine Transfers. Dostępność tych sztuczek to doskonała decyzja twórców - weterani otrzymają dzięki temu nowe możliwości czesania trików na wirtualnych deskach, a nowicjusze będą mieli możliwość skorzystania ze zdecydowanie bardziej dynamicznego systemu jazdy na desce, niż miało to miejsce w pierwowzorach obu pierwszych części serii Tony Hawk's Pro Skater. Oczywiście jest opcja powrotu do oryginalnych ustawień rozgrywki, ale to opcja zalecana wyłącznie dla maniaków zabawy retro.

Poznaj Letícię Bufoni

Stara gwardia i nowi wojownicy...

Ogromnym plusem produkcji jest paleta dostępnych do wyboru postaci - wśród grywalnych gwiazd deskorolki znaleźć można takie ikony jak tytułowy bohater deski - Tony Hawk - a także Rodney Mullen , Chad Muska , Bob Burnquist i Eric Koston . Twórcy nie bawili się w odmładzanie żadnej ze znanych postaci - będziemy więc na desce poruszać się bohaterami, którzy deskorolkowe doświadczenie mają wypisane na czole - a ich wirtualny wygląd odzwierciedla aktualny wygląd zawodowców - za co produkcji należy się ogromny plus! Wśród grywalnych bohaterów znajdziemy też nowe - chociaż w środowisku bardzo dobrze znane - twarze. W oryginalne jedyną kobietą możliwą do gry była Elissa Steamer - skład żeński tym razem zwiększony został o Leticie Bufoni , Aori Nishimurę czy Lizzie Armanto !

Wizerunki poszczególnych idoli skateboardowego świata zostały odwzorowane dzięki specjalnej technologii - twarze znanych gwiazd deski zostały sfotografowane z każdej strony, dzięki czemu ich facjaty można było odwzorować w grze z naprawdę sporą dokładnością. Poza zmianą wizualną konkretni bohaterowie wprowadzają do rozgrywki własny styl jazdy oraz zupełnie różne triki specjalne, dlatego też warto eksperymentować i zmieniać co jakiś czas protagonistów.

Mój skater, mój park - wszystko moje!

Fanów customizacji ucieszy fakt, że w grze natrafimy na edytor postaci ! To przy jego pomocy zaprojektujemy własnego skejta i ubierzemy go dokładnie tak, jak sobie tego życzymy (jeśli zdecydujemy się na wybór gotowej gwiazdy deskorolki, nie będziemy go w stanie przebrać - możliwe jest wtedy wyłącznie wybranie jednego z predefiniowanych kompletów). W dodatku przy tworzeniu postaci możemy ustalić jej mocne i słabe cechy przez rozdanie punktów statystyk. Z początku do wyboru jest niewiele ubrań i desek , ale - podobnie jak kolejne punkty statystyk - odblokować można je wraz z realizacją poszczególnych zadań i wyzwań. Nawet po zakończeniu kampanii znajdzie się na pewno coś do zrobienia - wyzwań w grze nie brakuje!

Nie mogło również zabraknąć edytora skate parku! W Tony Hawk's Pro Skater 1+2 możesz wybudować wymarzoną lokację - dodatkowe elementy urozmaicające jazdę kupując za gotówkę uzbieraną w trakcie rozgrywki. Wśród możliwych do wybudowania obiektów znajdziesz wiele z tych, na które natrafić można w "kampanii" głównej. Trzeba jednak powiedzieć, że edytor wydawać może się intuicyjny, ale do zbudowania sensownej trasy wymagany jest czas i umiejętności - co widać po naprędce sklejonych przez społeczność parkach. Wiele z nich nie nadaje się w ogóle do zabawy, a takich sensownych skate parków stworzonych przez graczy jest raptem kilka.

Liczne wyzwania sprawiają, że gra nie znudzi się po dwóch zarwanych nockach © Activision

THPS 1+2 to remaster niemal perfekcyjny!

Oryginalne odsłony serii nie były wolne od wad, ale remaster szybko się z nimi rozprawia - sprawiając, że odświeżona wersja obu gier jest zdecydowanie lepsza od oryginałów ! System gry został znacząco rozbudowany - nie zmieniając jednak niczego, za co pokochaliśmy gry Tony Hawk's Pro Skater. Komfortowo będzie się więc grało zarówno weteranom serii, jak i początkującym graczom - gameplay został zaprojektowany tak, aby każdy mógł czerpać frajdę z łączenia grindów, flipów i grabów w efektowne kombinacje.

Jazda na deskorolce po kultowych miejscówkach i odhaczanie kolejnych celów z listy zadań jest tak samo satysfakcjonujące, jak 20 lat temu. W połączeniu z dopracowanym wyglądem i niemal tak samo dobrą ścieżką dźwiękową (część utworów została, jednak niektóre musiały zostać zastąpione - wszystkie zachowane są na szczęście w zwariowanym duchu serii) otrzymujemy szybką jazdę na skateboardówce, przez którą bardzo trudno odejść od komputera lub konsoli.